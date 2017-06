Selbstbestimmt und mobil arbeiten

Geht es nach dem DGB, sollen Beschäftigte stärker selbst über Arbeitszeit und Arbeitsort bestimmen Foto: Armin Weigel/dpa

Die gewerkschaftsnahe Expertenkommission zur »Zukunft der Arbeit« pocht auf eine Flexibilisierung der Arbeitszeit und mehr Zeitsouveränität für die Beschäftigten. Die Verfügbarkeitserwartungen der Unternehmen und der Wunsch der Beschäftigten, stärker selbst über ihre Arbeitszeit bestimmen zu können, müssten besser miteinander abgeglichen werden.

Aus diesem Grund sollten die Betriebe alle paar Jahre aufgefordert werden, die Arbeitszeitwünsche ihrer Beschäftigten zu erfassen, heißt es in dem am Mittwoch in Berlin präsentierten Abschlussbericht der Kommission. Die erhobenen Daten sollten für konkrete, zum Beispiel auf einzelne Betriebe zugeschnittene Flexibilitätsmodelle genutzt werden. Geleitet hatten die Kommission der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, und die an der Universität Kassel lehrende Arbeits- und Industriesoziologin Kerstin Jürgens. Initiiert hatte sie die DGB-nahe Hans-Böckler-Stiftung.

Auch dort, wo es weder Vorgaben durch Tarifverträge noch Personal- oder Betriebsräte gebe, sollten die Lohnabhängigen zukünftig stärker selbst über Arbeitszeitfragen entscheiden können. Die Experten schlagen deshalb einen neuen Anspruch der Arbeiter und Angestellten auf die Erörterung von Arbeitszeit und Arbeitsort vor. Wenn Unternehmer die Wünsche der Beschäftigten dann ablehnten, sollten sie dies begründen müssen. Aufgrund des Wunsches vieler Beschäftigter nach einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf empfiehlt die Kommission außerdem die Einführung eines rechtlichen Anspruchs auf mobiles Arbeiten. Beschäftigte sollten das Recht haben, in Form von »Home­office« arbeiten zu können. Niemand solle aber ins »Homeoffice« gezwungen werden. Die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, solle freiwillig bleiben. (dpa/jW)