Fall Amri: Kernfragen ungeklärt

Bundesanwalt Thomas Beck (r.) und der Sonderbeauftragte des Berliner Senats im Fall Anis Amri, Bruno Jobst (3. Juli) Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Immer deutlicher tritt zutage, dass der kurz vor Weihnachten 2016 mutmaßlich von dem Tunesier Anis Amri verübte Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche von den Sicherheitsbehörden hätte verhindert werden können. Am Montag bestätigte Bruno Jost, Berliner Sonderermittler zu dem Anschlag, die polizeilichen Akten seien nach dem Attentat manipuliert worden. So war Amri – wie aus einem zwölfseitigen Bericht der Kriminalpolizei über die Telefonüberwachung des späteren Attentäters am 1. November 2016 hervorgeht – »gewerbsmäßiger Drogenhandel« vorgeworfen worden. Im Januar dieses Jahres war der Bericht hingegen auf vier Seiten gekürzt worden, so dass die gegen Amri gerichteten Vorwürfe harmloser wirkten. Schon vor mehreren Wochen hatte Jost geäußert, Mitarbeiter des Landeskriminalamtes (LKA) hätten die Einträge im Nachgang verändert, um Amri, dem teils schwerwiegende Straftaten vorgeworfen worden waren, lediglich als Kleinkriminellen erscheinen zu lassen, gegen den Polizei und Justiz nicht mit entsprechender Härte hätten vorgehen können.

Am Montag betonte Jost vor dem Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses gleichwohl, eine »undifferenzierte und pauschale Verurteilung der Polizei und des LKA« sei nicht gerechtfertigt.

Josts Untersuchungen zufolge war außer dem Verfasser des besagten Berichtes ein weiterer Kriminalpolizist an der Manipulation der Akten beteiligt. In seinem im Internet veröffentlichten Bericht kommt der Sonderermittler zu dem Schluss, dass – hätten die zuständigen Behörden ordentlich gearbeitet – bereits im November 2016 ein Haftbefehl gegen Amri hätte beantragt werden können. »Nach meiner eigenen einschlägigen beruflichen Erfahrung hätten jedenfalls die persönlichen Umstände Amris (in Deutschland ohne jeglichen festen Wohnsitz, ohne irgendwelche tragfähigen persönlichen, beruflichen und sozialen Bindungen, mit abgelehntem Asylantrag und zur Ausreise aus Deutschland verpflichtet, ohne Einkommen) auch bei einem weniger schwerwiegenden Tatverdacht nicht gegen den Erlass eines Haftbefehls gesprochen«, heißt es dort.

Zum Motiv für die beschriebenen Manipulationen hätten sich hingegen »bisher keine belastbaren Erkenntnisse ergeben«. Dafür stellen sich für Jost andere Fragen. So wirft er in dem Zwischenbericht die Frage auf, warum die Observation Amris »trotz Vorliegens einer richterlichen Erlaubnis, die bis zum 21.10.2016 eine Observation Amris zugelassen hätte«, bereits Mitte Juni eingestellt worden sei. Dies vor dem Hintergrund, dass »noch am 19.8.2016 ein Verlängerungsbeschluss für die Observation um zwei Monate beantragt (und erwirkt)« worden sei.

Jost kündigte an, unter anderem die »asyl- und ausländerrechtliche Behandlung Amris« aufzuarbeiten. Außerdem werde zu prüfen sein, »ob und in welcher Weise nachrichtendienstliches Wissen abgefragt und zur Verfügung gestellt wurde«, so Jost im Zwischenbericht.

Weitere Fragen sind jedoch noch immer nicht aufgeklärt. Beispielsweise soll der marokkanische Geheimdienst im Vorfeld des Attentates von Berlin sowohl dem Bundesnachrichtendienst als auch dem Bundeskriminalamt Informationen übermittelt haben, denen zufolge Amri einen Terroranschlag geplant habe. Ebenfalls nicht lückenlos aufgeklärt ist, warum Amri offenbar von einem V-Mann des nordrhein-westfälischen LKA in die Bundeshauptstadt gefahren worden war. Antworten auf die Frage, warum Amri den Behörden offenbar ohne Konsequenzen unter insgesamt 14 Identitäten bekannt war, stehen ebenfalls aus. Auch soll der Tunesier, der am 19. Dezember mutmaßlich zwölf Menschen getötet und mehr als 60 verletzt hat, davon viele schwer, mehrfach Anschläge angekündigt haben. Bereits im Frühjahr 2016 soll etwa das LKA in Düsseldorf Berichte darüber erhalten haben, dass der Mann andere Personen aufforderte, mit ihm gemeinsam Attentate in Deutschland zu begehen. Die Aufklärung des Falles Amri, der am 23. Dezember von italienischen Polizisten erschossen wurde, steht also bestenfalls am Anfang.