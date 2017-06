Attackiert auf Gedenkfahrt

Rassistischer Aufmarsch: Rechte marschieren am 22. November 2015 durch Gdansk Foto: REUTERS/Rafal Malko/Agencja Gazeta

Bis 1939 war Lublin eine multikulturelle Stadt. Dann ermordeten die Nazis die jüdische Bevölkerung der Stadt, eines der Vernichtungslager – Majdanek – errichteten sie direkt vor den Toren der Stadt. Diese Gedenkstätte wollte vergangene Woche eine Gruppe Schülerinnen und Schüler aus Berlin im Rahmen einer Exkursion besuchen. Die Teilnehmer des Projekts »AG Erinnern«, organisiert von der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Moabit und wissenschaftlich betreut von der Gedenkstätte Haus der Wannseekonferenz, sind vor allem Muslime. Damit ist die Identifikation mit »Licht und Schatten der deutschen Geschichte« als Voraussetzung der »Integra­tion«, die normalerweise über das eingeübte nationale »Wir« vermittelt wird, für diese Gruppe nicht so evident: Ihre Großeltern konnten gar nicht beteiligt sein; warum also sollten sie sich von einer »Verantwortung« überzeugen lassen? Daher hatte das Projekt offenbar einen Pilotcharakter. Seit 2015 setzten sich die Schüler mit der Nazizeit auseinander, waren in Israel, Frankreich und Spanien. Polen sollte die letzte Station sein und Lublin darin die vorletzte Etappe. Vorher waren die Schüler in Lodz, Warschau und dem ehemaligen Vernichtungslager Treblinka.

Bei einem Spaziergang am 21. Juni durch die historische Altstadt von Lublin spuckte ein Mann einer muslimisch gekleideten Schülerin wortlos ins Gesicht. Auf einer zentralen Straße, auf der wegen eines Fußballspiels zahlreiche Polizisten in Bereitschaft waren. Wie Augenzeugen und Beteiligte dem Portal wirtualna Polska berichteten, wandten sich Schüler daraufhin an die erste Streifenwagenbesatzung mit der Bitte um Hilfe, da der Angreifer noch in der Nähe herumstand. Doch die Beamten hätten nur auf ihren Handys herumgespielt. Eine zweite Patrouille in der Nähe war ebenfalls nicht interessiert. Die Beamten sollen nach Darstellung der Jugendlichen »gegrinst« haben, als sie ihnen, unterstützt durch Passanten, die Geschichte mit Händen und Füßen, auf englisch und mit Übersetzungshilfe erzählten.

Die Polizei von Lublin versuchte zunächst, den Vorfall generell in Zweifel zu ziehen: Die Überwachungskameras hätten keinen Zwischenfall des Anspuckens festgehalten. Dann hieß es, Hilfe für die Angegriffene habe nicht zu den aktuellen Aufgaben der zur Vorbeugung gegen Fanrandale abgestellten Beamten gehört. Weiter dann, die Beamten seien von der Sprachbarriere und dem »Durcheinanderreden« mehrerer Informanten überfordert gewesen. Und das Lächeln der zweiten Patrouille sei freundlich gemeint gewesen: »Alles klar?«

Klar ist vor allem, dass die Attacke wohl kein Einzelfall war. So berichteten Exkursionsteilnehmer über andere Beispiele von antimuslimischem Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, die sie schon vorher erfahren hätten. Ebenfalls in Lublin sei ihnen an einem Stand auf der Straße der Kauf von Wasser verweigert worden, weil sie Ausländer seien; der Sicherheitsdienst der Lubliner Synagoge habe sie als angebliche »Terroristen« nicht eingelassen. In Lodz sei einer Teilnehmerin in einem Imbiss angedroht worden, ihr Essen ins Gesicht zu werfen, wenn sie nicht verschwinde; die Pöblerin habe anschließend ihren Mann herbeigerufen, um der Drohung Nachdruck zu verleihen. In Warschau habe der Wachdienst eines Kaufhauses eine junge Frau, die auf Persisch telefonierte, des Hauses verwiesen: Sie »störe die Kunden«. Einer anderen Schülerin habe eine Polin ihr gesammeltes Englisch ins Gesicht geschrien: »Go away!«

Während die Behörden einstweilen versuchen, die Berichte der Schüler als unbestätigte Gerüchte in Zweifel zu ziehen, beglaubigt der im Internet versammelte Volksmund die Darstellung indirekt. Auf dem Portal interia.pl etwa schrieb ein Kommentator: »Jawohl, ich bin weißer Rassist, und ich bin stolz darauf.« Ein anderer kommentierte, es sei die Schuld der ehemaligen rechtsliberalen Regierung, dass »das Moslempack sich in Polen ausbreiten kann«. Der Ehrlichkeit halber muss erwähnt werden, dass der Lubliner Vorfall im »anderen Polen« Empörung ausgelöst hat. Anhänger des liberalen Komitees zur Verteidigung der Demokratie wollen den betroffenen Schülern persönliche Briefe mit dem Ausdruck ihres Bedauerns schicken.