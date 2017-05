Hätte hätte Lieferkette

Fehlt ein kleines Teil, steht das Band: BMW-Montage in Leipzig Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Bei den Bayerischen Motorenwerken in München, Leipzig, Tiexi (China) und Rosslyn (Südafrika) stehen die Bänder seit Tagen zeitweise still. Der Grund: Ein italienischer Zulieferer des Hauptzulieferers Bosch kann ein Gussgehäuse für Lenkgetriebe nicht liefern. Der Vorfall zeigt, wie störanfällig »Just in time«-Produktion geworden ist. Und: dass das vor allem ein Problem der Beschäftigten, nicht der Bosse ist.

Mehrere tausend Fahrzeuge konnten in den vergangenen Tagen nicht wie geplant produziert werden, hieß es von BMW bereits am Montag. Von Bosch verlautete, Ursache seien Lieferprobleme einer nicht näher genannten Firma aus Italien. Welcher Art, ist unklar. Klar ist aber, wer die Suppe auszulöffeln hat: die Belegschaften. Ein Großteil der verlorenen Produktion lasse sich nachholen, so der Sprecher. Von den Stopps betroffene Beschäftigte nutzten Gleitzeit und Arbeitszeitkonten, nähmen Urlaubstage oder zögen Wartungsarbeiten vor.

Das heißt: Die Arbeiter sorgen mit ihrer »Flexibilität« dafür, dass die BMW-Eigner auch bei Produktionsausfällen nicht um ihre Profite fürchten müssen. Grundlage ist die »atmende Fabrik«. Im Boom fahren die Belegschaften Sonder- und Wochenendschichten, damit rund um die Uhr Fahrzeuge vom Band laufen. Die zusätzliche Arbeitszeit wird auf speziellen Konten gutgeschrieben. Bei BMW können auf diese Art bis zu 600 Plusstunden pro Kopf angesammelt werden. Im Krisenfall können die Konten ebensoweit ins Minus fahren. Zudem kann das Management die Schichtlänge variieren, ganze Schichten tage- oder wochenweise streichen und an Brückentagen eine Werksruhe anordnen. So steht es in einem vom Gesamtbetriebsrat 2012 vereinbarten »Flexibilitätsbaukasten«, mit dem der Konzern nach eigenem Bekunden einen Nachfrageeinbruch um bis zu 20 Prozent abfangen könnte, ohne Verluste zu machen (siehe jW vom 12. Februar 2013). Davon ist man im Moment noch weit entfernt.

Das zeigt, wie die Konzerne das »unternehmerische Risiko« auf die Belegschaften übertragen. Früher hätten die Arbeiter es bei Lieferengpässen etwas ruhiger angehen lassen können. Heute ist der Leistungsdruck jederzeit am Anschlag. Selbst während der dramatischen Absatzkrise von 2008 wurde die enge Taktung in der Produktion beibehalten – die Arbeiter könnten sich ja sonst an das langsamere Tempo gewöhnen.

Grundlage ist eine Personalpolitik der »unteren Linie«: Die Zahl der Stammbeschäftigten richtet sich nicht mehr nach dem zyklischen Durchschnitt, sondern nach dem Personalbedarf der Kapazitätsuntergrenze. Zusätzlich werden Leiharbeiter und Werkvertragsbeschäftigte eingesetzt, die man im Krisenfall rasch auf die Straße setzen kann. Ergänzt wird diese »externe Flexibilität« durch die beschriebene »interne« der Arbeitszeitkonten, Sonder- und Absageschichten etc.

Der Soziologe Ulrich Brinkmann von der TU Darmstadt nennt das eine »Marktgrenzverschiebung«: Die Steuerungslogik des Marktes hört nicht an den Unternehmensgrenzen auf, sondern wird in die Organisation hinein verschoben. So wirken sich Marktschwankungen – oder, wie im aktuellen Fall, Lieferengpässe – unmittelbar auf die Beschäftigten aus.

Das Abwälzen des Risikos ist für die Unternehmen vor allem deshalb wichtig, weil es immer größer wird. Vor einigen Jahrzehnten wurden Bauteile noch »auf Halde« produziert. Heute gibt es nirgendwo mehr größere Lager. Die Teile werden ans Band geliefert und sofort eingebaut. Das spart Lagerkosten. Nur: klappen muss es. Verzögert sich nur eine Komponente um wenige Stunden, kann die Produktion zusammenbrechen.

Hinzu kommt: Bei bestimmten Teilen hängen die Hersteller von einem einzigen Zulieferer ab. Wegen der sogenannten Gleichteilestrategie wird dieselbe Komponente zudem in viele unterschiedliche Modelle eingebaut. Der Grund ist klar: Höhere Stückzahlen sind billiger. Doch damit steigt erneut das Risiko.

Und es wächst die Abhängigkeit der Autokonzerne von einzelnen Zulieferern. Das hat zuletzt der Konflikt zwischen VW und der Investorenfamilie Hastor gezeigt, die im vergangenen Jahr mit einem Lieferstopp ihrer Firmen ES Automobilguss und Car Trim für Produktionsausfälle sorgte. Deshalb half Volkswagen dieser Tage hinter den Kulissen anscheinend kräftig dabei, die Übernahme der Grammer AG durch Hastor zu verhindern (siehe jW vom Samstag).

Unter der neuen Konstellation wächst aber auch die Macht der Beschäftigten in Zulieferunternehmen, die durch Streiks großen Schaden anrichten könnten. Diese Macht sollten sich Betriebsräte und IG Metall stärker zunutze machen – statt immer neuen Instrumenten zur Erhöhung der »Flexibilität« zuzustimmen.