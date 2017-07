Schuften in Südkorea

Die Polizei unterband Gewerkschaftsproteste zuletzt am 12. Juli in Seoul Foto: JUNG BYUNG-HYUK/EPA/dpa

Der Mindestlohn in Südkorea ist im wahrsten Sinn des Wortes ein Hungerlohn. Das illustrierten Gewerkschaftsaktivisten im vergangenen Jahr im Rahmen einer breitangelegten Kampagne mit einem Hungerstreik. Nach dem Regierungswechsel sind die Aktivisten ihrem Ziel eines menschenwürdigen Mindestlohnes ein bescheidenes Stück nähergekommen. Die südkoreanische Mindestlohnkommission kam zum Ergebnis, dass die untersten Löhne um 16 Prozent angehoben werden sollen.

Obwohl diese immer noch deutlich unter der Armutsgrenze liegen, ist die Aufregung bei den Unternehmensverbänden groß. Sie befürchten den massenhaften Konkurs kleiner Betriebe. Gewerkschaftsvertreter weisen allerdings darauf hin, dass es nach wie vor nicht möglich ist, von dem Mindestlohn menschenwürdig zu leben. Alba, die Gewerkschaft der Teilzeitarbeitenden und Minijobber, machte während der Kampagne immer wieder deutlich »10.000 WON (7,72 Euro) Mindestlohn ist Menschenrecht! Menschenrecht ist nicht verhandelbar.« Folglich gab es zwar eine gewisse Genugtuung bezüglich des kleinen Fortschritts bei der Erhöhung des Stundenlohnes, das Grundproblem ist jedoch noch nicht gelöst und Alba ließ in einer Stellungnahme verlauten: »Trotz der relativ großen Erhöhung können wir uns nicht freuen, weil man nach wie vor ein menschenunwürdiges Leben ertragen muss.«

Hinter der Kommissionsentscheidung stehen grundlegende gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Südkorea ist zwar die viertgrößte Volkswirtschaft in Asien, die Rechte der Arbeiter sind allerdings in Vergleich mit anderen OECD-Ländern nur sehr schwach verankert. Nach Regierungsangaben hat etwa ein Drittel der Beschäftigten keine regulären Arbeitsverhältnisse. Sie leben von mehreren Teilzeitstellen. Befristungen sind fast schon normal, gerade bei jungen Menschen. Etwa jeder Vierte erhält maximal den Mindestlohn. So erschreckend die offiziellen Zahlen sind, der Internationale Gewerkschaftsbund ITUC geht von rund fünfzig Prozent irregulären Beschäftigungsverhältnissen aus. Bei den Arbeitsrechten verortet der ITUC Südkorea in der gleichen Liga wie Kambodscha, Nigeria und Bangladesch.

Diese prekäre Lage prangerte der am 9. Mai gewählte Präsident Moon Jae-in in seiner Wahlkampagne an. Zu seinen Zielen gehört die Reduzierung der maximalen Wochenarbeitszeit von 68 auf 52 Stunden. Er versprach eine Anhebung des Mindestlohnes bis 2020 auf 10.000 Won in der Stunde sowie die Schaffung von 810.000 neuen Stellen, vor allem durch Umwandlung befristeter Stellen im öffentlichen Dienst in reguläre Stellen. Moon Jae-in hofft durch diese Maßnahmen die Binnennachfrage in Südkorea deutlich anzukurbeln und die Exportabhängigkeit des Landes zu verringern.

Den Mindestlohn auf 7,72 Euro anzuheben, klingt aus deutscher Sicht nicht nach einer hohen Forderung. Sie wird dennoch nur zu erreichen sein, wenn die unterste Gehaltsgrenze mehrere Jahre in Folge um mindestens 15 Prozent angehoben wird. In der Mindestlohnkommission, die aus Vertretern von Arbeitern, Unternehmern und der Regierung besteht, gab es so erbitterten Widerstand gegen die Erhöhung, dass sie erst durchsetzbar war, nachdem umgerechnet 2,3 Milliarden Euro aus Steuermitteln zur Unterstützung von kleinen und mittleren Betrieben bereitgestellt wurden.

Es ist unklar, ob selbst die gefundene unzulängliche Lösung möglich gewesen wäre, wenn nicht die gewerkschaftliche »Allianz für die Erhöhung des Mindestlohnes« unablässig gesellschaftlichen Druck organisiert hätte. So fand etwa am 26. Juni in Seoul eine Demonstration des Gewerkschaftsverband KCTU statt, bei der mehrere zehntausend Protestierende ihren Forderungen nach einem menschenwürdigen Mindestlohn Nachdruck verliehen.

Das Ziel kann ohne kämpferische Gewerkschaften nicht erreicht werden. Ein wichtiger Indikator für die weitere Entwicklung werden die in den nächsten Monaten anstehenden Tarifverhandlungen im Bereich der regulär Beschäftigten sein.

Vom höheren Mindestlohn profitiert auch ungefähr die Hälfte der 962.000 ausländischen Arbeiter. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Umsetzung tatsächlich kontrolliert wird. In der Vergangenheit wurden immer wieder Fälle bekannt, in denen migrantische Erwerbstätige, aber auch koreanische, nicht einmal den Mindestlohn erhielten.