Kampf unter Kollegen

Die PSA-Peugeot-Gießerei in Sept-Fons im zentralfranzösischen Departement Allier wurde am Mittwoch und Donnerstag blockiert. Arbeiter des von Liquidation bedrohten Autozulieferers GM&S waren vor das Werkstor gezogen. Die Bestreikung des Werks hat die Gewerkschaften entzweit. Die im PSA-Betrieb mehrheitlich vertretene Force Ouvrière (FO) warnte die rund 100 GM&S-Arbeiter am Donnerstag morgen vor falschen Schritten. Die bei GM&S überwiegende Confédération générale du travail (CGT) unterstützt die Blockade. Schon im vergangenen September hatte CGT-Generalsekretär Philippe Martinez im Rahmen der Proteste gegen das Arbeitsgesetz der damaligen Regierung in einem Gespräch mit jW die Lohnabhängigen der französischen Betriebe zu »Solidarität untereinander« aufgefordert.

Die scheint vorerst aufgehoben. Der FO-Delegierte bei PSA, Christian Lafaye, erklärte am Donnerstag in der Pariser Tageszeitung Le Parisien: »Unsere Arbeit der vergangenen Monate ist in Gefahr.« David Gunther, FO-Vertreter bei GM&S, ergänzte: »Unserer Meinung nach steht heute nicht die Blockade an erster Stelle der Maßnahmen, sondern das Gespräch mit dem eventuellen Käufer und den Konstrukteuren.« In einem am selben Tag herausgegebenen Kommuniqué antwortete die CGT: »Wir sind nicht mit Herzensfreude nach Sept-Fons gekommen«, die von ihr vertretenen GM&S-Blockierer seien bereit, auf unbestimmte Zeit vor den Toren der PSA-Fabrik mit ihren 560 Arbeitsplätzen zu bleiben oder an anderer Stelle Widerstand zu leisten, falls die Polizei die Blockade auflöse.

Die in Sept-Fons präsente Polizeieinheit hat trotz einiger Rangeleien mit den Blockierern bisher nicht interveniert. Weil die Blockade die Arbeit in den PSA-Fabriken durchaus lahmlegen könnte – PSA Peugeot Citroën produzierte 2016 rund eine Million Fahrzeuge –, lassen die Verantwortlichen des Konzerns die in Sept-Fons gegossenen Teile seit Donnerstag früh mit dem Hubschrauber ausfliegen.

PSA-Verkaufsdirektor Yannick Bézard klagte am Mittwoch, die GM&S-Arbeiter seien dabei, sich »gegen die ihnen gereichte Hand« zu wenden. Peugeot habe wiederholt angeboten, dem seit dem 2. Dezember von einem amtlichen Liquidationsverfahren bedrohten, im südwestfranzösischen La Souterraine (Creuse) angesiedelten Betrieb mit rund vier Millionen Euro unter die Arme zu greifen. Dem Verkaufsangebot des verantwortlichen Staatsanwalts der Präfektur Poitiers stellte sich bis dato lediglich ein Interessent: Der blechverarbeitende Betrieb GMD aus Saint-Étienne könnte GM&S übernehmen, will allerdings lediglich 120 der 277 Arbeitsplätze erhalten.

Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire behauptete am Donnerstag, die Verhandlungspartner seien »nicht weit von einer Lösung entfernt«. Voraussetzung für das Fortbestehen des GM&S-Betriebs seien allerdings »ein sicheres Angebot des Käufers und eine Auftragsbestätigung« der beiden Hauptkunden des bedrohten Zulieferers – PSA und Renault. Le Maire gab zu, dass auch in diesem Fall »nicht alle Arbeitsplätze gerettet werden können«.