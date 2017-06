»Zalando will Beschäftigte stärker kontrollieren«

Zalando-Mitarbeiter verpacken in einem Logistikzentrum die Ware, hier allerdings in Erfurt (12. Dezember 2012) Foto: Martin Schutt/dpa

In brandenburgischen Brieselang ringt die Belegschaft des Modeversandhändlers Zalando um einen Tarifvertrag. Am Dienstag verhandelten die Kolleginnen und Kollegen darüber zum ersten Mal mit der Geschäftsführung. Bereits am Mittwoch traten sie in den Warnstreik. Was sind die Hintergründe des Konflikts?

Im gesamten Unternehmen gilt kein Tarifvertrag, der Arbeitgeber bestimmt die Löhne also nach Gutsherrenart. Brieselang ist ein Logistikstandort, hier orientiert sich Zalando nach eigener Aussage an den Löhnen, die im Tarifvertrag der Logistik festgehalten sind. Das heißt, dass die Kolleginnen und Kollegen anfangs 10,12 Euro in der Stunde bekommen, 40 Stunden die Woche arbeiten müssen und nur zwischen 26 und 28 Urlaubstage nehmen können. Uns geht es nun darum, dass bei Zalando der Tarifvertrag des Einzel- und Versandhandels gilt. In ihm liegt schon die niedrigste Eingruppierungsstufe bei 11,71 Euro in der Stunde. Die Beschäftigten hätten dann das Anrecht auf sechs Wochen Urlaub, zudem würde sich ihre Arbeitszeit auf 38 Wochenstunden reduzieren.

Die Firma ist weithin bekannt für den Versand von Schuhen und anderen Textilien. Mit welchen Argumenten rechtfertigt sie es, nicht die Regelungen des Versandhandels anzuwenden?

So hält es das Unternehmen an verschiedenen Standorten: Je nachdem für welchen Teilbereich sie zuständig sind, unterscheiden sich die Löhne. Zum Beispiel werden den Beschäftigten des Berliner Kundenservicecenters Löhne gezahlt, die an die der Callcenterbranche angelehnt sind. Und Brieselang – so wurde uns das gesagt – sei ja nur für Logistik zuständig, also zahle man auch wie ein Logistiker. Aber das werden wir nicht hinnehmen, denn der Unternehmenszweck von Zalando ist der Verkauf. Nach eigener Aussage misst sich der Konzern mit Unternehmen wie Otto und C&A oder Zara. Für diese Firmen gilt in der Regel der Tarifvertrag des Einzelhandels – und zwar auch für ihre Logistik­abteilungen.

Eine Kollegin aus der Tarifkommission hat dazu bei den Verhandlungen am Dienstag ein passendes Beispiel gebracht: Eine Schuhverkäuferin, die ins Lager gehe, um ein paar Schuhe zu holen, werde für diesen Zeitraum ja auch nicht wie eine Logistikerin bezahlt.

Wie liefen die Verhandlungen ab?

Zalando legte ein Angebot vor, das uns sehr enttäuscht hat. Die bestehenden Arbeitsbedingungen sollen tarifiert werden, zudem soll es noch Verschlechterungen geben. Die Geschäftsführung will etwa mehr »Flexibilität« bei den Arbeitszeiten erreichen. Und sie will offenbar bestehende Datenschutzregelungen unterwandern, denn Beschäftigte sollen stärker kontrolliert werden. Es war sogar von einem »Screening« der Angestellten die Rede, das den Zweck haben soll, eine mögliche Terrorgefahr abzuwehren.

Sollen Bewerber künftig Auskunft über ihre politische Laufbahn geben? Oder sollen sie sich gleich direkt vom Verfassungsschutz prüfen lassen?

Genauer wurde das nicht ausgeführt. Wir werden aber bei den kommenden Verhandlungen fragen, was das heißen soll und ob der Vorschlag wirklich ernst gemeint ist.

Wie kommt die Zalando-Leitung auf die Idee, etwas gegen »Terrorgefahren« tun zu müssen?

Auch das müssen Sie das Management fragen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen, nachdem sie von diesem Angebot gehört haben, ziemlich erbost waren.

Und in den Streik traten?

Am Ende der Sitzung machten wir noch einen weiteren Verhandlungstermin aus, der für den 7. Juli festgelegt ist. Grundsätzlich will die Belegschaft für den Tarifvertrag kämpfen. Nach dem enttäuschenden Angebot wollten wir das zeigen, haben also am Mittwoch die Spätschicht in den Warnstreik gerufen.

Sie kämpfen derzeit in Brieselang, wo etwa 1.250 Beschäftigte tätig sind. Zalando unterhält aber mehrere Standorte mit insgesamt 12.000 Angestellten. Wie werden Sie weiter vorgehen?

Wir haben uns bewusst entschieden, dem Wunsch unserer Mitglieder in Brieselang nachzukommen. Die Kolleginnen und Kollegen haben hier in kürzester Zeit 400 Beschäftigte von einer Gewerkschaftsmitgliedschaft bei ver.di überzeugt. So wurde Kampfkraft hergestellt, also haben wir das Unternehmen zu Verhandlungen aufgefordert. Organisieren sich auch andere Teile des Unternehmens, werden wir auch dort tätig.