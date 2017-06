»Durchwachsene Regierungsbilanz in Thüringen«

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) Foto: Michael Reichel arifoto UG/dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat am Dienstag eine positive Zwischenbilanz der seit zweieinhalb Jahren regierenden Koalition aus Linkspartei, SPD und Grünen gezogen. Sie sitzen für Die Linke im Landtag. Wie schätzen Sie die zurückliegende Zeit ein?

Die Regierungsbilanz fällt meiner Meinung nach sehr durchwachsen aus. Die Lage in Thüringen ist natürlich besser, als sie es noch unter der vorigen CDU-SPD-Regierung war. Aber viele Hoffnungen, die die Menschen in die neue Koalition setzten, haben sich nicht erfüllt. Zum Teil, weil Projekte nur halbherzig angegangen wurden; zum Teil, weil man an manchen Themen gar nicht arbeitete. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Vertreter der Linken in der Regierung ihre Möglichkeiten nicht ausschöpfen. Oft drücken die kleineren Koalitionspartner ihre Projekte durch; bei wichtigen Fragen setzt der Ministerpräsident seine Richtlinienkompetenz nicht durch. Und von Anfang an hat sich die neue Regierung der Einhaltung der Schuldenbremse verpflichtet.

Welche Auswirkungen hat das gehabt?

Am Anfang hielt die Staatskanzlei fest an einem Stellenabbauplan für den öffentlichen Dienst, der noch von CDU und SPD erarbeitet worden war. Nach Protesten, die aus unserer Partei und aus dem Bildungssektor kamen, wurde der Plan geändert: Er erstreckt sich nun zwar über einen längeren Zeitraum als zuvor, ein Abbau ist aber noch immer vorgesehen.

Darum geht es auch bei der Gebietsreform, die die Regierung derzeit angeht. In der Opposition hatte Die Linke immer dafür gestritten, die Verwaltung für die Bürger effizienter zu machen. Das Vorhaben nannten wir Verwaltungs- und Funktionalreform. In der Regierung setzen wir nun aber nur die Gebietsreform um, für die sich die SPD ausgesprochen hatte. Beim öffentlichen Dienst soll gespart werden, ohne dass klar ist, ob die Verwaltung dann weiterhin gut funktionieren wird.

Schauen wir uns verschiedene Themen an, zu denen Thüringens Regierung arbeitete. Was wurde im Bildungsbereich, für den Ihre Partei zuständig ist, erreicht?

Hier gab es Fortschritte. So wurden etwa jedes Jahr 500 Lehrer eingestellt, mehr als es unter Schwarz-Rot der Fall war. Doch nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, gehen jedes Jahr 800 Lehrer in Rente. Es fällt also immer noch viel Unterricht in den Schulen aus. Außerdem kam man schnell der Forderung der Grünen nach, die Privatschulen mit mehr Mitteln auszustatten. Das fällt uns nun auf die Füße, denn es fehlen Gelder für die staatlichen Einrichtungen, auf die die Mehrheit der Schüler geht.

Durchgesetzt wurde aber der Anspruch für Eltern, ihre Kinder ein Jahr lang ohne Gebühren in die Kita schicken zu können. Ab kommendem Jahr wird die Regelung gelten. Allerdings hat sich die Regierung zu sehr auf diese Maßnahme, die im Koalitionsvertrag steht, konzentriert. Dass sich mit höheren Anmeldungsraten auch der Betreuungsschlüssel verschlechtern könnte, wurde vernachlässigt. Darauf hat die GEW aufmerksam gemacht, was auch richtig ist.

Was ist geleistet worden, um billigen Wohnraum zu schaffen?

Insgesamt gibt es in Thüringen keine so große Wohnungskrise wie in anderen Bundesländern. Die Not beschränkt sich auf drei größere Städte: Erfurt, Jena und Weimar. In anderen Städten gibt es einen bedeutenden Leerstand. Für die drei genannten Orte wurde eine Mietpreisbremse geschaffen, die sich allerdings an der bundesweit geltenden orientiert und kaum wirksam ist. Es wurde über Wohnungsbauprojekte Geld für Neubauten zur Verfügung gestellt. Die Bewertungen über deren Wirksamkeit gehen aber auseinander.

Ihre Partei hat in der Vergangenheit sehr für die Abschaffung des Verfassungsschutzes gekämpft. Das ist nicht geschehen. Konnte die Macht des Geheimdienstes zumindest eingegrenzt werden?

Es wurde im Koalitionsvertrag vereinbart, dass die Behörde keine V-Männer mehr beschäftigen darf, zudem sollten Menschen und Gruppen nicht mehr nur wegen ihrer Weltanschauung überwacht werden. Doch es gibt diese Ausspitzelung noch immer, so wird etwa die Kommunistische Plattform in der Linkspartei überwacht. Das gleiche gilt für verschiedene Antifagruppen. Es ist auch nicht sicher, ob wirklich alle V-Männer abgeschaltet wurden. Der Amtsleiter des hiesigen Verfassungsschutzes brüstet sich immer wieder damit, dass seine Behörde natürlich weiterhin V-Leute beschäftige.