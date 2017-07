Für eigene Interessen kämpfen

Für eine bessere Zukunft kämpfen: Kinder in der Mahala »Banglades« nahe Novi Sad, wo ein soziales Zentrum eröffnet wurde (22.Mai 2017) Foto: Nemanja Pancic/Kamerades

Wie kann die Lage der Roma in Serbien verbessert werden? Diese Frage stellte sich Dejan Markovic schon seit langem. Er ist aktiv in der linken Gruppe »Roma Forum Srbije« (RFS), die sich für die Belange der Minderheit in der ehemaligen jugoslawischen Republik engagiert. sie lebt dort gefährlich. Immer häufiger berichten lokale Medien von Übergriffen. Mitte Juni wurde ein 15jähriger Rom in Belgrad zusammengeschlagen. Die Angreifer »störte«, dass der Schüler eine serbische Fahne auf seinem Rucksack trug.

Neofaschistische Attacken und rassistische Graffiti sind nur ein Teil des Problems, das andere geht vom serbischen Staat aus. Roma werden vor allem in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Wohnen sowie auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert, beschrieb Markovic im April die Situation der Minderheit gegenüber junge Welt.

Viele Roma leben in Mahalas, wie die Viertel seit der Osmanischen Herrschaft auf dem Balkan bezeichnet werden. In vielen Städten entstanden in den vergangenen Jahren zudem sogenannte informelle Siedlungen ohne feste Häuser sowie abgeschnitten von der Wasser- und Stromversorgung. Um diesem Elend etwas entgegenzusetzen, versucht das RFS, die Minderheit zu stärken. Anfang April wurde nun in Kragujevac, Pozarevac und Novi Sad direkt in den Mahalas jeweils ein soziales Zentrum eröffnet.

Die Idee sei, Roma dazu zu befähigen, für ihre eigenen Interessen einzustehen, erklärte Markovic. Unterstützung erhält die Initiative dabei von der in Berlin ansässigen Entwicklungsorganisation Sodi. Die Minderheit könnte vor allem in den lokalen Gemeinschaften gestärkt werden. Denn viele der offiziellen Roma-Vertreter sind in die staatliche Politik eingebunden und sorgen eher dafür, dass die Verhältnisse so bleiben, wie sie sind.

Im Mittelpunkt der Arbeit in den neuen Zentren stehen psychologische, soziale und rechtliche Hilfsangebote. Vor allem letztere sind wichtig, denn viele Roma haben keine persönlichen Dokumente, weswegen sie keine staatlichen Leistungen erhalten, so Markovic. Vor allem Kinder, die im Ausland geboren wurden, seien dadurch benachteiligt, weil sie nicht in den in Serbien obligatorischen Familienbüchern aufgeführt sind. Spätestens wenn sie zur Schule gehen wollen, wird dies zum Problem.

In jedem Zentrum engagieren sich jeweils fünf Menschen: professionelle Psychologen und Anwälte sowie Sozial­arbeiter. Sie kommen aus der Roma-Community und sind deswegen mit den Verhältnissen vor Ort gut vertraut, betonte der RFS-Aktivist. Sie unterstützen unter anderem dabei, Anträge bei Behörden zu stellen, denn viele Roma seien funktionale Analphabeten. »Selbst für mich, ich habe ein Studium abgeschlossen, ist es schwierig, ein solches Dokument auszufüllen«, beschreibt Markovic die administrativen Hürden.

Die Idee für die sozialen Zentren sei auch eine Reaktion auf die weitgehend unwirksamen von der EU finanzierten Hilfsprojekte, die lediglich auf ein bißchen Wohltätigkeit setzen. Zwar sind im Rahmen der von Brüssel ausgerufenen »Dekade der Roma« Gelder zur Verfügung gestellt worden. Doch kämen diese bei den Menschen kaum an, denn nur wenige Roma könnten wegen des fehlenden Wissens darauf zugreifen. Markovic betont e, ihm gehe es darum, die Roma dazu befähigen, ihre Grundrechte wahrzunehmen – ob bei der Bildung ihrer Kinder, der Legalisierung ihrer Häuser oder um sich gegen Diskriminierung zu wehren.