Wir lesen’s noch und wieder

»und hinter allen stirnen kein gehirn« (Heidi Klum) Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Es gibt sie noch, die traditionsbewussten Lyriker. Manches auf dem überfluteten Markt für Gedichtbände zeugt von geringer Ahnung vom Handwerkszeug. Einige Poeten jedoch wissen sehr genau, was sie tun und wie sie sich zur Geschichte ihrer literarischen Gattung verhalten. In besonderer Weise gilt das für die noch immer anzutreffende Gedichtform des Sonetts. Wer in der Schule beispielsweise Andreas Gryphius gelesen hat, erinnert sich an dessen spezifische Charakteristik: 14 Verse (zwei Quartette, zwei Terzette) und in der barocken Ausprägung meist sechshebige Jamben.

Was technisch und bausatzartig klingt, hat ein ganzes Weltbild im Schlepptau: Struktur und Symmetrie spielen darin eine ebenso große Rolle wie die Vereinigung von Gegensätzen. Hier das himmelhochjauchzende »Carpe diem«, dort das Menetekel »Memento mori«. Bieten solche Oppositionen noch ein Surplus für das Hier und Heute? Durchaus, weil sie von grundsätzlichen Fragen unseres Daseins herrühren. Im just erschienenen »Jahrbuch der Lyrik« (2017) erzählt etwa Kornelia Koepsells Poem »Liebespaar mit Pudel im Park« vom Flanieren zwischen den Zeiten. Um die Spazierenden herum Statuen »vergangener Epochen«, geschaffen für die Ewigkeit, und Bäume, deren Laub von der Vergänglichkeit zeugt. Ein Brückenschlag zwischen gestern und heute ist auch Volker Brauns auf die »Göttliche Komödie« anspielendes Sonett »Der vertriebene Dante« (»Handbibliothek der Unbehausten«, 2016). Ein Sinnen auf Sühne und Vergeltung, wie sie die Sünder in den Höllenkreisen des Versepos erfahren, wohnt den Menschen wohl bis heute inne: »Nie war die Rache süß so wie im Lied / Des süße Verse ewig dauern / Wir lesens noch und wieder mit Erschauern.«

In einem Gedicht von Steffen Popp, dessen Band »118« im März für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war, fragt das lyrische Ich gleich zu Beginn angesichts eines gänzlich vom Menschen erschlossenen Gebiets: »Woher diese Steine kamen, aus welcher Schicht?« Nichts erinnert mehr an ursprüngliche Landschaft. Natur erweist sich in dieser Miniatur (aus der Anthologie »Lyrik im Anthropozän«, 2016) als Schatten auf einem künstlichen, zivilisatorisch überformten Lebensraum, wofür gerade die hochartifizielle, mathematische Komposition des Sonetts einsteht.

Wie dessen festes Schema zum Korsett werden kann, veranschaulicht eine amüsante Überschreibung von Rilkes »Der Panther« aus der Feder Helmut Kraussers. Statt Gitterstäben sind es in seinem Text »Klum-Selektion« (in »Verstand und Kürzungen«, 2015) die Linsen der Kameras, hinter denen die Castingshow-Laufstegmädchen zu ent­innerlichten Puppen werden. »und hinter allen stirnen kein gehirn«, lautet das polemische Fazit. Dieses Sonett bietet sowenig einen Ausgang wie die Gepflogenheiten der Fernsehinszenierung.

Wer heute ein Sonett schreibt, spielt nicht nur ein ästhetisches Spiel, sondern reflektiert dessen Form von einem gegenwärtigen Standpunkt aus. Es dient dazu, Ordnungen zu erzeugen und in Frage zu stellen, dabei Grundelemente unserer Existenz zu betonen. Überdies demonstriert seine anhaltende Beliebtheit die dialogische Dimension der Poesie, zwischen Dichter und Leser, aber auch zwischen Epochen bzw. Traditionen.