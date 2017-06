Kindeswohl nicht im Flüchtlingsheim

Kind sitzt auf dem Flur einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Hessen (Juni 2014) Foto: Arne Dedert/dpa

Nach der tödlichen Messerattacke eines 41jährigen auf ein fünfjähriges Kind in einer Flüchtlingsunterkunft im oberpfälzischen Arnschwang ist bekanntgeworden, dass der Täter eine elektronische Fußfessel trug und unter Führungsaufsicht stand. Der Afghane hatte zuvor bis Januar 2015 eine Haftstrafe von knapp sechs Jahren wegen schwerer Brandstiftung verbüßt, wie die Staatsanwaltschaft Regensburg und das Polizeipräsidium Oberpfalz am Montag mitteilten. Per Gerichtsbeschluss durfte sich der nach dem Angriff am Samstag von der Polizei erschossene Mann nur in der ihm zugewiesenen Unterkunft und deren Umfeld aufhalten – auf engem Raum mit Menschen verschiedenster Herkunft, darunter auch Kinder. Dagegen schritt offenbar keine Behörde ein, obwohl Polizei und Justiz ihn nach wie vor für gefährlich hielten. Das Jugendamt betreue in der Regel nur unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, sagte der Sprecher des zuständigen Landratsamtes Cham, Friedrich Schuhbauer, am Dienstag auf Nachfrage von junge Welt. Der getötete Junge hatte aber mit seiner aus Russland geflohenen Mutter und einem sechsjährigen Bruder in der Unterkunft gelebt. Letzterer musste nach Medienberichten den Gewaltexzess mit ansehen, bei dem sein Bruder starb und die 47jährige Mutter schwer verletzt wurde.

»Für die Mitarbeiter vor Ort gab es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass es zu einer solchen Eskalation mit der betroffenen russischen Familie kommen könnte«, hatte die Regierung der Oberpfalz am Montag erklärt. »Gegenseitige Beschwerden über Lärmstörungen, die jeweils einvernehmlich befriedet wurden, waren die einzigen Vorkommnisse«, hieß es. In der Oberpfalz gebe es keine Gemeinschafts- oder dezentrale Unterkunft, in der ausschließlich Einzelpersonen oder kinderlose Ehepaare untergebracht werden. Der unter Führungsaufsicht stehende Mann sei aber diesem Regierungsbezirk zugewiesen worden – vom Landesbeauftragten für die Aufnahme und Verteilung ausländischer Flüchtlinge.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ging in diesem Zusammenhang nicht auf fehlende Standards zum Schutz des Kindeswohls in den Unterkünften ein. Herrmann sagte dem Bayerischen Rundfunk am Montag, es sei den Menschen im Land nicht zuzumuten, »mit der Gefahr solcher Straftäter zu leben«. Der Afghane hätte seiner Meinung nach präventiv abgeschoben werden sollen, obwohl er dagegen Rechtsmittel eingelegt und auf die Gefahr verwiesen hatte, die ihm wegen seiner Konvertierung zum Christentum drohe. So hatte er eine ausländerrechtliche Duldung erhalten.