»Schichtvergabe dient auch der Disziplinierung«

Am Mittwoch machten Fahrer der Lieferdienste Deliveroo und Foodora mit einer Raddemonstration in Berlin auf ihre Forderungen aufmerksam. Ihre Gewerkschaft, die Freie Arbeiterinnen- und Arbeiterunion, hat den Protest mitorganisiert. Was genau wollen die Beschäftigten erreichen?

Sie haben fünf zentrale Forderungen aufgestellt. Sie verlangen, dass die Firmen die Kosten für die Arbeitsmittel übernehmen, darunter auch die für die Reparaturen von Smartphones. Die Entgelte sollen um einen Euro pro Stunde erhöht werden beziehungsweise um einen Euro pro Zustellung für die Selbständigen von Deliveroo. Drittens fordern sie, dass ihnen mehr Arbeitsstunden pro Woche garantiert werden. Deliveroo soll endlich die geleisteten Arbeitsstunden komplett dokumentieren; bei Foodora muss für die Schichtplanung eine weitere Arbeitsstunde bezahlt werden.

Zunächst wandten wir uns schriftlich an die Unternehmen, um Gesprächstermine auszumachen. Darauf gingen aber weder Deliveroo noch Foodora ein. Also veranstalteten wir schon Mitte Mai eine erste Demonstration, an der sich 80 Fahrer beteiligten. Als wir danach wieder Gespräche verlangten, sagte Foodora uns ein Treffen mit der Geschäftsführung zu. Im Juli, spätestens im August, wird es erste Verhandlungen geben. Deliveroo kam unserer Aufforderung aber wieder nicht nach.

Die Anliegen klingen recht ungewöhnlich. Warum soll das Unternehmen für die Reparatur von Smartphones zahlen?

Mit Handy und Fahrrad haben wir die wichtigsten Arbeitsmittel benannt. Wer jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs ist, der verschleißt es natürlich schnell. Die Räder werden beschädigt, manchmal auch geklaut. Bisher müssen die Fahrer die anfallenden Kosten selbst tragen. Außerdem wird der Besitz eines Smartphones für diesen Job vorausgesetzt. Auch hier entstehen Kosten, etwa für das große Datenvolumen, das die Beschäftigten für ihre Arbeit brauchen. Deshalb ist es wichtig, dass die Betriebe für diese Beträge aufkommen.

Sie sagten auch, dass den Beschäftigten mehr Arbeitsstunden in der Woche zugestanden werden sollen. Wie muss man sich deren Arbeitszeiten vorstellen?

Die meisten Fahrer sind in sogenannten Midijobs angestellt, das heißt, sie dürfen zwischen 450 Euro und 850 Euro im Monat verdienen. Die Firmen garantieren ihnen zehn Stunden Arbeit in der Woche. Doch nur damit kommen die Beschäftigten nicht an die 850 Euro heran. Die Fahrer wissen nie genau, wieviel sie im nächsten Monat verdienen. Sie müssen sich also Fragen stellen wie: »Kann ich die Miete überhaupt zahlen?«

Wie bestimmen Deliveroo und Foodora, wer wie lange arbeiten darf?

Jede Woche werden die Schichten neu vergeben. Weil es aber tendenziell zuwenig Schichten gibt, herrscht unter den Fahrern eine große Konkurrenz – jeder muss schauen, dass er überhaupt Arbeit bekommt. Boni für Arbeit am Wochenende oder unter widrigen Bedingungen wie schlechtem Wetter gibt es nicht. Vielmehr sind die Leute dazu gezwungen, auch diese Schichten anzunehmen.

Gerade bei Foodora ist die Schichtvergabe auch ein Disziplinierungsinstrument, denn dort geschieht sie über einen Algorithmus. Alle Daten der Beschäftigten werden gesammelt. Wer dann nicht schnell genug fährt, nicht verlässlich genug ist, der wird »kaltgestellt«, kriegt also weniger Wochenstunden zugewiesen.

Diese Probleme wollen Sie in einem Tarifvertrag mit den Unternehmen regeln?

Ja, das ist unser langfristiges Ziel. Wenn wir als FAU aber einen Tarifvertrag abschließen, dann ist uns dabei wichtig, dass weitergehende Mitbestimmungsrechte für die Beschäftigten festgehalten werden. Das auszuhandeln kann zu einem längeren Prozess werden.

Wie kam es, dass sich die Beschäftigten in Ihrer vergleichsweise kleinen Gewerkschaft organisierten?

Anfang des Jahres kamen Gruppen von Fahrern auf uns zu, seitdem kommen immer mehr von ihnen zu uns. Wir nehmen Teil an der internationalen Deliver Union Campaign, bei der auch Gewerkschaften aus Großbritannien, Italien, Frankreich und Spanien mitmachen. Das wussten auch die Kolleginnen und Kollegen, die zuerst zu uns kamen. Außerdem sind wir für sie attraktiv, weil wir basisdemokratisch organisiert sind – also entscheiden die Mitglieder selbst über die Aktionen. Deswegen wissen die Fahrer, dass diese Proteste wirklich Teil »ihrer« Kampagne sind.