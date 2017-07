Für Peter Härtling

Peter Härtling 2013 in seinem Haus in Mörfelden-Walldorf Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Der Schriftsteller Peter Härtling ist am Montag im Alter von 83 Jahren in Rüsselsheim gestorben. Er ist vor allem für seine Kinderbücher bekannt geworden (»Das war der Hirbel«, »Oma« oder »Ben liebt Anna«). Günther Drommer war sein Lektor beim Ostberliner Aufbau-Verlag. Er nimmt in einem Brief von ihm Abschied, den wir hier drucken. Drommer, Jahrgang 1941, war bei Aufbau von 1978 bis 1995 Entwicklungslektor für neue deutschsprachige Literatur. (jW)

Lieber Peter,

auf Deine liebevolle Art hattest Du mich zu Deinem 80. Geburtstag eingeladen. Ich freute mich auf unser Wiedersehen. Dann aber kam ich ins Nachdenken. Und bin nicht gekommen.

Deine Feier würde gewaltig sein, aber ich würde fast niemanden kennen und mit Dir selbst kaum ein Wort sprechen können. Nur darauf aber kam es mir an. Deine Stimme zu hören, Dich lächeln zu sehen im Gespräch mit mir und keinem anderen außer Reni und Mechthild.

Wir wollten das kleine Treffen später nachholen, dabei blieb es. Und jetzt ist es zu spät.

Ich war Dein Lektor im Berliner Aufbau-Verlag, als der seinen Namen noch zu Recht trug. Unsere Freundschaft, die sich auf Sympathie und Vertrauen gründete, war eine späte. Das hatten die Zeit und die Verhältnisse mit sich gebracht. Ich bin acht Jahre jünger als Du, was nur in bezug auf den Krieg wichtig ist. Bei dessen Ende warst Du elf und ich vier – von der Erinnerung und vom Verstand her gesehen ein gewaltiger Unterschied. Du hast Deinen Vater unter schrecklichen Umständen verloren, ich habe drei Jahrzehnte lang die Tränen meiner Großmutter um ihren Sohn erlebt, meinen Onkel, der am für ihn unrechten Ort Stalingrad sein Leben verlor. »Zwischen Untergang und Aufbruch. Aufsätze, Reden, Gespräche«, das ist der Titel eines Deiner Aufbau-Bücher. Ich durfte es für die Leser im damals noch vorhandenen kleineren Deutschland zusammenstellen. Vorn drauf haben wir die Hülsenbeckschen Kinder von Philipp Otto Runge genommen und drinnen von allem das Wichtigste abgedruckt, was für eine lange Freundschaft zwischen einem verständnisvoll interessierten Autor des Westens und seinen zahlreichen sachkundig interessierten Lesern im Osten wichtig und notwendig war.

Mit doppelter Erlaubnis durfte ich damals am Mörfeldener Ort (bei Frankfurt am Main; jW) alles durchsehen, was Du mir vorlegtest, und am Berliner Ort haben wir es dann zu einem guten Ende gebracht. Du hast mir bei Dir zu Hause von der (für den Frankfurter Flughafen realisierten; jW) Startbahn West erzählt und wie Dein Sohn einen Polizeiknüppel über den Kopf gezogen bekam und die Frauen in Mörfelden für das friedliche Protestcamp Mittagessen kochten. Ich hab’ Dich in die Bibliothek der Anna Amalia in Weimar geführt, und man hat uns dort die Kostbarkeiten gezeigt. Wie die jungen Mönche vor einem halben Jahrtausend die Bibeln illuminiert, also die Bilder ausgemalt haben, und wie lustlos sie bei der Arbeit gewesen sind, hatten sie doch sicher anderes im Kopf, als immer nur gemalte Kirchendächer ziegelrot einzufärben. Und bei den Dichtern zur Schreibkur in Wiepersdorf waren wir auch und haben dort Erbsensuppe gegessen.

Überall, wo wir waren, kamen die jungen Dichter zu Dir, um sich Rat zu holen. In die Jahre gekommen, glauben die meisten inzwischen, keinen Rat mehr zu brauchen. Im Gegenteil, sie nehmen sich, nur zum Beispiel, keinen Geringeren als den Brecht vor und wollen an seinem Beispiel zeigen, woran die DDR gescheitert ist.

Damals an der Startbahn West stand ich in der kleinen Protestkirche und dachte mir: Mit solchen wie Peter ginge es vielleicht, und das Wiederzusammenleben auf Augenhöhe, in Würde und mit gegenseitigem Verständnis könnte möglich werden.

Nun hab’ ich Dich, lieber Peter, doch nicht noch einmal getroffen, um mit Dir über alles zu reden. Es ist sicher: In der Erinnerung vieler ehemaliger Ostdeutscher, die noch nicht alles verdreht oder vergessen haben von dem, was einst war, bleibst Du noch für lange Zeit lebendig.

Dein Günther