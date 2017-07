Aufschwung durch Hungerlohn

Wer im Supermarkt an der Kasse sitzt verdient oftmals so wenig, dass es kaum zum leben reicht. Foto: Armin Weigel/dpa

Sie malochen an Fließbändern oder Supermarktkassen. Doch mit ihrem Lohn kommen sie nicht über die Armutsgrenze hinaus: Mehr als vier Millionen Beschäftigte fristeten 2014 ein Leben am unteren Limit – mehr als doppelt so viele wie zehn Jahre zuvor. Während die Wirtschaft brummt und die Arbeitsagenturen monatlich sinkende Erwerbslosenzahlen bejubeln, erhöht sich die Zahl der Hungerlöhner weiter.

Das berichtete die Berliner Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf eine neue Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Danach stieg die Erwerbsarmut in der BRD stärker als in jedem anderen EU-Land. So hätten 2004 etwa fünf Prozent der Erwerbstätigen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verdient. 2014 sei bereits ein knappes Zehntel davon betroffen gewesen. Die Armutsgrenze für einen Einpersonenhaushalt in der BRD wird derzeit mit 942 Euro beziffert. Laut Studie stieg die Beschäftigung zwar zwischen 2004 und 2014 um drei auf 42,6 Millionen Stellen, der Zuwachs habe aber vor allem aus prekären Beschäftigungsverhältnissen bestanden.

Eine wichtige Rolle spiele der Druck, den die Jobcenter ausübten. »Maßnahmen, die Arbeitslose dazu zwingen, Arbeit mit schlechter Bezahlung und in Teilzeit anzunehmen, können dazu führen, dass die Erwerbsarmut steigt«, so die Studienautoren. Strenge Auflagen, Zumutbarkeitsregeln und Druck durch Sanktionen trieben Betroffene in prekäre Arbeit. Die Autoren plädieren statt dessen für höhere Transfer- und Lohnersatzleistungen sowie mehr Weiterbildungsangebote. Das »Fordern« der Jobcenter führe lediglich zu mehr Lohndumping.

Unterdessen startete die nordrhein-westfälische CDU-FDP-Landesregierung einen weiteren Angriff auf Beschäftigte. Laut einem RTL-Bericht vom Donnerstag kündigte sie an, ihre Vorschläge für eine Ausweitung der täglichen Höchstarbeitszeit und für eine Verringerung der Mindestruhepause mit einer Bundesratsini­tiative umzusetzen. Bisher legt das Arbeitszeitgesetz einen Arbeitstag von maximal acht bis zehn Stunden und eine Mindestruhepause von elf Stunden zwischen Arbeitsende und Arbeitsbeginn fest. »Dieses deutsche Arbeitszeitgesetz passt nicht mehr in die Zeit«, zitierte der Sender hierzu den Generalsekretär der NRW-FDP, Johannes Vogel.