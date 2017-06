Ein Missverständnis

»Betriebsnudel al dente«: Puppenspiel am Badischen Staatstheater (Montage) Foto: dpa/lsw/ Montage jW

Neulich erreichte uns die Anfrage, ob wir »dem ollen Sloterdijk« nicht generös »ein paar Grobheiten« einschenken wollten, und natürlich mochten wir, gegen den hohepriesterlichen Quatsch des genuinen Modephilosophen aus Karlsruhe anzuschreiben, ist eine aufklärerische Tat, die wir gerne ausüben.

Wir hätten z. B. kurzerhand auf eine Dokumentation bei Arte hingewiesen, die sich allen geweihten Ernstes »Gefährliches Denken« nennt. Sie zeigt einen ungefährdeten, gutbehausten, wohlgenährten Sloterdijk, der auf die eigenartige Frage, was er so über Fernsehbilder im allgemeinen denke, antwortet: »Sie verbildlichen etwas, was für mich in erster Linie ein Ton ist, ein Klang oder ein Melos oder eine Sprechmelodie, die sich an die Stelle im Ohr des anderen wendet, wo ein sozusagen unverbrauchtes Hinhören antworten könnte.« Was er damit sagen will, bleibt im dunkeln, womöglich sogar gewollt. Was der selbsternannte Zeitdiagnostiker sagt, ist, dass Bilder verbildlichen, und eine Melodie sich an eine Stelle wendet, wo ein Hören antworten könnte. Sozusagen. Wer das nicht begreift, denkt womöglich vernünftig, aber eben nicht gefährlich; alle anderen nennen den Sprechautomaten Sloterdijk »wortgewaltig«.

Derweil träumt er andernorts von der guten alten Zeit, bevor »die digitalen Technologien den Umschwung zu einer postliterarischen, ikonischen und videospährisch bestimmten Weltform beschleunigten«. Weil er so unfasslich ist, spricht Sloterdijk von sich in der dritten Person sowie als »Autor, dem es eher schlecht als recht gelang, sich dem überwiegend unbequemen Platz in der deutschen Diskussionsarena anzufreunden, der der seine wurde«. Der Kulturbetrieb, der sich für nichts zu schade ist, wird den Sloterdijk kaltblütig mit Geld gefügig gemacht haben, den armen Kerl, der immerhin nicht vergisst, sein Schicksal »vom überwiegend unbequemen Platz« in der Öffentlichkeit auch öffentlich zu beklagen. Und zwar exakt anlässlich der Entgegennahme des Ludwig-Börne-Preises, der die Demütigung des Namensgebers mit 20.000 Euro zugunsten des Empfängers zu kompensieren weiß. Desungeachtet stellt sich Sloterdijk bevorzugt als Betriebsnudel al dente dar: Arsch an der Heizung und durch und durch mitmachwillig, tut er doch so, als sei er irrsinnig widerständig und anders als alle anderen. Dazu kultiviert er eine geniedarstellerische Resthaarmähne sowie einen Schnauzer aus wildwucherndem Sauerkraut, um vor laufenden Studiokameras den Fernsehonkel und Erklärbären zu geben und also loszubrummen: »Guten Abend, guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unserer Sendung ›Im Glashaus – Das Philosophische Quartett‹ aus der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden. Wir sprechen heute abend über ein starkes Gefühl. Denn was ist das intimste Gefühl, das wir kennen? Wir behaupten: der Neid. Was ist das revolutionärste Gefühl, das Menschen erfahren? Wir behaupten: der Neid. Was ist das verstockteste, was ist das konservativste Gefühl? Wir behaupten: der Neid. Und worüber müssen die Deutschen heute am meisten diskutieren? Wir behaupten: über den Neid.«

Solch apodiktisches Weltberaune will gar keine Diskussion, sondern eine Anhängerschaft; die führt ihm die herrschende Kulturindustrie in Form von Publikum zu, das auf derlei kalendersprüchige Weisheiten to go so wartet wie andererseits auf eine umfassende Sportberichterstattung sowie 24/7-Musikberieselung, die genau denselben Sinn stiften wie etwa die Ansage, dass »die bisher bekanntgewordenen großen Erzählungen – die christliche, die liberal-progressive, die Hegelsche, die marxistische, die faschistische – durchschaut sind als ungeeignete Versuche, sich der Weltkomplexität zu bemächtigen«. Kann man ja mal so sagen, letztlich ist’s auch egal, weil es um eh nichts anderes mehr geht, als halt irgendwie weiterzuwurschteln und also den eigenen Krempel unters Volk, das meint: die Kundschaft zu bringen.

11. September 2001? »Die Bilder jenes Tages setzten weltweit zahllose mentale und physische Reflexe oder Gesten in Bewegung, von denen man nicht zuviel sagt, wenn man feststellt, dass sie bis heute unabgeschlossene Figuren bilden.« Zuviel nicht, eher zuwenig; fast nichts. Ob über dreitausend Tote ganz sicher der richtige Anlass sind für derlei Innerlichkeitsgeschlumpfe? Der Pöbel wird’s schon schlucken!

Die Gesellschaft versinkt immer tiefer in Klassenkämpfen? »Wir haben Raubbau mit Solidaritätsressourcen getrieben.« – Und so leiert’s ungeniert immerfort: Über seinen wirren Bruder im Geiste Rudolf Steiner weiß Sloterdijk zu berichten, er habe »die menschliche Subjektivität nach oben anschlussfähig gemacht«, indem er nämlich, ganz recht, die »Vertikalität neu definiert« habe. Rabimmel, rabammel, rabumm. An wieder anderer Stelle redet der »Kulturanthropologe« (Peter Sloterdijk über Peter Sloterdijk) Peter Sloterdijk von »einem diffusen Unbehagen, das in verbalisierter Ausführung besagen würde, dass heute etwas mit der Welt im ganzen auf eine sehr unheimliche Weise schiefläuft.« – Kriege, Kapitalismus, Klimaveränderung? I wo! »Wenn also Europa ein Ort ist, wo die Dinge seit einer Weile schrecklich schieflaufen, dann an erster Stelle deswegen, weil Europa seiner psychopolitischen Verfasstheit nach dem unterhaltungsgemeinschaftlichen Pol immer zu nahe geblieben ist. Sagen wir es ohne Umschweife: Hier war die mediale Organisation von gemeinsamer Unwirklichkeit zu erfolgreich. Die Nähe zum lockeren Pol wird naturgemäß mit Agenturschwäche, Diskordanz und Selbstverachtung bezahlt.« Und das ist noch ohne Umschweife gesagt.

Kurzum, wir hätten bündig dargelegt, wie Sloterdijk als Hansdampf auf allen Boulevards seine Rolle als Befeuerer eines Verschmierungsdiskurses ausübt, als Lobredner der Widervernunft, der alle Urteile alt aussehen lässt, die nicht von der höheren Weisheit eines Weltausdeuters sanktioniert sind, der stets so tun muss, als ekle ihn sein marktschreierisches Geschäft selbst an, aber die Zeiten oder werweiß die Staatsräson hätten ihn nun einmal an die vorderste Front gezwungen.

Nun ist vieles auf der Welt nicht so einfach, wie es sich und uns Sloterdijk ausmalt; nicht einmal er selbst. Und so stolperten wir im Zuge unserer »Recherchen« über sein Buch »Zeilen und Tage. Notizen 2008–2011« (Suhrkamp 2012), dessen Eintrag vom 4. April 2009 etwa lautet: »Fürs Pantheon der Dumpfheit: ein Satz von Gerhart Hauptmann, dem deutschen Repräsentanztölpel vom Dienst, bevor Günter Grass das Amt übernahm: ›Sprachschliff ist kalte Ausländerei.‹ Der gute Deutsche lässt es stehen, wie es kommt.« Das ist wahr, gut und schön. Verblüffend! Und es ist tatsächlich kein Einzelfall: Das ganze Buch hat literarische Klasse; haltlos wird es nur immer dort, wo es in Richtung Theorie gehen soll. Denn Sloterdijk ist zwar ein Intellektueller, aber gewiss kein Theoretiker. Sein Erfolg als »Philosoph« bezeichnet exakt den miserablen Stand der öffentlich wahrgenommenen Philosophie hierzulande. Würde dieses Missverständnis aufgeklärt, womöglich wäre ein hoffnungsvoller Nachwuchsautor zu entdecken.

Peter Sloterdijk wird heute 70 Jahre alt. Wir gratulieren hiermit!