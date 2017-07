Keine Einigung in Sicht

Vier Staaten gegen Katar: Die Außenminister Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägyptens und Bahrains trafen sich am Mittwoch in Kairo, um über ihr Vorgehen gegen Katar zu beraten Foto: Khaled Elfiqi/Pool/REUTERS

Die Boykottkampagne Saudi-Arabiens und seiner Verbündeten gegen Katar geht weiter. In einer gemeinsamen Erklärung bezeichneten die Saudis, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und der winzige Inselstaat Bahrain am Mittwoch die Antwort des Emirats auf ihre Forderungen als »nicht ernsthaft«. Der ägyptische Außenminister Sameh Schukri sagte, Katar erkenne den »Ernst der Lage« nicht. Sein saudischer Kollege Adel Al-Dschubair kündigte an, dass die am 5. Juni verhängten Sanktionen in Kraft bleiben würden, bis die Regierung in Doha ihre Politik zum Besseren ändere. Darüber hinaus werde der Viererblock »zu gegebener Zeit« weitere Strafmaßnahmen gegen Katar ergreifen.

Saudi-Arabien und seine Verbündeten hatten das Emirat am 23. Juni ohne erkennbaren konkreten Anlass mit einem umfangreichen Ultimatum konfrontiert, das zunächst bis Sonntag abend befristet war und dann um zwei Tage verlängert wurde. Unter anderem wird von Katar gefordert, den in Doha beheimateten Sender Al-Dschasira zu schließen, die diplomatischen Beziehungen zum Iran abzubrechen, die militärische Zusammenarbeit mit dem Iran und der Türkei zu beenden und den türkischen Militärstützpunkt auf seinem Territorium aufzulösen. Das Emirat soll zudem seine Unterstützung für »Terrororganisationen« einstellen, zu denen der Vierblock auch die palästinensische Hamas, die libanesische Hisbollah und die international tätige, keineswegs einheitliche Muslimbruderschaft rechnet. Um die Erfüllung dieser Forderungen zu kontrollieren, soll Katar zwölf Jahre lang unter internationale Überwachung gestellt werden. Der Außenminister des Emirats, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, hatte die Forderungsliste als »unrealistisch und undurchführbar« zurückgewiesen.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sagte am Donnerstag im Deutschlandfunk, er sehe kein Risiko einer militärischen Eskalation des Konflikts mehr. Auch wenn die Reaktion des Viererblocks auf die katarische Antwort schroff klinge, würden viele anfangs gestellte Forderungen jetzt nicht mehr erwähnt. Es gebe im übrigen eine Vereinbarung mit dem Emirat, dass dieses den deutschen Nachrichtendiensten »alle seine Bücher öffnet«, damit diese nachvollziehen könnten, ob Katar Terrororganisationen finanziert. Gabriel hatte in der ersten Wochenhälfte die wichtigsten Konfliktstaaten und das beiderseits als Vermittler akzeptierte Kuwait besucht.

Woher der deutsche Außenminister seine Zuversicht bezieht, dass kein Risiko einer kriegerischen Eskalation bestehe, ist nicht bekannt. Vielleicht hat er in Riad eine entsprechende Zusicherung erhalten. Vielleicht folgt er aber auch nur seinem »Eindruck«, auf den er sich öffentlich gern beruft. Tatsächlich hat die saudisch geführte Koalition den Einsatz militärischer Mittel gegen Katar bisher nicht definitiv ausgeschlossen. Einige saudische Zeitungen, deren Meinungsfreiheit normalerweise nicht weit reicht, schwelgen in Phantasien, die Führung Katars »auszuschalten« und dem Internationalen Strafgerichtshof zu übergeben.

Aber auch unterhalb der militärischen Schwelle bietet die Ausweitung der Boykottmaßnahmen Spielraum für eine Verschärfung des Konflikts. Der Botschafter der Vereinigten Emirate in Russland, Omar Ghobasch, sprach am 28. Juni gegenüber der britischen Tageszeitung Guardian von der Möglichkeit, Katars Handelspartner durch die Androhung indirekter Sanktionen unter Druck zu setzen.