Verheerend

Bei einem Waldbrand in Portugal sind mindestens 62 Menschen gestorben. Das teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Sonntag am Unglücksort Pedrógão Grande knapp 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon mit. Dutzende Menschen wurden beim schlimmsten Waldbrand in Portugal seit Jahrzehnten verletzt. Hunderte Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, ganze Dörfer seien von Feuer umgeben, hieß es. Der Brand wurde nach Angaben der Polizei am Samstag nachmittag durch einen Blitzschlag ausgelöst. Zudem herrschten in der Region sehr hohe Temperaturen. (dpa/jW)