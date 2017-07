Der Bann ist gebrochen

»Soviele Jahre dafür gearbeitet« – Johannes Floors im Ziel Foto: Paul Harding/PA Wire/dpa

Die Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London werden erst am Sonntag enden, aber klar ist: Sie werden als die bisher stimmungsvollsten in die Geschichte eingehen. »Die Atmosphäre ist echt wunderbar«, sagte Sprinterin Irmgard Bensusan (Leverkusen), nachdem sie am Montag vor 20.000 Zuschauern über 100 Meter denkbar knapp Bronze verpasst hatte .

Vor dem Startschuss wurden für die Titelkämpfe an der Themse 250.000 Eintrittskarten verkauft, ein Zuschauerrekord für die Behindertenleichtathletik außerhalb der Paralympics. Bensusan, deren rechter Unterschenkel aufgrund eines Nervenschadens teilweise gelähmt ist, hatte am Sonntag, dem dritten Wettkampftag, über 400 Meter die erste Goldmedaille für den Deutschen Behindertensportverband gewonnen. Damit schien ein Bann gebrochen. Am Montag kamen drei weitere dazu. Weitspringer Markus Rehm, Kugelstoßer Sebastian Dietz und Sprinter Johannes Floors wurden ihren Favoritenrollen gerecht.

Rehm distanzierte im Weitsprung einmal mehr die Konkurrenz (8,00 Meter). Allerdings kam der Leverkusener im London Stadium nicht an seinen eigenen Weltrekord heran, der bei 8,40 Metern liegt. Damit könnte der unterschenkelamputierte Ausnahmeathlet auch bei den Nichtbehinderten um Titel mitspringen. Um die Zulassung für deren Wettbewerbe kämpft er seit Jahren. Noch ist nicht abschließend geklärt, ob ihm seine Prothese einen Vorteil verschafft. Der Fall beschäftigt seit einiger Zeit eine Taskforce beim Weltverband. Rehm soll im regen Austausch mit ihr stehen.

Auch der inzwischen seit drei Jahren ungeschlagene Dietz (Worms) gab sich keine Blöße und haderte dennoch mit seiner Siegerweite von 15,28 Metern. »Ich wollte Weltrekord und war fast geschockt, als ich zwischenzeitlich auf Platz zwei lag«, meinte der inkomplett Querschnittsgelähmte, der die Bestmarke um sechs Zentimeter verfehlt hatte.

Am späten Montag abend bewies dann auch Nachwuchshoffnung Floors Nervenstärke und gewann die 400 Meter mit Europarekord (46,67 Sekunden). »Das ist der Hammer, ein Traum. Dafür habe ich so viele Jahre gearbeitet«, sagte der 22jährige nach seinem Triumph in jener Disziplin, die lange von »Blade Runner« Oscar Pistorius dominiert worden war, der nun im Gefängnis sitzt.

Sich die Beine amputieren zu lassen war für Floors vor sechs Jahren die einzig logische Konsequenz. Er war mit einem Fibuladefekt zur Welt gekommen, hatte kein Wadenbein und nur drei Zehen, der Fuß war verkümmert. »Ich hatte die Wahl: Entweder sitze ich irgendwann im Rollstuhl oder schneide die Beine ab«, erklärte er einmal. »Es war keine leichte Entscheidung, aber die richtige. Ich habe keine Schmerzen mehr, kann mit meinen Prothesen alles machen. Früher habe ich mich in kurzen Hosen geschämt. Heute bin ich viel selbstbewusster.«

Die Paralympics in Rio 2016 endeten für Floors nach einer Goldmedaille in der 4x100m-Staffel noch recht frustrierend. Beim Jubelsprung im Ziel verletzte er sich und konnte in seiner Spezialdisziplin nicht antreten. »Daran war ich selbst schuld«, sagte er am Montag: »Das hier war mein Rio-Finale.«

Zum 23köpfigen DBS-Team gehört auch die zweitälteste WM-Teilnehmerin in der englischen Metropole, Martina Willing (Cottbus). Die 57jährige wurde im Speerwerfen mit 20,57 Metern dritte. Es war die insgesamt 14. WM-Medaille der blinden und querschnittsgelähmten Wurfspezialistin. Bronze gewann auch der kleinwüchsige Speerwerfer Mathias Mester (Kaiserslautern). Mit der Euroaparekordweite von 40,54 Metern lag er lange auf Platz zwei hinter dem Iraker Wildan Nukhailawi (41,04), im letzten Versuch kam der Chinese Pengxiang Sun dann auf 42,14 Meter.