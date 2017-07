Denunziation durch Antisemitismusvorwurf

Foto: Christine Cornelius dpa/lbn

Das Interesse war groß: Am 3. Juli fand am Otto-Suhr-Institut (OSI) der Freien Universität Berlin unter dem Titel »Begrenzte Freiheiten? Kontroverse Wissensproduktion – Antisemitismusvorwürfe – politische Kultur« die letzte Veranstaltung einer dreiteiligen Reihe statt, die sich mit »wissenschaftlichen Perspektiven auf Israel und Palästina« auseinandersetzt, so die Uni.

Hajo Funke, emeritierter Professor für Politikwissenschaft des OSI, erläuterte die verschiedenen Formen des Antisemitismus, die in Debatten stets klar definiert werden sollten, Weil Antisemitismusvorwürfe von politischen Akteuren instrumentalisiert würden. Aufgabe der Wissenschaft sei es, empirisch und differenziert vorzugehen. Gadi Algazi, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Tel Aviv, sprach über die Wahrnehmung der deutschen Diskussion über Antisemitismus in Israel. Der Begriff der Schuld werde dort heute mehr in Bezug auf die eigene Geschichte und auf die israelische Verantwortung gegenüber den Palästinensern diskutiert.

Auf dem Podium saß auch Eleonora Roldán Mendívil, ehemalige Lehrbeauftragte am OSI. Sie hatte im vergangenen Wintersemester das Seminar »Rassismus im Kapitalismus« geleitet. Im Januar sah sie sich heftigen Antisemitismusvorwürfen ausgesetzt. Die Anschuldigungen, erstmals auf einem rechten Blog erhoben, waren von einer studentischen Gruppe aufgegriffen und an das Universitätspräsidium weitergeleitet worden. Von der Institutsleitung wurde ihr daraufhin ein weiterer Lehrauftrag verwehrt. Roldán Mendívil sprach sich für eine an angemessene wissenschaftliche Auseinandersetzung aus, in der der Status quo unbedingt kritisiert werden müsse. Dabei solle aber transparent gemacht werden, auf welche Definitionen und Theorien man sich stütze. Sie vertrat die Auffassung, der Diskurs der »deutschen Scham« sei keine sinnvolle Herangehensweise in der politischen Bildungsarbeit. Vielmehr müsse es darum gehen, durch Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte politisches Verantwortungsbewusstsein zu wecken.

Algazi monierte, Kritik an Israel werde pauschal als Antisemitismus denunziert. Dadurch werde einerseits der Begriff verwässert. Zugleich würden linke Aktivisten und Wissenschaftler in Israel mundtot gemacht. Auf die Stellungnahme einer »antideutschen« Studierendengruppe gegen die Diskussionsveranstaltung am Montag reagierte der Wissenschaftler irritiert, denn deren Verfasser beriefen sich auf Meldungen von Arutz Sheva, einem Medium der rechten Siedlerbewegung. Auch die Beurteilung der Intifada (arabisch: Aufstand) der Palästinenser als antisemitisch zeuge von einem »leichtsinnigen Umgang« mit dem Begriff, der die Realität »banalisiert«.

Hitzig wurde die Diskussion nach der Wortmeldung von OSI-Direktor Bernd Ladwig, der Roldán Mendívil aufforderte, zu den Vorwürfen gegen sie Stellung zu nehmen. Diejenigen, die sie erhoben hatten, hatten an Blogeinträgen der Politologin aus den Jahren 2014 und 2015 Anstoß genommen, in denen sie Israel unter anderem als »Siedlerkolonialstaat« kritisiert hatte. Algazi stellte klar, dass diese Bezeichnung keine Diffamierung sei, sondern eine Beschreibung historisch gewachsener Verhältnisse. Die Tragik bestehe darin, dass viele Siedler gleichzeitig Verfolgte und Instrumentalisierte bei der Enteignung der Palästinenser seien. Hajo Funke kritisierte das Agieren des OSI-Direktors als »tribunalistisch«. Die Aussagen Roldán Mendívils hält er nicht für antisemitisch. Die ehemalige Lehrbeauftragte selbst bemängelte, dass eine inhaltliche Diskussion mit ihr nicht gesucht worden sei.

Ein vom OSI bei Wolfgang Benz, dem ehemaligem Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin, in Auftrag gegebenes Gutachten zum Fall Roldán Mendívil liegt nach Informationen des jW-Berichterstatters inzwischen vor, wurde aber bislang nicht publiziert. Funke forderte eindringlich die Veröffentlichung des Papiers. Darin würden die Vorwürfe gegen die Wissenschaftlerin nicht bestätigt, betonte er.