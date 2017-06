»Wir haben unserem bewaffneten Aufstand ein Ende gesetzt«

Im Rahmen der feierlichen Zeremonie zum Abschluss der Waffenabgabe durch die FARC-Guerilla in Kolumbien am Dienstag (Ortszeit) in der Ortschaft Mesetas erklärte der oberste Comandante der FARC, Timoleón Jiménez:

Dieser Tag beendet nicht die Existenz der FARC. Wir haben unserem 53jährigen bewaffneten Aufstand ein Ende gesetzt. Wir bleiben weiter bestehen als eine Bewegung legalen und demokratischen Charakters, die ihre ideologischen, politischen, organisatorischen und propagandistischen Aktivitäten ausschließlich auf legalem Weg, ohne Waffen und friedlich weiterentwickelt.

Dieser Akt, der uns zusammenbringt, ist das Produkt eines bilateralen Abkommens, in dem beide Parteien, Staat und Guerilla, die Verpflichtung übernommen haben, niemals wieder Waffen in der Politik einzusetzen, dass dies der Beginn einer neuen Ära zu einer freiheitlichen Demokratie ist, in der sich der Staat verpflichtet, die Waffen nicht zu benutzen, um Oppositionelle oder kritisches Denken zu verfolgen. (…)

Wir streben danach, dass die im ersten Punkt des Friedensabkommens vereinbarte integrale Landreform rasch umgesetzt wird, denn wir verstehen die strategische Notwendigkeit der Entwicklung der kolumbianischen Landwirtschaft. Ohne jemals aus den Augen zu verlieren, was der bewaffnete Konflikt in großem Ausmaß durch Zerstörung und Gewalt angerichtet hat, die unsere Bauern erlitten haben, muss die Geschichte zu Ende kommen.

Bei den Gesprächen in Havanna wurde festgelegt, dass die immensen ökonomischen, gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Schulden, die der Staat ihnen gegenüber hat, vollständig beglichen werden. Wir lehnen prinzipiell nicht ab, dass die großen Unternehmer der Agrarindustrie ihre Projekte voranbringen können. Wir fordern aber, dass diese Entwicklung nicht die Entwicklung der bäuerlichen Wirtschaft missachtet oder behindert.

Außerdem hoffen wir auch, dass die kolumbianische Demokratie großzügig ihre Arme für alle Kräfte, für die seit Jahrhunderten von politischen Garantien ausgeschlossenen Organisationen und Bewegungen öffnen wird. (…) Dazu gehört die Sicherheit der Führungspersönlichkeiten von sozia­len Organisationen und Bewegungen sowie Menschenrechtsaktivisten. Dies ist der richtige Augenblick, um unsere Sorge über die Nachlässigkeit des Staates bei der Einhaltung seiner Versprechen zu formulieren. Die Morde an Anführern der Volksbewegung hören nicht auf, da die paramilitärische Bedrohung im ganzen Land wächst.

Der Tod erreicht bereits Guerilleros und Milizionäre, die freigesprochen oder amnestiert worden sind. Es gibt auch schon einige Fälle, in denen deren Verwandte ermordet worden sind. (…)

Es ist bedauerlich, dass ein Großteil der Guerilleros, der Milizionäre, der Sympathisanten oder der Angeklagten, die zu unseren Reihen gehören, sechs Monate nach der Verabschiedung eines Amnestiegesetzes, das ihre Freilassung innerhalb von zehn Tagen garantiert, noch immer im Gefängnis sitzt. Sie und ihre Familien bereiten Protestaktionen vor. Nichts davon wäre nötig gewesen.

Adiós den Waffen, adiós dem Krieg, herzlich willkommen dem Frieden.