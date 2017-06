Neuer Prozess für 17 Neonazis?

Einer der Angeklagten im abgebrochenen Prozess vor dem Landgericht Koblenz gegen zuletzt 17 Mitglieder des neofaschistischen »Aktionsbüros Mittelrhein«, Juli 2015 Foto: Thomas Frey/ dpa

Die Staatsanwaltschaft Koblenz will die Einstellung eines der größten Neonaziprozesse in Deutschland nicht hinnehmen. Sie legte dagegen sofortige Beschwerde ein, wie sie am Dienstag mitteilte. Das Landgericht Koblenz hatte den Prozess Ende Mai nach mehr als 330 Verhandlungstagen wegen der »überlangen Verfahrensdauer« von fast fünf Jahren endgültig eingestellt (siehe jW vom 31.5.). Dies war bereits Anfang Mai angekündigt worden. Als Grund hatte das Landgericht damals genannt, dass der Vorsitzende Richter Hans-Georg Göttgen mit Erreichen der Altersgrenze Ende Juni aus dem Dienst scheiden muss und es keinen Ergänzungsrichter mehr gebe. Das rheinland-pfälzische Richtergesetz sieht vor, dass eine Gerichtsverhandlung nicht über das Ende der Amtszeit eines Richters hinausgehen darf. Die noch terminierten Verhandlungstermine bis Ende Juni wurden aufgehoben. Bei der Verkündung des endgültigen Prozessendes am 30. Mai begründete das Gericht dies auch mit dem »Verfahrenshindernis der überlangen Verfahrensdauer«.

Die Beschwerde der Staatsanwaltschaft wird noch von der Generalstaatsanwaltschaft geprüft. Dann müsste das Oberlandesgericht Koblenz darüber befinden.

Der Koblenzer Prozess war vor fünf Jahren im Sommer 2012 eröffnet worden. Angeklagt waren zunächst 26 Neonazis, später schrumpfte die Zahl der Beschuldigten auf 17. Die Anklage gegen die Männer von der Neonaziorganisation »Aktionsbüro Mittelrhein« lautete auf Bildung einer kriminellen Vereinigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Sie mussten sich wegen Gewalt gegen Linke u. a., versuchter Brandanschläge auf Autos und Hakenkreuzschmierereien verantworten.

Treffpunkt der Gruppe, die von der Staatsanwaltschaft als kriminelle Vereinigung eingestuft wurde, war das sogenannte Braune Haus im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr-Ahrweiler. In dem Gebäude wurde laut Anklagebehörde Nachwuchs geschult. Außerdem seien dort Kampftrainings abgehalten worden.

Während des Prozesses schwiegen die meisten Angeklagten oder wiesen die Vorwürfe zurück. Sie alle befinden sich nach längerer Untersuchungshaft inzwischen seit Jahren wieder auf freiem Fuß. Oberstaatsanwalt Walter Schmengler hatte ihnen unter anderem vorgeworfen, das »Aktionsbüro« strebe die »gewaltsame Errichtung eines Staates nach nationalsozialistischem Vorbild« an. (dpa/jW)