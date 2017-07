Was will man mehr?

Sound, Dialoge, Rhythmus – alles fließt so unwiderstehlich dahin wie der Mississippi Foto: Reuters

Es ist nicht einfach, etwas Vernünftiges zum Vorlesen für einen Siebenjährigen zu finden. Aber nach dem ersten Band der »Warrior Cats«, den ich zuletzt als Gutenachtlektüre vorgelesen habe, hat so ziemlich jedes Kinderbuch eine gute Chance, als einigermaßen passabel durchzugehen.

Mit Davide Morosinottos »Die Mississippi Bande. Wie wir mit drei Dollar reich wurden« habe ich allerdings einen echten Glücksgriff getan. Denn davon kann man nicht genug kriegen, als Erwachsener wie als Kind, als Vorleser wie auch als Zuhörender. Und das, obwohl darin lange und viel von Aktien und Eigentümerpapieren einer Firma die Rede ist. Und auch die ausführliche Beschreibung des Lagersystems eines Warenversandhauses wird nicht langweilig. Normalerweise sind das Themen, bei denen schon die meisten Erwachsenen überfordert sind.

Bei Morosinotto stimmt eben alles andere auch, was ein gutes Buch ausmacht: Story, Charaktere, Spannung und der Ton, mit dem die Geschichte erzählt wird. Das merkt man vor allem, wenn man das Buch vorliest, denn dann lässt sich über stilistische Schwächen nicht so einfach hinweghudeln. Hier aber hat man nie das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Der Sound, die Dialoge, der Rhythmus, das alles verschmilzt zu einer Einheit, die so unwiderstehlich dahinfließt wie der Mississippi und die das Vorlesen zu einem großartigen Vergnügen macht. Die Geschichte ist ja auch an »Tom Sawyers Abenteuer« angelehnt und dennoch ist Morosinotto damit etwas völlig Eigenständiges gelungen.

Die Vierer-Bande der Geschichte hat sich eine Hütte im Bayou und ein Floß gebaut. Te Trois, der so heißt, weil er das dritte Kind in seiner Familie ist, Julie oder Joju, die Tochter einer Prostituierten, ihr kleiner schwarzer Halbbruder Tit, der nie spricht, und Eddie, der einzige aus einer bürgerlichen Familie, der Intellektuelle und Schamane, der die vielen Geräusche und Stimmen im Bayou versteht.

Sie finden im Sumpf drei Dollar. Der Draufgänger Te Trois regt an, sich davon bei einem Versandhaus einen Revolver zu kaufen. Doch sie bekommen statt dessen eine kaputte Taschenuhr zugesandt. Kurz darauf taucht ein Mann auf, der auf Betreiben des Versandhauses offenbar diese Uhr zurück haben will – gegen eine Belohnung. Aber natürlich denkt er gar nicht daran, den Kindern diese Belohnung zu geben. Nach der geplatzten Übergabe, verfolgt er die Bande, die zu ihrer Hütte flüchtet, in den Bayou, versinkt im Treibsand und wird von einem Alligatorenweibchen getötet. Um herauszufinden, was es mit der Uhr auf sich hat, begibt sich die Bande auf eine große Reise auf dem Mississippi und mit der Eisenbahn bis zum Versandhaus nach Chicago.

Ein rasantes, hinreißendes, packendes Abenteuer mit Protagonisten, die einem jeder für sich ans Herz wachsen, weil Morosinotto jedem seine eigene Sprache gibt, indem er die vier Teile des Buches von jeweils einem anderen Bandenmitglied erzählen lässt. So lernt man die Geschichte aus der Perspektive der einzelnen Figuren kennen, ihre Sicht auf die Freunde und auf sich selbst. Und dann ist das Buch auch noch wunderschön gestaltet. Was will man mehr? Denn nichts ist so verdienstvoll, wie den noch unausgebildeten Geschmack eines Kindes zu formen, das auch den letzten Stuss wie die »Warrior Cats« gut findet.