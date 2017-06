Foto der Woche

Foto: Uwe Anspach/dpa

»Die Liebe«, schrieb die sowjetische Revolutionärin Alexandra Kollontai, ist »ein grundlegend soziales Gefühl. Die Liebe ist keine rein private Sache zweier sich liebender Herzen: Liebe enthält ein für das Kollektiv wertvolles verbindendes Element«. Entgegen dem in der bürgerlichen Szene gegenwärtig verbreiteten Schlagwort von »der Liebe« als dem Mittel per se gegen »den Hass«, hatten junge Antifaschisten in Karlsruhe am vergangenen Samstag tatsächlich etwas Substantielleres mit dem Begriff im Sinn. Im Stadtteil Durlach hatten sich 1.000 Neonazis zum »Tag der deutschen Zukunft« angekündigt – es kamen 300. Ein breites Bündnis von Vereinen, Kirchen, politischen Klubs und Kommunisten bot dem polizeilich geschützten Aufmarsch Paroli. Während eines Zwischenstopps wurden die Redner und Veranstalter Christian Worch und Manuel Mültin (beide Partei »Die Rechte«) mit liebevoller Musik übertönt. (ale)