»Quop«, übernehmen Sie!

Foto: Friso Gentsch/dpa

Was kann ein Schüler, was noch nicht? Wo hat er Stärken, wo Schwächen? Welche Förderung braucht er? Das sind Fragen, die Lehrer sich täglich stellen und auf die sie Antworten finden müssen. Ist doch klar, gehört schließlich zum Beruf. Allerdings: Wenn man nach Hessen schaut, erscheint das nicht mehr so selbstverständlich. An den Grundschulen des Landes wird demnächst ein Computerprogramm ermitteln, was in Kinderköpfen steckt und was noch rein gehört. Nach den Sommerferien wird dazu schrittweise eine sogenannte Lernverlaufsdiagnosesoftware namens »quop« an den Schulen eingeführt.

Losgehen soll es zunächst auf freiwilliger Basis und vornehmlich im Primarbereich. Dabei werden Dritt- und Viertklässler pro Schuljahr vorm Bildschirm je achtmal auf ihre Lese- und Rechenfertigkeiten geprüft. Mit den Ergebnissen soll sich die Entwicklung jedes Einzelnen in einer »Lernfortschrittskurve« abbilden sowie Bedarf, Art und Umfang von Fördermaßnahmen »konkret« bestimmen lassen. Dies sei notwendig, weil die Klassen sehr heterogen und die Lernverläufe der Schüler unterschiedlich seien, meint der Psychologe Elmar Souvignier von der Universität Münster. Er hat das Konzept bereits 2008 ausgebrütet und im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Für die technische Umsetzung sorgte der »Strategieberater« Hauser, Furch und Partner (hfp) im hessischen Kelkheim.

In anderen Bundesländern kommt das Verfahren bisher nur vereinzelt und probeweise zur Anwendung. Hessens CDU-Grünen-Regierung strebt dagegen den flächendeckenden Einsatz an. Dass die Schulen geschlossen mitziehen, ist aber längst nicht ausgemacht. »Quop ist ein standardisiertes Programm, die zu lösenden Aufgaben richten sich an Dora und Max Musterkind, die es in der Realität so nicht gibt«, findet Marie Krauth vom hessischen Grundschulverband. Gegenüber der Frankfurter Rundschau (FR) sagte sie am Dienstag: »Ich bin sauer, es klemmt überall an unseren Schulen«, dennoch werde jetzt Geld für eine Sache ausgegeben, bei der mehr als zweifelhaft sei, ob sie etwas nütze.

Fast überall in Deutschland herrscht zur Zeit akuter Lehrermangel, gerade an den Grundschulen und ganz besonders in Hessen. Wie junge Welt berichtete, wird der Unterrichtsbetrieb vielerorts nur noch durch den Einsatz von Referendaren, Pensionären und Quereinsteigern aufrechterhalten. Unterstützung täte also bitter not. Dass die Politik ausgerechnet in diesen Zeiten darauf kommt, ein Computerprogramm die ureigenste Arbeit von Lehrkräften erledigen zu lassen, zeugt von einer gewissen Dreistigkeit. Oder doch von Innovationsgeist? Gerade erst hat die Bundesregierung ein milliardenschweres Programm aufgelegt, um die Schulen umfassend zu digitalisieren. Dass dies auch ein Angriff auf die Person des Lehrers, auf seine Präsenz im Klassenzimmer sein könnte, wird bislang kaum diskutiert.

Das gilt ebenso für die Frage, ob Technik der richtige Ratgeber für Kinder ist. Krauth vom Grundschulverband stört dann auch, dass Schüler bei »quop« ausschließlich mit dem PC kommunizieren würden. »Anfangs macht das sicher Spaß, aber auf Dauer ist das doch reichlich stumpfsinnig.« Bedenken hat auch Susanne Hoeth vom hessischen Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). »Die Kinder sitzen ohnehin zu viel vor dem Computer«, sagte sie der FR. Sinnvoller wäre es, den Unterricht an den Bedürfnissen der Kinder auszurichten. Um die Lesekompetenz zu beurteilen, wäre es besser, sie einfach vorlesen zu lassen.

Die »permanente Vermessung der Kinder rein nach Leistung« sei kein guter Weg, zitierte das Portal New s4Teacher am Dienstag GEW-Vize Karola Stötzel. Gerade Grundschulkinder müssten vor allem wachsen sowie soziale und emotionale Kompetenzen entwickeln. Stefan Wesselmann, Landesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), mahnte: »Wichtiger als die Testeritis mit Vergleichsarbeiten und -studien ist es, Zeit für die individuelle Förderung zu bekommen.« Wer weiß? Vielleicht erledigt das auch bald eine App.