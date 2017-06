Another brick in the wall: Kassettenrekorder in der Nähe von Kabul Foto: REUTERS/Ahmad Masood

Das Hamburger Freie Sender Kombinat wiederholt heute morgen, 7 Uhr, seinen Bericht vom »Tribunal NSU-Komplex auflösen« Ende Mai in Köln, und am besten lässt man das Radio gleich auf dieser Frequenz weiterlaufen. Denn später kommt auf der Welle »die ganze cassette: Glands Of External Secretion – Convicted Felon Adjusted For Inflation/Coherent States«, »beste Soundcollagen in Lo-Fi und ganz neu herausgekommen« von Barbara Manning und Saymour Glass (Di., 13 Uhr, FSK).

Ein interessantes Literaturfeature über die 1876 in Wien geborene und 1943 in Buenos Aires gestorbene Schriftstellerin Else Jerusalem bringt Johann Kneihs mit »Ihr eigener Scheiterhaufen« (ORF 2017; Di., 16 Uhr, ORF Ö1). Thomas Palzers »In den Körper hinabsteigen« (BR 2016; Di., 19 Uhr, WDR 3) blickt auf inner- wie außerkörperliche Erfahrungen und befragt dazu die moderne Wissenschaft.

Brandneu ist Kemal Hürs Portrait der türkischen Schriftstellerin Neslihan Yalman, »Izmir–Berlin. Deutsch-türkische Connection« (Ursendung Di., 20 Uhr, NDR Kultur). Ein Thema ist das Ende der Kunstfreiheit unter Erdogans AKP-Regime. Beim Hamburger FSK läuft 24 Stunden später »Zweifel of the Fittest – Studio 18 presents: La proxima opera scrima.« (Mi., 20 Uhr). Um 21 Uhr läuft am Mittwoch auf HR 2 Kultur ein Hörspiel über Judentum in der Postmoderne sowie die Stigmatisierung von Juden im aufgeklärten Westen, »Woran man einen Juden erkennen kann. Eine Untersuchung« von Noam Brusilovsky (DLF/Schauspielschule Ernst Busch 2016).

Mit einem dunklen Kapitel der Rostocker Medizingeschichte beschäftigt sich anschließend Nathalie Nad-Abonji im Feature »Tripperburg« (RBB/NDR 2017; Mi., 22 Uhr, RBB Kulturradio und MDR Kultur). In die titelgebende Einrichtung wurde 1969 die heute 71jährige Eleonore zwangseingewiesen, mit der sich die Autorin für die Radioarbeit getroffen hat.

Ein Radiolivekonzert vom »Blurred Edges«-Festival gibt es in Gestalt von »Radio Gagarin« (Do., 20 Uhr, FSK). Noch eins? Da muss man auf »Difficult Music For Difficult Peop le« (Mo., 17 Uhr, FSK) warten. Wer das nicht schafft, kann sich den neuen Transmitter anschauen, dort gibt es ein großes Festival-Extra. Nicht außer der Reihe, aber als Sondersendung läuft in dieser Woche »Every Time A Ear di Soun« (DKultur/Documenta 14 2017; Ursendung Fr., 0 Uhr, DKultur). Fünf Stunden Radiokunst von der Documenta, an der diverse Künstler beteiligt sind.

Einen gelungenen Krimi über die Umbruchszeit nach dem Mauerfall liefert Tom Peuckert mit »Doberschütz und die Politik der Liebe« (WDR 2017; Ursendung Fr., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. Sa., 17 Uhr, WDR 5). Zurück im Programm ist Peter Weiss’ »Abschied von den Eltern« (BR 2013; Teil 1/4 Fr., 21 Uhr, Bayern 2, die weiteren Teile folgen im Wochenabstand) als »Hörspielmonolog«.

Musikalisch bleibt es mit Jan Tengelers »Jodelhorrormonstershow – Eine Lange Nacht der baye­rischen Musikerfamilie Well« (Sa., 0 Uhr, DKultur und 23 Uhr, DLF) sowie Patrick Obrusniks »My Purp le Pain – Was von Prince geblieben ist. Ein Jahr nach seinem Tod« (BR 2017; Ursendung Sa., 13 Uhr und Wdh. So., 21 Uhr, Bayern 2). »Lignas Music Box« (Sa., 20 Uhr, FSK) feiert ihr 20jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch!

Zum Schluss noch ein äußerst hörenswertes Hörspiel nach Nathaniel und Sophia Hawthorne: »Das Paradies der kleinen Dinge – Ein gemeinsames Tagebuch« (Ursendung So., 14 Uhr, HR 2 Kultur). Eine mit detaillierten Naturbeobachtungen gespickte Beziehungsdokumentation, die heute wohl auf die Formel »Es ist kompliziert« gebracht werden muss.