Berlin macht Ernst

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (Juli 2015) Foto: Michael Kappeler/dpa/JW

Kaum hat die türkische Regierung nach Journalisten und Menschenrechtlern auch deutsche Großunternehmen wie Daimler und BASF auf eine Liste mutmaßlicher Terrorunterstützer gesetzt, ist für Bundesaußenminister Sigmar Gabriel vielleicht doch Schluss mit lustig. Wie der SPD-Politiker am Donnerstag mitteilte, werden nun die staatlichen Kreditgarantien für Geschäfte deutscher Firmen in der Türkei überprüft. »Man kann niemandem zu Investitionen in ein Land raten, wenn es dort keine Rechtssicherheit mehr gibt und sogar Unternehmen, völlig unbescholtene Unternehmen, in die Nähe von Terroristen gerückt werden«, erklärte Gabriel nach einem Bericht der Deutschen Presseagentur. Mit sogenannten Hermes-Bürgschaften sichert der deutsche Staat Auslandsgeschäfte von Unternehmen gegen Ausfälle ab. Das scheint ihm jetzt im Fall der Türkei zu riskant zu werden: Es gebe schon Beispiele von Enteignungen, so Gabriel. Er könne sich auch keine Ausweitung der EU-Verhandlungen mit der Türkei über eine Zollunion vorstellen.

Nach einem Bericht der Zeit am Mittwoch hatte die türkische Regierung dem Bundeskriminalamt (BKA) eine Liste mit angeblichen Terrorunterstützern zukommen lassen – insgesamt 68 Unternehmen und Einzelpersonen, darunter Daimler und BASF, aber auch ein Spätkaufimbiss und eine Dönerbude in Nordrhein-Westfalen. Die genannten Firmen haben angeblich Verbindungen zur Bewegung des Predigers Fethullah Gülen – der frühere Verbündete des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan lebt in den USA und wird von Ankara für den gescheiterten Putschversuch in der Türkei im Sommer 2016 verantwortlich gemacht.

Nach einem Bericht der Bild-Zeitung hat Erdogan der Bundesrepublik bereits vor Wochen angeboten, den deutsch-türkischen Welt-Korrespondenten Deniz Yücel gegen zwei nach Deutschland geflohene Exgeneräle der türkischen Armee auszutauschen. Gabriel sagte allerdings am Donnerstag, er kenne »kein offizielles Tauschangebot«. Ein entsprechender Schriftverkehr oder Anruf sei ihm nicht bekannt. Nach einem Bericht von Spiegel online am Donnerstag »soll« Erdogan Gabriel den Austausch im persönlichen Gespräch diskret unterbreitet haben. Laut Bild hatte ein Sprecher des Außenamts am Mittwoch erklärt: »Auf so einen Handel können wir uns natürlich nicht einlassen.« Als Reaktion auf die Verhaftung der deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner in der Türkei sollen laut Gabriel die Reisehinweise des Auswärtigen Amts für das Land verschärft werden.

Das türkische Außenministerium wies Kritik an Steudtners Inhaftierung als »beispielhaft für diplomatische Unhöflichkeit« zurück. Die Bundesregierung versuche Einfluss auf die »unabhängige türkische Justiz« zu nehmen, teilte es am Donnerstag in Ankara mit.

Ein Ende des sogenannten Flüchtlingspakts mit der Türkei ist derweil nicht in Sicht. Die EU überweist Ankara bis zu sechs Milliarden Euro, um mit Hilfe der türkischen Küstenwache bis zu drei Millionen Geflüchtete von Europa fernzuhalten und in der Türkei mit dem Nötigsten zu versorgen. Als wirksames Druckmittel gegenüber Ankara sieht die Bundesregierung ein Ende des seit März 2016 geltenden Abkommens nicht – schließlich kämen die Gelder den Schutzsuchenden zugute, so die gängige Argumentation.

Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nouripour, sieht das anders: »Erdogan meint, er könne uns nach Lust und Laune erpressen. Wenn wir aus seinen Fängen entkommen wollen, müssen wir den Flüchtlingspakt aufkündigen«, sagte er der Heilbronner Stimme vom Donnerstag.