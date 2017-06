Wie eine Pietà-Figur

Den Bogen ins heute schlagen: Gedenkdemo für Benno Ohnesorg am 2.Juni 2017 in Berlin Foto: Rainer Jensen/dpa

Die Neuköllner Oper beschäftigt sich mit dem politischen Mord an Benno Ohnesorg in Westberlin vor 50 Jahren. Dessen Erschießung durch den Westberliner Polizeibeamten Karl-Heinz Kurras am 2. Juni 1967 radikalisierte die Protestbewegung und die »Neue Linke«. Die Neuköllner Oper ist selbst ein Produkt dieser Revolte.

Das Musiktheater »Der Schuss 2.6.1967« von Arash Safaian (Musik) und Bernhard Glocksin (Text), soll nun auf keinen Fall »dokumentarisches Theater« sein, schreibt letzterer im Programmheft. Kein Musical, kein Singspiel, nichts Komödiantisches, sondern ein nächtlicher Alptraum und eine Vorschau auf das, was nach dem Schuss kam. Für die Inszenierung von Fabian Gerhardt wurden »Theaterleute, die das Prozesshafte betonen« ausgewählt und das deutsch-isländische Ensemble Adapter für die Musik.

Premiere war selbstredend am 2. Juni dieses Jahres. Am vergangenen Samstag wurde vor der Aufführung diskutiert: »Schuss und Echo. Was bringt das Erinnern an den Tod Benno Ohnesorgs?« Im Publikum waren viele ergraute Menschen, die bei den damaligen Protesten gegen den Schahbesuch vor der Deutschen Oper, bei denen der tödliche Kopfschuss fiel, dabei waren oder es hätten sein können. Auf dem Podium sprachen der scheidende Grünen-Bundestagsabgeordnete und Rechtsanwalt Hans-Christian Ströbele, der Schriftsteller Ulrich Peltzer, das ehemalige RAF-Mitglied Lutz Taufer, die Informatikerin und Sprecherin des Chaos Computer Clubs, Constanze Kurz, und die freie Journalistin Anna C. Loll. Der Moderator Gerd Nowakowski (Tagesspiegel) verwies zu Beginn ausdrücklich darauf, dass später aus dem Publikum keine Statements, sondern nur echte Fragen zugelassen seien.

Vielleicht hatte das damit zu tun, dass vor Beginn die stadtbekannte linke Politaktivistin Eva Quistorp herumlief und eine Petition verteilte, im Namen des Ohnesorg-Sohnes Lukas, der fünf Monate nach dem Tod seines Vaters geboren worden war. Darin waren gutbegründete Forderungen an den Berliner Senat formuliert: nach Entschädigung, nach einer offiziellen Entschuldigung und nach einer Benno-Ohnesorg-Straße. Doch davon war anschließend nicht die Rede, Quistorp ging nach einer Viertelstunde kopfschüttelnd. Statt dessen sprach Lutz Taufer von den Favelas in Brasilien, Loll davon, dass die jungen Leute heute egoistischer, aber auch ängstlicher seien und Peltzer von den Schwierigkeiten, den heutigen Problemen künstlerisch Ausdruck zu verleihen. Das Publikum blieb stumm, reg- und ratlos.

Berührender war Ströbele, der von damals erzählte und betonte, wie stark die staatliche Repression war und wie der revolutionäre Geist aufblitzte, der sich mit internationalen Bewegungen verband, weil es hierzulande keine Vorbilder mehr gab. Die Gesellschaft war durchdrungen von Nazidenken und Naziverschweigen. Kurz sprach über Protest und Repression und schlug den Bogen vom Ende der Sechziger bis heute. Das war durchaus packend, aber als das Publikum »fragen durfte«, war der Schwung weg, die was zu sagen hatten, trauten sich nicht, denn es gab weniger Fragen als das Bedürfnis, weitere ergänzende Dinge zu sagen. Aber genau das sollte nicht sein. Zum Schluss wünschte sich Ströbele eine revolutionäre Umwandlung der Gesellschaft. Das brachte ihm doch noch ein paar Standing ovations im schon leicht genervten Publikum.

Danach bildeten sich Trauben um den Tisch des Buchladens »Schwarze Risse«, es gab eine große Auswahl an Büchern zum Thema, die Menschen stürzten sich darauf. Ich kaufte mir das neueste von Uwe Soukup: »Der 2. Juni 1967: Ein Schuss, der die Republik veränderte« und las es noch in derselben Nacht.

Doch erst einmal begann das Stück. Auf der Bühne feines Opernpublikum mit Filmaufnahmen im Hintergrund, in denen Menschen in den Straßen vor der Oper zu sehen sind: lebendige, tanzende Körper, Unbewaffnete. Das ist die Fallhöhe. Und dann trägt einer den Toten dem Publikum anklagend entgegen. Das wirkt wie eine Pietà-Figur. Anschließend sieht man Ben und Christa heiraten. Er schickt sie nach Hause, weil sie schwanger ist. Er ruft ihr hinterher, in einer Stunde nachzukommen. Nun beginnt ein Staatskrimi, der die wartende Ehefrau mit dröhnenden Klang-Alpträumen verfolgt.

Assoziatives Theater ist stets ein Wagnis, hier ist es nur zum Teil gelungen, denn was subjektive Gefühle widerspiegeln soll, gerät zur Denunziation: Täter und Opfer sind bald nicht mehr voneinander zu trennen. Horrorelemente mystifizieren und ästhetisieren Gewalt, die des Staats und die der linken Gruppen bis hin zur RAF. Da geht einiges durcheinander, dabei ist doch so viel konstruiert. Die Musik allerdings ist grandios.