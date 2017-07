»Wir wollen Ergebnisse«

Immer wieder protestiert das Personal gegen die Arbeitsbedingungen in Kliniken, hier vor einem Krankenhaus in Hannover (21. April 2016) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Im Pulk der Kolleginnen und Kollegen läuft Christine N. weit vorne mit. Gemeinsam ziehen die Angestellten der Ernst-von-Bergmann-Klinikgruppe an diesem Mittwoch nachmittag durch die Potsdamer Innenstadt. Wie die meisten anderen hier ist auch Christine N. Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ein »schöner Beruf« sei das, sagt sie. Patienten versorgen, mit ihnen und ihren Angehörigen Gespräche führen und, wo das gut gelingt, sehen, wie die Menschen gesunden – das mache für sie den Reiz der Arbeit aus. Eigentlich. In ihrer Hand hält N. ein Transparent, darauf ist zu lesen: »Auf 36 Patienten kommt eine Schwester«. »Auf den großen Stationen ist es bei uns gang und gäbe, dass man nachts allein für die Patienten verantwortlich ist«, sagt sie. Das könne so nicht weitergehen, die Belastung sei zu groß, die Gefahr, dass ein Mensch zu schaden komme, allgegenwärtig. Deswegen protestiere sie heute, sagt N. Schließlich müsse sie bis zur Rente noch 30 Jahre buckeln – und das würde sie lieber in einem Beruf tun, der tatsächlich schön ist.

Mehr als 100 Beschäftigte der Brandenburger Klinikgruppe Ernst von Bergmann folgten am Mittwoch einem Demonstrationsaufruf der Gewerkschaft Verdi. Der Protestzug führte vom Potsdamer Klinikum zum Rathaus der Stadt. Dort forderten die Angestellten eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen, insbesondere mehr Personal auf den Stationen. Laut Verdi arbeiten im Konzern insgesamt 3.000 Beschäftigte.

Es gehe den Kolleginnen und Kollegen um drei Punkte, führte Verdi-Sekretär Torsten Schulz aus. Um die Qualität der Pflege sicherzustellen und den auf den Beschäftigten lastenden Druck zu reduzieren, müsse mehr Personal in den Häusern eingesetzt werden. Ausgliederungen von Tochtergesellschaften, die in der Regel mit Verschlechterungen bei Löhnen und Arbeitsbedingungen verbunden waren, müssten zurückgenommen werden. Zudem müsse für die Gruppe wieder der Tarifvertrag des öffentlichen Diensts (TVöD) angewendet werden.

Nach Angaben von Verdi beging die Klinikgruppe, deren alleiniger Gesellschafter die Stadt Potsdam ist, in der Vergangenheit Tarifflucht. Das Unternehmen habe im August 2006 seinen Mitgliedsstatus im Kommunalen Arbeitgeberverband geändert: Statt dem Verband regulären anzugehören, wechselte die Ernst-von-Bergmann-Gruppe in eine OT-Mitgliedschaft (ohne Tarifvertrag). Damit galt auch der Tarifvertrag des öffentlichen Diensts für den Konzern nicht mehr.

»Die reinen Entgelte liegen heute etwa zehn Prozent unter denen des TVöD«, so Schulz gegenüber jW. Doch die Unterschiede dürften wegen weitergehender Regelungen im Tarifvertrag noch größer sein. Zudem sei die Situation gerade beim in eine Tochtergesellschaft ausgegliederten Servicepersonal kritisch. Den Mitarbeitern würden Beträge gezahlt, die nur geringfügig höher seien als der Mindestlohn.

Vor dem Rathaus, in dem die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung tagte, stellten sich den Demonstrierenden Hans-Jürgen Scharfenberg (Abgeordneter der Partei Die Linke), Mike Schubert (Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums und Sozialbeigeordneter der Stadt, SPD) und Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD). Keiner der drei Redner rief Begeisterung bei den Klinikbeschäftigten hervor.

Scharfenberg führte aus, dass seine Partei die Belegschaften unterstütze und eine Privatisierung der Klinikgruppe verhindert habe. Auf den Satz, es handele sich bei der Einrichtung um ein »erfolgreiches, gut funktionierendes Krankenhaus«, reagierten die Demonstranten mit Gelächter. Ähnlich erging es Schubert. Er sagte, dass die Stadt für Gespräche bereitstehe – woraufhin ihm entgegengerufen wurde: »Ihr wollt immer nur diskutieren. Wir wollen Ergebnisse sehen!«

Oberbürgermeister Jakob – er ist zudem Präsident des Kommunalen Arbeitgeberverbands – erklärte, dass ostdeutsche Kliniken mit weniger Mitteln auskommen müssten als solche im Westen der Republik. An der Art, wie die Häuser finanziert werden, könne die Stadt aber nichts ändern. »Wir sind also nur zum Teil Adressat der Forderungen«, so Jakobs. Eine rasche Rückkehr in den TVöD sei nicht möglich, die Häuser würden andernfalls rote Zahlen schreiben. »Und dann sind Arbeitsplätze bedroht.« Die Kolleginnen und Kollegen nahmen diese Ausführungen nicht hin: Sie unterbrachen den Oberbürgermeister mit etlichen Buhrufen.