Stockende Fließbänder

Wenn die Logistikbeschäftigten keine Teile aufs Band legen, kann es schon mal zu Engpässen in der Produktion kommen (BMW-Werk in Leipzig) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wird bei Zulieferbetrieben der Automobilindustrie gestreikt, gerät die Produktion bei den großen Autobauern relativ schnell ins Stocken. Diese Erfahrung durfte in dieser Woche auch das BMW-Werk in Leipzig machen. Wie die Leipziger Volkszeitung (Onlineausgabe) berichtete, ließen am Donnerstag rund 400 Beschäftigte des Logistikunternehmens BLG Logistics in der Frühschicht die Arbeit ruhen und folgten dem Streik­aufruf der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) vor die Werkstore.

Wie ein BMW-Sprecher gegenüber lvz.de erklärte, sei die Produktion in bestimmten Bereichen der Fabrik durch den im Vorfeld nicht angekündigten Streik beeinträchtigt gewesen. Hierauf könne aber von seiten des Unternehmens flexibel reagiert werden: etwa durch das Vorziehen von Gruppenbesprechungen oder Pausen. Zuletzt hatten bei BMW in Leipzig im Mai die Bänder wegen Problemen mit einem fehlenden Teil des Zulieferers Bosch komplett stillgestanden.

Hintergrund für den Arbeitskampf bei BLG Logistics sind die derzeit ausgesetzten Tarifverhandlungen in der Logistikbranche. Der zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Frank Günther erklärte gegenüber lvz.de, man wolle nun den Druck auf die Tarifverhandlungen erhöhen. Die bisherigen »Angebote« der Unternehmer seien inakzeptabel. Wie Günther am Freitag gegenüber junge Welt erläuterte, fordert Verdi in der aktuellen Tarifrunde für die Beschäftigten eine Erhöhung der Löhne um sieben Prozent. Geht es nach der Gewerkschaft, soll der neue Tarifvertrag eine Laufzeit von 24 Monaten erhalten. Außerdem fordert sie, die Ausbildungsvergütungen spürbar anzuheben und die Jahressonderzahlungen zu erhöhen. Die Kapitalseite bietet bisher lediglich Lohnsteigerungen von 2,6 bis 2,9 Prozent an. Einen neuen Verhandlungstermin gebe es noch nicht: »Es liegt nun an den Arbeitgebern, auf uns zuzukommen«, so Günther. Bei der Auseinandersetzung geht es um den »Flächentarifvertrag Logistik Thüringen«. Wie Günther gegenüber junge Welt erläuterte, bezieht dieser auch Unternehmen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt mit ein.

BLG Logistics ist direkt im Leipziger BMW-Werk angesiedelt und übernimmt dort als sogenannter Kontraktlogistiker entlang der gesamten Lieferkette einen Teil der logistischen Aufgaben für den bayerischen Automobilhersteller. Die Beschäftigten kümmern sich unter anderem um den Wareneingang, die Lagerung und Kommissionierung sowie um die Versorgung der Produktionsbänder mit Material. Bei dem zum Konzern Bremer Lagerhausgesellschaft (BLG) gehörenden Unternehmen sind derzeit rund 540 Beschäftigte direkt angestellt. Dabei handelt es sich etwa um Lkw-Fahrer, Staplerfahrer, Fachkräfte für Lagerlogistik und Verwaltungsmitarbeiter. Nach Angaben von Verdi sind bis zu 70 Prozent von ihnen in der Dienstleistungsgewerkschaft organisiert. Hinzu kommen bei BLG bis zu 400 Leiharbeiter.

Anfang 2016 war der Betrieb der Produktionslogistik im Leipziger BMW-Werk vom bisherigen Dienstleister Kühne und Nagel auf die Unternehmen BLG Logistics und Rudolph Logistik übergegangen. Während bei der BLG ein Verdi-geführter Betriebsrat existiert, besteht die Beschäftigtenvertretung bei Rudolph Logistik ausschließlich aus IG Metall-Betriebsräten. Da könne es zwischen den Gewerkschaften auch schon mal zu »Reibereien« kommen, so Günther. Da in den letzten Jahren in der Logistikbranche immer wieder Probleme zwischen Verdi und der IG Metall aufgetreten waren, hatten sich die beiden Gewerkschaften 2016 auf Bundesebene eigentlich auf jeweils eigene Zuständigkeitsbereiche innerhalb der Branche geeinigt.