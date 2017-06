Sondervotum in zwei Versionen

Foto: Peter Steffen/dpa

Der NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Aufklärung der Geheimdienstspionage ist zu Ende. Nach der Übergabe des Abschlussberichts durch den Ausschussvorsitzenden Patrick Sensburg (CDU) an Bundestagspräsident Norbert Lammert erhielt der Parlamentschef am Mittwoch noch ein zweites Dokument. Die Linken-Vertreterin Martina Renner trat vor und kündigte zur Überraschung von Sensburg die Übergabe eines Sondervotums der Opposition an. Grünen-Obmann Konstantin von Notz händigte es Lammert aus. Das Sondervotum ist zwar bereits im Schlussbericht enthalten – allerdings sind dort mehr Stellen geschwärzt, als Linke und Grüne dies für nötig gehalten hatten. Die Oppositionsfraktionen sehen bei der Spionageaffäre eklatante Defizite im Bundeskanzleramt, während die Koalition aus Union und SPD weitgehend den Bundesnachrichtendienst (BND) verantwortlich macht. »Da ist einiges schiefgelaufen«, sagte Sensburg am Mittwoch gegenüber der Deutschen Presseagentur. Wie er meint, jedoch nicht an der Spitze: »Es ist sehr plausibel, dass weder der damalige BND-Präsident Gerhard Schindler noch das Kanzleramt von der damaligen Praxis unterrichtet waren«, so Sensburg. Die BND-Abteilung für Technische Aufklärung müsse anders strukturiert werden. Es dürfe nicht sein, »dass da ein Eigenleben stattfindet«.

Grünen-Obmann Notz fordert dagegen Gesetzesreformen als Konsequenz aus der mehr als dreijährigen Aufklärungsarbeit des Gremiums. »Das was für unsere Briefe und für unsere Telefonate in der analogen Welt galt, das muss in Demokratien und in Rechtsstaaten eben auch in der digitalen Welt gelten. Und das ist bis heute nicht der Fall», sagte der Bundestagsabgeordnete am Mittwoch im ARD-Morgenmagazin. Dieser Zustand sei »untragbar«. Als »Armutszeugnis« kritisierte Notz, dass der Ex-NSA-Mitarbeiter Edward Snowden, der 2013 den Stein ins Rollen gebracht hatte, von dem Ausschuss nicht als Zeuge gehört worden war. Der im russischen Exil lebende Whistleblower hätte dazu freies Geleit benötigt. (dpa/jW)