Einsatz für mehr Rendite

Sieht die G 20 uneinig und von nationalistischen Tendenzen geprägt: Der US-Ökonom und Lobbyist Dennis Snower Foto: Carsten Rehder/dpa

Die »Think 20« (T 20) ist ein Zusammenschluss von »Thinktanks« aus den Ländern der G 20. Die Politikberater gaben in einem Pressegespräch am Dienstag in Berlin ihre Einschätzung über den Verlauf des G-20-Gipfels am Wochenende ab.

Der US-amerikanische Ökonomieprofessor und Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, Dennis Snower, erwartet einen sehr schwierigen Gipfel. Laut Snower waren sich die G 20 seit ihrem Bestehen noch nie so uneinig und »von so vielen nationalistischen Tendenzen geprägt« wie heute. Deshalb sei die größte Herausforderung in Hamburg, wie mit den Ländern umgegangen werde, »die sich nicht dem Konsens beugen«.

Klar sei, dass die Themen »Wachstum und Finanzstabilität« als Schwerpunkte nicht mehr ausreichten: Viele Menschen spürten, so Snower, »dass sich wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftlicher Fortschritt entkoppelt haben«.

Bislang habe man nicht konsensfähige Themen bei G-20-Gipfeln einfach nicht beachtet. Angesichts einiger Äußerungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) glauben Snower und sein »Kollege« Dirk Messner aber, dass sich diesmal vor allem den Themen gewidmet werde, bei denen die Meinungen am weitesten auseinander gehen. Merkel hatte angekündigt, man müsse auf dem Gipfel »Tacheles reden«, laut Messner geht es dabei vor allem um die Themen Handel, Klimawandel und Migration.

Messner, gemeinsam mit Snower Kovorsitzender der T 20, berät international zahlreiche Ministerien, hierzulande zum Beispiel das Außen- sowie das Entwicklungsministerium (für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sowie die GIZ und die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Messner sagte, der Multilateralismus sei angegriffen worden, vor allem durch den »Brexit« und die Wahl von US-Präsident Donald Trump. Sollte der Gipfel in Hamburg einen schwierigen Verlauf nehmen und sollten sich die Teilnehmer nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen können, hätten Trump und andere »Our country first«-Ideologen die »Deutungshoheit über die Zukunft gewonnen«.

Alternativ dazu skizzierte Messner die Möglichkeit für die EU, in Zusammenarbeit mit Kanada, Japan, China, Indien und möglichst vielen weiteren Ländern einige Schritte für eine sozia­lere Entwicklung der Globalisierung, klimafreundlichere Politik und eine offenere Weltordnung zu unternehmen. Aber es müssten sich wenigstens 16 Länder finden, die sich den Kompromissen anschließen, alles andere »wäre zu schwach«.

Unabhängig vom Ausgang des G- 20-Gipfels und der daraus resultierenden Abschlusserklärung glaubt Snower, dass auf ministerialer Ebene, »unter dem Radar der Staatschefs«, deutlich mehr multilateraler Austausch und Zusammenarbeit möglich wären.

Auch wenn der Gipfel nur eine weiche, unkonkrete Abschlusserklärung hervorbringen sollte, wollen die Politikberater darauf drängen, dass ihre 20 Vorschläge an die G 20 auf der Agenda bleiben. Die Vorschläge seien »für den Maschinenraum von Global governance« gedacht, sagte Messner stolz. Mitte Juni übergab er Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) das Dokument.

Die T 20 beschreiben darin Pläne zur Digitalisierung, zum Klimaschutz sowie zum Aufbau einer stabilen globalen Wirtschaft. Mit Blick auf die Kooperation mit Afrika sagte Messner, man müsse dort die Bedingungen für private Investitionen verbessern. Aktuell seien die Risiken für Unternehmen zu hoch, weshalb er eine Art Hermesbürgschaft für Geldanlagen in Afrika vorschlug. Denn beim hohen Investitionsbedarf müssten die privaten im Vergleich zu staatlichen Investitionen »90 Prozent plus x« ausmachen. Zudem sei es klug, zunächst Partnerschaften mit stark reformbereiten Ländern Afrikas zu beginnen. Anschließend sei es leichter, mit weiteren afrikanischen Ländern »ins Geschäft zu kommen«, so Messner weiter.