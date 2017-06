Kunst und Elend

Wieder etwas politischer: Aus unzähligen Jutesäcken nähen Helfer auf dem Syntagma-Platz in Athen einen Teppich. Ibrahim Mahama aus Ghana will mit dem Kunstwerk »Check Point – Prosfygika« ­sozioökonomische Prozesse, Arbeit, Handel und Migration thematisieren Foto: dpa - Bildfunk

Mitten im Krieg, wenn in Syrien stündlich Bomben fallen, wenn in Europa das Finanzkapital und seine politischen Helfer Menschen an ihren Schulden ersticken lassen, stellen sich die 163 Künstler der 14. Documenta vor, dass Sokrates wieder vor uns stünde. »Ich weiß, dass ich nichts weiß«, hätte der Philosoph des fünften Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung zu sagen, denn das wäre die Wahrheit. »Learning from Athens«, »Von Athen lernen« ist der Wahlspruch dieser enormen, alle fünf Jahre wiederauferstehenden Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Und was das bedeuten sollte, wussten die meisten der vielen tausend Besucher nicht, die sich seit dem 8. April in den Museen und Straßen der griechischen Hauptstadt den Werken der Kunstschaffenden stellten.

Was soll einer auch lernen von einer Stadt, die nach allgemeiner Vorstellung nur von ihrer sehr weit entfernten kulturellen Vergangenheit profitiert? Deren beste Zeit mehr als 2.000 Jahre zurückzuliegen scheint. Deren berühmtestes Stück Felsen, die von brandendem Verkehr und dem täglich anschwellenden Häusermeer bedrohte Flucht- und Tempelburg Akropolis, deutschen Zeitungen nicht mehr war als ein ordentliches Verkaufsobjekt zur Eindämmung der nationalen Schulden.

Die Deutschen, ob in Kassel, München oder Berlin, haben nicht erst seit vorgestern ein eher offensives, von Angriff und Hochmut geprägtes Verhältnis zu den zehn Millionen Menschen, die in den Bergen des Pindos, auf den Inseln der Ägäis oder auf Kreta und in den wenigen großen Städten dieser zerklüfteten Geographie leben. Die bürgerlichen Philhellenen des frühen 19. Jahrhunderts, deren deutsche Protagonisten es sogar schafften, den Griechen nach erfolgreicher Revolution gegen das Osmanische Imperium den Bayern Otto von Wittelsbach als König aufzudrücken, wollten das antike Athen zurück, die in Dreck und Analphabetismus lebenden Bauern und Schäfer waren ihnen scheißegal.

Der Althistoriker Wolfgang Will schreibt in seiner Monographie »Perikles«, wie sich einhundert Jahre später die Nazis des charismatischen Athener Feldherrn und Kulturpolitikers bemächtigten: »Mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus begann in Deutschland eine neue Epoche des Perikles-Kultes. Der ›Führer‹ fand sich in Perikles wieder – wie dieser den Parthenon habe er die Autobahnen gebaut –, und seine Historiker folgten ihm. Fritz Schachermeyer feierte Perikles als nordischen Führer, nach Fritz Taeger führte Perikles – ›Staatsmann und Feldherr zugleich‹ – sein Volk in freiwilligem Gehorsam.« Hitler ahnte, dass sein Bildhauer Arno Breker klassisch-griechisches Niveau nie erreichen würde, und kaufte sich 1938 von den italienischen Faschisten die römische Kopie des Diskobolos, des von Myron um 450 vor der Zeitrechnung geschaffenen Diskuswerfers.

»Der Nachkriegs-Perikles« und mit ihm dieser vom nordischen Herrenmenschen so hochgeachtete Teil der klassischen griechischen Geschichte, spottet der Historiker Will in seiner 1995 erschienenen Schrift, »wurde in Deutschland und Österreich führerlos, bewahrte aber – demokratisiert und entmilitarisiert – alten Glanz«. Was heute in der sogenannten Griechenland-Krise und besonders in deutschen Ohren seltsam bekannt klingt, lässt Will vorsichtshalber den 1989 in München verstorbenen Althistoriker Hermann Bengtson sagen: Das athenische Volk habe die ihm aus seiner politischen Hegemonie erwachsenden Pflichten – so mag es heute auch der Berliner Finanzminister Wolfgang Schäuble für sein eigenes Land sehen – »mit heiligem Eifer ergriffen«. Der »einzigartige harmonische Zusammenhang zwischen dem Perikleischen Staatsbau und der Perikleischen ›Kulturpolitik‹« strahle »in erster Linie auf den Mann zurück, dessen ordnender Geist das einzelne zu einem organischen Ganzen zu verbinden gewusst habe«.

Dem Polen Adam Szymczyk, dem Direktor der 14. Documenta, schien Athen der ideale Ort – die Antike hinter sich lassend –, von den neuen Griechen zu lernen. Ganz im Sinne des Sokrates freilich. »Learning from Athens«, sagte Szymczyk bei der Eröffnung des großen Spektakels im Megaro Mousikis ein paar hundert Meter von der Akropolis entfernt, bedeute eigentlich »to unlearn, not knowing«. Umzulernen also, etwas nicht zu wissen, etwas abzulegen. Zu erkennen, »dass der Mensch, je mehr er lernt und weiß, zu verstehen beginnt, dass er nichts weiß und dass er, hier in Athen sichtbar, wieder bei Null anfangen muss«. Ein »symbolischer Ort« sei Athen. Sicher, aber Symbol für was?

Ein Symbol für das Ende des Sozialstaats? Die Krise als Basis der Kreativität? Den »Verlust der Kontrolle« über die eigene Politik- und Kulturhoheit als »Voraussetzung für die Freiheit des Künstlers«? Da mag etwas dran sein. Der griechische Widerstandsheld und geniale Komponist Mikis Theodorakis hat seine besten Stücke nach ziemlich einhelliger Meinung geschrieben, als er während des Bürgerkriegs in den Konzentrationslagern der Nazikollaborateure und dann während der Juntajahre in verschiedenen Gefängnissen fast zu Tode geprügelt wurde. Neuerdings ist Theodorakis’ Land Opfer eines gnadenlosen, von Berlin und Brüssel ausgehenden Wirtschaftskriegs, es ist Opfer widerlicher Medienkampagnen, und es hat, mal ganz banal konstatiert, nicht einmal ein paar Wundpflaster in Reserve, wenn Verletzte ein staatliches Krankenhaus aufsuchen müssen. Ein Land, dessen berühmtester Arzt daher wieder in der Antike und nicht in der Gegenwart zu finden ist – Hippokrates von Kos, der auf der gleichnamigen Insel vor 2.500 Jahren das erste Hospital der Menschheitsgeschichte bauen ließ.

Blick aus dem Museum

Einer der zentralen Ausstellungsorte der Documenta ist das nagelneue Museum für Gegenwartskunst – griechisch Ethniko Mouseio Synchronis Technis, EMST abgekürzt. Der riesige Quader, an die zum Meer und nach Piräus führende, verkehrsreiche Ausfallstraße Syngrou gebaut, ist ein Werk des Architekten Panagiotis Zenetos, zu seiner Zeit – in den 1950er Jahren – ein sogenanntes »Enfant terrible« unter Athens bürgerlichen Biedermeiern. Die Idee, das verrottete Gebäude – auch zu Ehren seines Schöpfers – zu restaurieren und es der Kunst zu schenken, kam von der Kunsthistorikerin Anna Kafetsi, die auch seine Gründungsdirektorin wurde. Kafetsi verschwand, wohl aus politischen Gründen, in der Versenkung, bevor das EMST mit mehrjähriger Verspätung und trotz schwer realisierbaren Finanzkonzepts doch noch eröffnet wurde.

Von der Dachterrasse des nun in neuem Glanz erstrahlenden Bauwerks schaut der Besucher hinüber auf die in naher Ferne glänzende, marmorne Akropolis – Symbol Perikleischen Widerstandswillens und in den folgenden Jahrtausenden nie wieder gelebten Athener Wohlstands – und auf die Bauruinen auf der anderen Straßenseite. Betonklötze, sechs Stockwerke hoch, weder Fenster noch Türen, leer gähnende, schwarze Aufzugsschächte, an denen der Verkehr brüllend nach Süden vorbeirauscht. Ein Symbol auch das. Weg aus der Stadt, in Richtung Meer. Kunst am Bau, mannshohe Telefonnummern und die für Bürohäuser vernichtende Aufschrift »Enoikiazetai«, »Zu vermieten«.

Im Inneren des EMST stellt Maria Eichhorn aus: »Building as Unowned Property«, Überführung eines leerstehenden Wohnhauses in einen »legalen Status« des Wohnens. Weg vom Spekulantentum, hin zu sozialem Leben. Fast klingt es wie »Unknown property«, zumal die apostrophierte Unwissenheit gerade auch das urbane Leben in den europäischen Metropolen beherrscht: Unbekannt sind die »Investoren«, unbekannt sind eventuelle »Besitzer«, unbekannt ist auch, warum Gebäude leer stehen und dem Verfall preisgegeben werden. Krankheit des Kapitalismus.

Schon mal gesehen: Eine Wand mit Bildern von Hitler, beschriftet mit Todesdaten von homosexuellen Opfern des Nationalsozialismus im Nationalen Museum für Zeitgenössische Kunst (EMST), Athen. »The Lust That Comes From Nothing. Hitler and The Homosexuals«, 1946/2001, von Piotr Uklanski, McDermott & McGough Foto: Angelos Tzortzinis/dpa

Krankheit war das Thema der 1967 mit 32 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommenen iranischen Poetin Forugh Farrochsad. »The House is Black« ist eine in eindrucksvollem Schwarzweiß festgehaltene Langzeitstudie im iranischen Lepradorf Bababaghi, die im EMST gezeigt wird. Farrochsads einziger Film ist eine Parabel auf den Verlust und auf das, was – damals – noch nicht verloren war. Eine blendende Idee, diesen Film im Rahmen von »Learning from Athens« zu zeigen. »Was ist schön?« fragt ein Lehrer seinen kleinen, fingerlosen Schüler. »The moon, the sun, the flowers«, antwortet der. Bilder des Schreckens inmitten der Stille, während draußen auf dem Syngrou-Boulevard, namenlos und schrecklich, der Verkehr brüllt wie ein gefährliches Tier. »Lord, I praise you«, betet ein Mann, »giving me hands for to work.«

Arbeit? Kaum zu haben in Athen. Im Winter, wenn der Tourismus versiegt ist, listen die Ämter 60 Prozent der jungen Menschen unter der Rubrik »arbeitslos«. Hände werden nicht benötigt, nicht mal zum Essen, wenn es kein Essen gibt.

Das Kulturzentrum

Den Boulevard entlang in Richtung Süden, an den Strand der Ägäis, dort wo einst die Pferderennbahn lag: 21 Hektar erstklassiges Bauland, 566 Millionen Euro aus der Niarchos-Stiftung für eine »Griechische Nationaloper« und eine »Griechische Nationalbibliothek«. Erdacht, geplant und verwirklicht vom Schweizer Stararchitekten Renzo Piano. In der Oper singt und spielt man schon, die Bibliothek ist noch leer, keiner weiß, wo die Bücher sind, die dort in die Regale geschoben werden sollen. Aber darum geht es ja auch nicht bei solchen »Geschenken« an den Staat der Griechen. Die Niarchos Foundation, Hinterlassenschaft des verblichenen Großreeders Stavros Niarchos, ist wie die meisten ihrer Art ein Steuermodell. Wer sein Geld in den drei Nachkriegsjahrzehnten mit schrottreifen Tankern und Frachtschiffen machte wie Niarchos und sein Bruder im Geist, Aristoteles Onassis, der bemühte auf keinen Fall den Fiskus. Er brach Blockaden, missachtete Embargos und sorgte dafür, dass Apartheidstaaten wie Südafrika am Leben blieben.

Renzo Pianos Opera am künstlichen See ist großartig im Sinne des Wortes – »katapliktikos«, wie die Griechen sagen. »Stupor mundi«, das Staunen der Welt, würde gebildeten Mitteleuropäern einfallen. Eine Anlage, wo selbst die verarmten, hungernden Menschen der Kapitale sich im »Peripatos« – wie Aristoteles den Spaziergang der Philosophen nannte – ergehen und die ästhetische Gewalt eines ihrer verschwiegensten Steinreichen, eines Urvaters aller modernen Oligarchen, bewundern können. Es ist, als stünde der Besucher plötzlich ohne Hosen vor einer Eminenz im goldenen Ornat. Wer kommt wie zur Oper? Kein Problem. Im vorgelagerten Yachthafen, vor 13 Jahren noch Teil der Wettkampfstätten der Olympischen Sommerspiele, die Griechenlands ohnehin wie ein Rohr im Winde schwankende Volkswirtschaft endgültig ruinierten, können Menschen, die bisweilen auf 100 Meter langen Booten leben, sozusagen vor der Tür parken.

Die Bibliothek wird einige hunderttausend Volumen aufnehmen können. 4.500 antike griechische Manuskripte obendrein, und sie wird die alte Bibliothek ersetzen, die sich 1832 ein Mann aus Radebeul im neoklassizistischen Stil erdachte. Der sächsische Architekt Ernst Moritz Theodor Ziller, damals einer der wichtigsten Leute am Königshof in Athen.

Awraamows Hörner und Eva Braun

Als sei der brausende Verkehr nicht laut genug, lassen die Documenta-Organisatoren im ersten Stock des EMST die »Symphonie of Industrial Horns« blasen. Eine Reproduktion von Arseni Awraamows »Modernity« mit filmischen Szenen marschierender Industriearbeiter, die am Ende lauthals die »Internationale« singen, aufgenommen im Jahre 1929 in Leningrad. Nebenan ein zweites Werk des Pioniers der »Dampfmusik«: »Magistral«, eine 1923 auf Grundlage einer Lok der russischen Eisenbahn montierte »Steam-whistle organ« (»Dampfpfeifenorgel«) oder Geräuschmaschine. Besonders erstaunlich und von den griechischen Besuchern lauthals diskutiert: Michail Zechanowskis in den dreißiger Jahren unternommener und gelungener Versuch, ägyptische und griechische Ornamente – auf Vasen, Kleidern, Malereien – als Soundtrack darzustellen. Herausgekommen sei echt archaische Musik, behauptet das Museum.

Griechen und Deutsche

Im neuen Benakis-Museum kommt der Betrachter zurück auf Hitler, den Perikles-Verehrer, und dessen Eva Braun, die schlimme Geliebte. »Live and die as Eva Braun« gehört ganz sicher in diese Documenta, in der es auch um den Dialog zwischen den Generationen geht. Die alten Säcke zu zwingen, sich als Eva Braun zu sehen, quasi aus ihr heraus auf den süßen Buben Hitler mit Schnurrbärtchen zu blicken, war eine großartige Idee des israelischen Künstlers Roee Rosen, die zwar schon in ziemlich vielen Gegenden der Welt gezeigt wurde, seit 1997 aber nichts von ihrer Wirkung verloren hat. Besonders nicht, wenn noch einmal der Historiker Wolfgang Will zu Wort kommt und man ihn über die Historiker der Nazizeit lästern lässt: »Fritz Schachermeyer sah jetzt (nach dem Krieg, jW) in Perikles den vielleicht größten Repräsentanten kulturellen Waltens, den Mann, dem es gelang, in Athen das großartige Kulturkonzert der griechischen Hochklassik nicht nur als Wunschbild oder Utopie zu erträumen, sondern als Realität zu verwirklichen.«

Will: »Dem ›großen überlegenen Klassiker‹ folgte freilich, so der Historiker, ein anderer Perikles, der ›verzweifelte Kämpfer gegen feindliche Kräfte‹. Dieser scheitert in Schachermeyers 1969 publizierter Monographie nicht an Krankheit, Komödie oder Kleon (von Thukydides als ›Demagoge‹ beschriebener Heerführer Athens, jW), sondern an der Verweigerung der jungen Generation. Missratene Söhne, die Studenten der 68er Revolte, versagten sich den ›patriotischen Vätern‹: Perikles, Hitler und Schachermeyer.«

»Was halten Sie von den Beziehungen zwischen heutigen Griechen und Deutschen?« wurde Szymczyk von Journalisten gefragt. »Wirkliche Verbindungen gibt es zwischen Menschen, nicht zwischen Regierungen. Ich kenne ziemlich viele Leute in Griechenland und in Deutschland – auch auf internationaler Ebene –, die gerne zusammenarbeiten und Gegenwartskunst lieben. Diese Verbindungen sind Teil der Geschichte, im Guten und im Schlechten, in der ersten Gründungsphase Griechenlands im frühen 19. Jahrhundert und der Konstruktion des modernen Athen ebenso wie heute.« »Learning from Athens«? Was er selbst denn von den Griechen, von Athen gelernt habe … »Ich habe erneut begriffen, wie entscheidend und wichtig Solidarität ist, Offenheit gegenüber Fremden, Vertrauen in andere, Freiheit. Ich habe gelernt, wie schnell einfache Dinge vergessen werden, ohne die man wenig tun kann.«

Den »Raum zwischen Macht und Ohnmacht« auszuloten sei das Gebot der Stunde, sagten Künstler aus Afrika und dem Mittleren Osten, wo man sich mit deutschen Waffen in Stellvertreterkriegen abschlachtet. Die Wichtigkeit des Wortes »Wahrheit« müsse begriffen und gelehrt werden. »Kriegsverbrechen als abendliches Fernsehunterhaltungsprogramm« seien zu verdammen, ebenso wie die »Banalisierung des Mordens«, der völlige »Verlust der Menschenwürde«, die »Hilflosigkeit des Einzelnen im Kampf gegen die Märkte und die Mediaindustrie« – in Kassel, dem Haupt- und Gründungsort der »Documenta«, kann ab dem 10. Juni nachgeholt werden, was in Athen möglicherweise vergessen wurde.