Schlechte Nachrichten für Afrika

Als am 9. Juni in Berlin die »G-20-Afrika-Konferenz« tagte, veranstalteten Globalisierungskritiker aus verschiedenen ­Ländern eine Demo unter dem Motto »Besucht die Profiteure« Foto: Bjoern Kietzmann

Auf dem G-20-Gipfel in Hamburg wirbt die Bundesregierung für ihren »Marshallplan mit Afrika«. Was Menschen in Ländern blüht, die sich von staatlicher Entwicklungshilfe made in Germany – oder in der EU – beglücken lassen, zeigte ein Beitrag des ARD-Magazins »Monitor« am Donnerstag abend. Demnach sieht es bei einem Vorzeigeprojekt in Sambia finster aus. »Sie haben uns unser Ackerland weggenommen«, klagen Bewohner eines Dorfes. Sie könnten sich deshalb nicht mehr selbst ernähren. Die Firma »Agrivision«, die von der Regierung des Landes große Flächen für den Soja-, Weizen- und Maisanbau gepachtet hat, beschäftigt nur 200 Leute, und zwar immer nur für zwei, drei Monate. Versprochen waren mal 1.600 neue Arbeitsplätze.

»Unfassbar« findet der Linke-Bundestagsabgeordnete Niema Movassat (Die Linke), was die Bundesregierung da als »Afrika-Hilfe« anpreist. Sie lege Fonds in Steueroasen an, um private Investoren so fördern zu können, dass sie in keinem Fall für Verluste aufkommen müssen. Gleichzeitig werden die Lebensgrundlagen der Bauern in den Gebieten zerstört, in denen Deutschland Privatinvestitionen bezuschusst. Ein »neoliberaler Giftcocktail« werde da gemischt, sagte Movassat gegenüber den »Monitor«-Reportern. »Gibt es Gewinne, sahnen die Konzerne ab. Gibt es Verluste, zahlen deutsche Steuerzahler.«

Auf derartige Verwerfungen weist die Menschenrechtsorganisation ­FIAN (Food First Informations- und Aktions-Netzwerk) seit Jahren hin. Am Donnerstag beteiligte sie sich mit zwei Workshops am »Gipfel für globale Solidarität« in Hamburg. Die parallel in der Hansestadt tagenden G-20-Staaten strebten eine »Politik des Vorrangs wirtschaftlicher Interessen an, bei der Menschenrechte kaum mehr eine Rolle spielen«, kritisierte Gertrud Falk von FIAN am Freitag gegenüber jW. Deren Regierungen hätten Kleinbauern nie in ihre Überlegungen einbezogen, geschweige denn mit ihren Vertretern gesprochen. Nur Großkonzerne seien gehört worden. Diskussionen am Donnerstag in Hamburg über Landraub und die für Kleinbauern ungünstigen Abkommen zu teurem Saatgut seien sehr engagiert geführt worden, berichtete Falk.

Auch das »Malabo Montpellier Panel«, ein internationales Gremium von Afrika-Experten, appellierte am Donnerstag an Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU), die Landwirtschaft und damit die Bauern »als Motor der Ernährungssicherheit« in den Mittelpunkt anvisierter Investitionen auf dem Kontinent zu stellen. Der Zusammenschluss »begrüßt« dennoch den »Afrika-Fokus« des G- 20-Gipfels.

FIAN dagegen moniert, die G- 20-Staaten schwächten die Vereinten Nationen und ihre Fachorganisationen durch ihre Politik. Deren Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 würden auf dem Gipfel vernachlässigt. Es gelte, vielfältige bäuerliche Landwirtschaft zu fördern, die wichtig für Klimaschutz und Hungerbekämpfung sei, betonte Frank Ademba vom Bauernnetzwerk MVIWATA in Tansania auf der Veranstaltung von FIAN und anderen Nichtregierungsorganisationen in Hamburg. Durch Allianzen zwischen westlicher Entwicklungspolitik und Agrarkonzernen werde kleinen Landwirten der Boden unter den Füßen weggezogen. Landraub und Bodenspekulation seien an der Tagesordnung. Das Verwenden selbstgewonnenen Saatguts werde Kleinbauern zunehmend erschwert. Das von 17 der 20 in Hamburg vertretenen Staaten ratifizierte »Internationale Abkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen« (UPOV) verhindere dies. »Satte Menschen statt satte Gewinne« lautet deshalb ein Slogan von FIAN.

Gertrud Falk berichtete, Länder des globalen Südens würden von den Industriestaaten unter anderem im Rahmen von Handelsverträgen gedrängt, dem Abkommen beizutreten. In Tansania sei das bereits geschehen. Dort müssen Bauern nach Angaben der FIAN-Expertin seither mit hohen Strafen rechnen, wenn sie einfach einen Teil ihrer Ernte zur Neuansaat verwenden. Die G-20-Staaten unterstützten »ein System, das die Umverteilung von unten nach oben begünstigt«, konstatierte Falk.