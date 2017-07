Bootsflüchtlinge vor der Küste Libyens im April 2017: »Makro: Gerechte Globalisierung« Foto: Darrin Zammit Lupi/ REUTERS

Re: Aufbruch statt Angst

Homoliebe im strengen Albanien

Hier würden sie gerne durchfahren, aber das sei zu gefährlich, meinen Kristi Pinderi (28) und Xheni Karaj (26) und zeigen auf ein Zelt, das seit Wochen den Hauptboulevard von Tirana besetzt. Im und um das Zelt versammeln sich die Konservativen und brüllen Parolen gegen Schwule. Obwohl Albanien ein Antidiskriminierungsgesetz eingeführt hat, weil es mit seiner hohen Arbeitslosigkeit, schlechter Infrastruktur und massiver Korruption auf die EU-Mitgliedschaft hofft, gelingt es einem Großteil der Gesellschaft noch nicht, danach zu leben. Der Alltag von Schwulen und Lesben ist hart: Sie werden von ihren Familien verstoßen, verlieren auch weiterhin ihre Arbeit, werden auf offener Straße geschlagen, und noch immer weigern sich manche Ärzte, sie zu behandeln. Klingt nach einem Urlaubsland für CSU-Mitglieder (nicht für alle CSUler, schon klar).

Arte, 19.40

Einbrecherbanden auf Deutschlandtour

Doku aus dem letzten Jahr, bevor das Thema mehr Öffentlichkeit bekam. Die Einbrecherbanden sind höchst mobil, nutzen gezielt Engpässe bei Polizei und Justiz. Nur rund drei Prozent werden verurteilt. Der Film begleitet Ermittlungsgruppen und Sonderkommissionen der Polizei bei ihren Versuchen, die Täter auf frischer Tat zu fassen oder ihre Strategien zu erkennen. Zu Wort kommen Kriminelle, Ermittler und Juristen. Ein paar Politiker wären auch nicht schlecht.

3sat, 20.15

Makro: Gerechte Globalisierung

Wirtschaft in 3sat

Bringt die kapitalistische Globalisierung nun tatsächlich mehr Gewinner und weniger Verlierer hervor, wie Welthandelsorganisation, IWF und Weltbank lange propagierten? Woher dann all die protektionistischen Sehnsüchte? Entwicklungsziele, Umweltschutz und Gerechtigkeit sind durch die Globalisierung in den Hintergrund gedrängt worden. Die weltweite Flüchtlingswelle ist ein klares Zeichen dafür. 60 Millionen Menschen haben ihre Heimat aus Angst vor Krieg, Armut und Chancenlosigkeit verlassen. Buchautor Hans-Jürgen Burchardt fordert im Interview, das Armutsgefälle zwischen der Nord- und der Südhalbkugel stärker in den Fokus von Politik und Wirtschaft zu rücken. Selbst bei der OECD gilt Wachstum nur noch als gut, wenn es den Armen hilft.

3sat, 21.00