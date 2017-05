Ein Leben für den Kalten Krieg

Von Klassenhass und Russophobie angetrieben: Präsident James »Jimmy« Carter zeichnet seinen Berater Zbigniew ­Brzezinski mit der Freiheitsmedaille aus (Washington, 17. Januar 1981) Foto: AP Photo Archiv

Der einflussreiche Politologe, Geopolitiker und Berater mehrerer US-Präsidenten Zbigniew Brzezinski ist tot. Er starb am vergangenen Freitag im Alter von 89 Jahren in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Virginia.

Brzezinski wurde 1928 in Warschau als Kind eines polnischen Diplomaten geboren. Die Familie war adlig, ihre Besitztümer lagen im damaligen Ostgalizien, das heute zur Ukraine gehört. Seine frühe Kindheit verbrachte Brzezinski mit seiner Familie in Leipzig, wo sein Vater polnischer Konsul war, bevor dieser für die Jahre 1936 bis 1938 an das Konsulat im ukrainischen Charkiw (russisch: Charkow) wechselte und anschließend als Generalkonsul nach Montreal in Kanada versetzt wurde, wo er auch nach 1945 blieb. Den jungen Brzezinski zog es in der Hochzeit des Kalten Krieges in die USA an die Harvard-Universität.

Die Kindheitsjahre im Charkow der Stalinschen Säuberungen werden auch in Brzezinskis offiziellen Biographien als prägend für die zu seinem Markenzeichen gewordene Russophobie genannt. Was die Biographen in der Regel außer acht lassen, ist der praktische Effekt, den die Folgen des Zweiten Weltkriegs auf die Familie hatten. Brzezinski ist der Erbe eines adligen Alteigentümers, der mit dem Ende Zwischenkriegspolens die Basis seines persönlichen Wohlstands verlor.

Den Klassenhass eines enteigneten Adelssprosses machte Brzezinski in den 50er Jahren zum Antrieb einer steilen akademischen Karriere. Er spezialisierte sich auf die Warnung vor dem »Expansionismus« der Sowjetunion, den er teils geopolitisch, teils ideologisch aus dem angeblichen »Wesen des Kommunismus« begründete. Und das nachdem die UdSSR die Komintern 1943 aufgelöst und sich damit endgültig von der »Weltrevolution« verabschiedet hatte. Doch für solche »Warnungen« bestand in den 50er Jahren politische Nachfrage, obwohl Brzezinskis analytische Fähigkeiten, bei Licht betrachtet, mittelmäßig waren. So übersah er in einem Buch von 1962 komplett den heranreifenden Bruch zwischen den KPs Chinas und der Sowjetunion. Es war sein akademischer Konkurrent und Vorvorgänger als Sicherheitsberater, Henry Kissinger, der diese Gelegenheit für die USA erkannte und seinen Präsidenten Richard Nixon ermutigte, die »Entspannung« mit der VR China zu suchen.

Während Kissinger – egal, wie man dazu stehen mag – seinen Friedensnobelpreis immerhin für seine Beteiligung am Waffenstillstandsabkommen zur Beendigung des Vietnamkriegs erhielt, zählte Brzezinski allzeit zu den Scharfmachern. Er trat für die Unterstützung des Regimes der Roten Khmer in Kambodscha (1975–1978) durch die USA ein, trotz aller schon damals erkennbaren furchtbaren Folgen für das kambodschanische Volk. Sein Argument: Man müsse verhindern, dass das mit Moskau verbündete Vietnam dort die Kontrolle übernehme. Eben dies geschah dann, und ohne dass es die USA verhindern konnten.

1977 war Brzezinski vom neugewählten US-Präsidenten James »Jimmy« Carter zu dessen Nationalem Sicherheitsberater ernannt worden. Auf sein Konto in Carters vierjähriger Amtszeit geht neben der fehlgeschlagenen Geiselbefreiungsaktion der USA im Iran im November 1979 vor allem zweierlei: erstens, dass er die Sowjetunion durch verdeckte amerikanische Hilfe für die afghanische Reaktion zu ihrer fatalen Militärintervention im selben Jahr provozierte – mit der unverhohlenen Absicht, der UdSSR »ihr Vietnam« zu bereiten. In einem Interview für den Nouvel Observateur räumte er 1998 ein, dass die US-Hilfe für afghanische Clanchefs schon ein halbes Jahr vor dem sowjetischen Einmarsch begonnen hatte. Zweites »Verdienst« Brzezinskis ist es, im afghanischen Kontext den politischen Islamismus zum Bündnispartner der USA aufgeblasen, aufgerüstet und hoffähig gemacht zu haben. Was sei denn wichtiger, fragte er in jenem Interview: das Ende der Sowjetunion oder »ein paar aufgeregte Muslime«? Mögen ihm die Angehörigen der Opfer von Manchester und vieler weiterer islamistischer Attentate vergeben, wenn sie können.

Seiner Russophobie blieb Brzezinski bis zum Lebensende treu. Er propagierte die Zerschlagung der kulturellen Bande zwischen Ukrainern und Russen sowie die Aufspaltung Russlands in mehrere Territorien. In der ukrainischen Hochburg von Faschisten Lwiw wurde er 1998 Ehrenbürger. In einem seiner letzten Texte, einer Kolumne in der New York Times vom Februar 2017, forderte er die USA zu einer Seeblockade Russlands auf.