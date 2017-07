Eindrucksvolle Performance

Foto: Bjoern Kietzmann

Mit der Aktion »1.000 Gestalten« haben Künstlerinnen und Künstler am Dienstag in Hamburg kurz vor dem G-20-Gipfel ein »Zeichen für mehr Solidarität und politische Partizipation« gesetzt. Von verschiedenen Orten zogen von Kopf bis Fuß grau bekleisterte Gestalten schweigend und in Zeitlupe durch die Straßen, um auf dem Burchardplatz zu einer beeindruckenden Formation anzuwachsen und sich dort von ihren Farbpanzern zu befreien (siehe dazu auch jW-G-20-Blog). Hinter der Performance steht ein Künstlerkollektiv, das von zahlreichen Freiwilligen unterstützt wird. »Die Lehmgestalten stehen für eine Gesellschaft, die sich ihrer Hilflosigkeit vor den komplexen Zusammenhängen der Welt ergeben hat und in der der einzelne nur noch für das eigene Vorankommen kämpft«, teilten die Veranstalter mit. Indem sich die »Gestalten« ihrer »Panzer« entledigten, entstehe ein »Bild des Aufbruchs und des gemeinsamen, solidarischen Handelns«. (jW)