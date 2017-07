Trumpomania

Jubel bei Sonnenschein: Anhänger der polnischen Regierungspartei PiS begrüßten am Donnerstag in Warschau US-Präsident Donald Trump Foto: Kacper Pempel/REUTERS

Der Kurzbesuch von US-Präsident Donald Trump in Polen hat in der Medienöffentlichkeit des Landes eine Stimmung ausgelöst, als wenn Weihnachten, Ostern und die Auferstehung von Karol Wojtyla auf einen Tag fielen. Politiker, Leitartikler und Moderatoren überbieten sich in Ausdrücken subalterner Begeisterung, vom mächtigsten Politiker der Welt noch vor den G-20-Staaten eines Besuchs gewürdigt zu werden. Besonders die Regierungspartei PiS, sonst nicht verwöhnt in ihren Auslandskontakten, legte die Latte hoch: Polen solle dem Gast aus Washington zeigen, dass es die »amerikafreundlichste« Nation Europas sei.

Polen betreibt diese Speichelleckerei nicht ohne Berechnung. Das Land erhofft sich eine geopolitische Aufwertung als neuer NATO-Frontstaat. Daher einerseits die Forderung, Trump solle nicht nur allgemein die Beistandsgarantien aus Artikel 5 des NATO-Vertrags in Warschau bekräftigen, sondern darüber hinaus auch noch zusagen, die derzeit in Polen stationierten US-Truppen auf Dauer dazulassen und sie zudem mittelfristig zu verstärken. Das ist nicht weniger als der offene Bruch mit dem Gentlemen’s Agreement von 1997 zwischen der NATO und Russland, wonach der Westen, wenn er seine Allianz schon ausdehnt, wenigstens östlich von Oder und Neiße keine »zusätzlichen substantiellen Kampftruppen auf Dauer« stationieren werde.

Umfangreiche geplante Waffen- und Gaskäufe machen Polen zum Klienten der USA. Trump solle sich gegen den geplanten Ausbau der Ostseepipeline »Nord Stream 2« aussprechen, lautete die Erwartung. So, als hätte der US-Präsident in dieser Angelegenheit irgend etwas zu sagen. Umgekehrt wird ein Schuh draus: Indem Polen ihm dazu etwas zu sagen gibt, bietet es sich an als Nachfolger dessen, was bis zum »Brexit« Großbritannien für die USA war: ihr »Festlandsdegen« in Europa. Und zwar nicht wegen einer immer wieder beschworenen Bedrohung aus Russland, sondern um gemäß dem Wunsch der PiS aus dem Schatten der BRD herauszutreten. Der Jubelempfang für Trump ist nach dieser Seite ein Berlin hingeworfener Fehdehandschuh.

Selbst der Ort dieses Bads in der Menge passt in diese Inszenierung: gegenüber dem monumentalen Denkmal für die Kämpfer des Warschauer Aufstands. Was die Westalliierten damals den polnischen Untergrundsoldaten aus Rücksicht auf den 1944 noch benötigten sowjetischen Verbündeten verweigerten, soll Trump jetzt nachholen. Es blieb dem US-Präsidenten vorbehalten, demgegenüber zu erklären, dass es das Ziel des Bündnisses beider Länder sei, einen neuen Weltkrieg zu verhindern. Egal, ob das wahr ist – soviel stimmt daran, dass die NATO nicht für polnisches Großmachtstreben da ist. Das Problem ist, dass Polen, wie sogar die US-Zeitschrift Foreign Policy am Mittwoch schrieb, versucht, »oberhalb seiner Gewichtsklasse zu boxen«.