Sänger der Freiheit

Georg Herwegh (31.5.1817–7.4.1875) war neben Georg Weerth der bedeutendste mit der frühen deutschen Arbeiterbewegung verbundene Dichter. Von ihm stammt das »Bundeslied für den Allgemeinen ­Deutschen Arbeiterverein«, das die berühmte Zeile »Alle Räder stehen still. / Wenn dein starker Arm es will« enthält (zeitgenössische Lithographie, ohne Jahr) Foto: Georg Herwegh-Edition

»Das suffrage universel! Das allgemeine Stimmrecht! Sie appelliren Alle daran, und hassen es Alle; diejenigen, die es durchgesetzt haben, vielleicht noch mehr als diejenigen, die sich demselben so hartnäckig und beharrlich wiedersetzten. Das allgemeine Stimmrecht, das uns mit einem Male im Sprunge in das gelobte Land der Freiheit bringen sollte, ist die fürchterlichste Waffe gegen uns in den Händen der Reaktion geworden. Das giebt zu denken, nicht gegen das Prinzip, aber wohl gegen dessen verkehrte, sinnlose Anwendung. Ein Präsident, aus der Wahl von acht Millionen Menschen hervorgegangen! Das ist kein König, das ist mehr als ein König.«

Hier problematisiert einer eine Errungenschaft, die ihm demokratische Teilhabe und Fortschritt bedeutet, aus der aber am Ende ein Diktator hervorgehen wird, der alle Hoffnungen auf ein gerechteres, freieres und sozialeres Miteinander zunichte machen wird. Uns dürften diese Gedanken angesichts eines Wiedererstarkens nationalistischer und autoritärer Bestrebungen, deren Verfechter auch in Wahlen ihre Legitimation suchen, nicht ganz fremd sein.

Doch dreht es sich hier, vor fast 170 Jahren, um den Neffen Napoleon Bonapartes, der aus der hintersten Reihe ins Rampenlicht der Geschichte tritt und der angesichts der inneren Zerrissenheit der französischen Gesellschaft, der unausgesetzten Klassenkämpfe, die Gelegenheit ergreift, als gewählter Präsident dem revolutionären, in seinen Augen zerstörerischen Treiben ein Ende zu bereiten.

»Nach dem Präsidenten (…) den Kaiser, nach dem Kaiser die Restauration.« Der diese Entwicklung Anfang November 1848 voraussieht, ist Georg Herwegh. Dichter, Literaturkritiker, Journalist, Übersetzer, Republikaner und – mit signifikanten Ausnahmen – Persona non grata der Literaturgeschichte. Für Herwegh ist Frankreich mit 1789, 1830 und 1848 das Land der Revolution – Wegbereiter einer europäischen Entwicklung zu Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Noch wenige Wochen bevor er seine Befürchtungen, Louis-Napoléon, der spätere Kaiser Napoleon III., könnte den Hoffnungen der Februarrevolution endgültig den Garaus machen, niederschreibt, sah er die »République rouge« ganz nahe. Von einer sozialen Republik sollte erneut der Funke überspringen auf Deutschland, wo »die Republiken / Im Mutterleib ersticken« und Liberale die Völker beglücken »Im Parla – Parla – Parlament / Das Reden nimmt kein End!« Herwegh sieht in Frankreich den Motor der europäischen Demokratisierung. Doch das Land kommt nicht zur Ruhe. Am Ende wird in all den politischen und sozialen Wirren der Ruf nach dem starken Mann immer lauter. Und so zerschlagen sich schon Ende 1848 alle Hoffnungen Herweghs.

Zu diesem Zeitpunkt ist er 31 Jahre alt. Hinter ihm liegt bereits ein bewegtes Leben. Aus einem zerrütteten Elternhaus in Stuttgart stammend, durchlief der Sohn eines Gastwirts einen bemerkenswerten Bildungsweg: 1831 trat er ins Maulbronner Seminar ein, 1835 bezog er das Tübinger Stift, in dem zuvor auch Hölderlin, Hegel und Schelling Schüler waren. Er war talentiert, aber auch vorlaut, politisch interessiert und aufmüpfig, was ein Jahr später zur Entlassung führte.

Herwegh schrieb sich in Tübingen für Jura ein, ging aber eher seinen geschichtlichen und literarischen Neigungen nach. In August Lewalds Zeitschrift Europa erschienen ab 1837 seine ersten Artikel. Im Juni brach er sein Studium ab und versuchte, als Schriftsteller seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er bewegte sich in der Theaterszene, schrieb Rezensionen und Gedichte. Einen ersten literarischen Coup landete er mit einer anonymen Polemik gegen den blinden Schiller-Kult, der in der Enthüllung des Stuttgarter Dichterdenkmals 1839 seinen Höhepunkt fand.

Kritiker des Bestehenden

Doch der Versuch, sich seine ersten Sporen als Literat in Stuttgart zu verdienen, fand ein jähes Ende. Herwegh desertierte nach seiner Einberufung aus der Württemberger Armee und flüchtete in die Schweiz. Dort fand er Aufnahme bei um vieles älteren exilierten Burschenschaftlern und Liberalen. Doch er konnte weiter publizieren und übernahm das Feuilleton der Deutschen Volks­halle. Seine Themen waren die junge Literatur, die vorherrschende Literaturkritik und die »Industrialisierung« des Verlagswesens. Herwegh stellte die Frage nach der Rolle der Literatur in der Gesellschaft, Literatur sei Kritik des Bestehenden: »Jeder Dichter steht in Opposition mit dem Staate, auch mit dem besten.« Welch eine Provokation! Der Dichter soll auch politisch wirken, soll die Erkenntnisse der neuesten Philosophie, Herwegh dachte hier an die der linken Hegelianer, in seine Werke einfließen lassen, dem Leser die oft schwer verständlichen Systeme erfahrbar machen und so zu Veränderungen der Zustände beitragen. Gleichzeitig eine Unabhängigkeitserklärung! Die Opposition zum Staate macht es dem Schriftsteller unmöglich, von eben diesem alimentiert zu werden. Der Schriftsteller muss frei sein. Ein Prinzip, an dem Herwegh ein Leben lang festhält – auch unter den widrigsten Umständen. Sein ästhetischer Anspruch war dabei nicht gering. Gleichzeitig entriss er Dichter wie Platen und Hölderlin der Vergessenheit. Erstaunlich, mit welchem Engagement er zu Werke ging und wie selbständig, freimütig, nach keiner Seite hin Rücksicht nehmend er seine Ansichten vortrug.

In diesen Jahren entstanden auch die Gedichte seines Debütbandes. Im April 1841, knapp ein Jahr nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV., von dem sich die Deutschen ein liberales Regiment erhofften und deren Hoffnungen ebenso schnell betrogen wurden, erschienen Herweghs »Gedichte eines Lebendigen« in Abgrenzung zu den »Verstorbenen« der aristokratischen Literatur. »O Ritter, toter Ritter, / Leg’ Deine Lanze ein! / Sie soll in tausend Splitter / Von mir zertrümmert sein.« Ein unsagbarer Erfolg, in anderthalb Jahren sieben Auflagen mit über 16.000 Exemplaren.

Das Pathos der Gedichte, das nicht von ungefähr an die Dichtung der Befreiungskriege erinnert, kam trotz Verbot nicht nur bei den Jungen gut an. »Und wer, wie ich, mit Gott gegrollt, / Darf auch mit einem König grollen«, schleuderte Herwegh dem Preußenkönig entgegen. Im September 1842, Herwegh war inzwischen Redakteur des Deutschen Boten aus der Schweiz, brach er nach Deutschland auf. Ein Triumphzug durch Frankfurt a. M., Köln, Jena, Dresden, Berlin und Königsberg. In Berlin lernte er Emma Siegmund kennen. Sie war hochgebildet, abenteuerlustig, schön, vermögend und wie viele Deutsche fasziniert von dem »Freiheitsdichter«. Wenige Tage nach dem ersten Tête-à-Tête folgte die Verlobung.

Und noch eine »schicksalhafte« Begegnung widerfuhr Herwegh in Berlin: Der preußische König empfing ihn. »Wir wollen ehrliche Feinde sein«, soll er Herwegh gegenüber gesagt haben. Doch damit war es nicht weit her. Der Deutsche Bote, für den Herwegh während seiner Reise warb, war bereits in Preußen verboten. Der Dichter antwortete mit einem empörten Brief an den König: »Verbotene Bücher fliegen recht eigentlich durch die Luft, und was das Volk lesen will, liest es allen Verboten zum Trotz.« Der nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Brief verbreitete sich in Zeitungen und Flugblättern – und die Stimmung kippte. Die Anmaßung, einem gekrönten Haupt zu widersprechen, ging nicht nur den Königstreuen zu weit. Herwegh erfuhr – nicht zum letzten Male –, wie er zum Spielball in politischen Intrigen wurde, wie durch die Erniedrigung seiner Person die Opposition diskreditiert werden sollte.

Er kehrte in die Schweiz zurück, erhielt das Bürgerrecht des Kantons Basel-Landschaft und heiratete Emma Siegmund. Frei von finanziellen Sorgen zog es das Paar nach Paris. Zu Herweghs Freundeskreis gehörten Karl Marx, Michail Bakunin, Friedrich Engels und Ludwig Feuerbach. Letzterer blieb bis zu seinem Tode 1872 mit Herwegh eng verbunden.

An der Seite der Revolution

Im Dezember 1843 erschien der zweite Gedichtband, in dem die Feuerbachsche Philosophie und das Interesse an den sozial-ökonomischen Zuständen spürbar sind. Moses Hess’ Einwurf, dass »die Freiheit an dem Elend scheitert, welches noch einem großen Teile unserer Gesellschaft jede Möglichkeit einer freien Entwicklung der Kräfte abschneidet«, macht auch für Herwegh die sozialen Konflikte seiner Zeit zur Kernfrage. Für ihn wie für Hess gibt es keine Freiheit ohne Gleichheit und keine Gleichheit ohne Freiheit. In Herweghs ersten sozialkritischen Balladen vom »Armen Jakob« und der »Kranken Lise« nimmt dieser Grundsatz poetische Gestalt an.

Die Jahre zwischen dem Schlesischen Weber­aufstand 1844 und dem Erscheinen des »Kommunistischen Manifests« 1848 waren bestimmt von Positionierungskämpfen im oppositionellen Lager, die in schärfsten Tönen ausgetragen wurden. Mittendrin die Herweghs. Aus dieser Zeit im – wie es der Herwegh-Kenner Michail Krausnick ausdrückt – »Wartesaal der Revolution« datieren auch bedeutende Gedichte wie das »Zukunftslied« (»Keinen Teufel in der Hölle / Keinen Gott im Himmel mehr!«) und die Polenlieder (»Soll Polen nicht auch Polen sein, / Weil wir als Räuber mitgestohlen?«).

Dann der große Knall! Im Februar 1848 dankt der Bürgerkönig Louis-Philippe ab, und die Republik wird in Paris ausgerufen. Auch die deutschen Emigranten sind in Aufruhr. Die Nachrichten aus Berlin und Wien lassen auf einen »Völkerfrühling« hoffen. Wiederum ist es Herweghs Ruf als »Dichter der Freiheit«, von dem sich die Emigranten einiges versprechen. Er selbst wird wohl gewusst haben, dass er wenig zum Heerführer taugt. Andererseits predigte er seit Jahren die Tat. »So haltet nur am Schwerte fest, / Und laßt die Harfen uns zertrümmern!« rief er schon 1840 den deutschen Dichtern zu. Wie soll er sich da dem Kampf verweigern?

Nach dem Scheitern der Revolution von 1848/49 wurden viele Revolutionäre ins Schweizer Exil getrieben – Herwegh war bereits 1839 dorthin geflohen (Karikatur von Ferdinand Schröder: »Rundgemälde von Europa im August MDCCCXLIX«, 1849) Foto: jW Archiv

Herwegh wird Präsident der Deutschen Demokratischen Gesellschaft, aus der dann die Deutsche demokratische Legion hervorgeht, ein bunter Haufen von 800 Mann – unter ihnen Handwerker und Arbeiter, die auf den Pariser Barrikaden gekämpft haben –, unzureichend ausgerüstet und ohne erfahrene Führung. Man marschiert an den Rhein und setzt über, um die badischen Republikaner zu unterstützen. Da ist die Niederlage der Aufständischen bereits besiegelt. Beim Versuch, sich zur Schweizer Grenze durchzuschlagen, wird das »Hilfskorps« bei Dossenbach aufgerieben. Viele Weggefährten sterben, den Herweghs gelingt eine abenteuerliche Flucht in die Schweiz. In Deutschland werden sie steckbrieflich gesucht und von einer willfährigen Presse verhöhnt. Am Ende bleibt beiden nur die Rückkehr nach Paris. Im Dezember 1848 dann der elegische Abgesang auf die Revolution: »Mein Deutschland, strecke die Glieder / Ins alte Bett, so warm und weich; / Die Augen fallen Dir nieder, / Du schläfriges deutsches Reich.«

Herwegh selbst nennt seinen Freischarenzug eine verpfuschte Expedition, »seeligen und eseligen Angedenkens«. Doch die vielen Gefallenen – jene von Dossenbach, aber auch die Füsilierten von Rastatt, Berlin und Wien – werden ihn nie wieder loslassen. Robert Blum, hingerichtet in der Brigittenau bei Wien, wird für Herwegh geradezu ein Symbol für die blutige Rache der Reaktion. Immer wieder tauchen diese Toten in seinen Gedichten, Artikeln und Briefen auf. Ein Denkmal setzt er ihnen noch 1873 mit einem seiner letzten Gedichte: »Waren es nicht Proletarierleichen / Die du, Berlin, vor den zitternden, bleichen / Barhaupt grüßenden Cäsar gebracht / Achtzehnhundert vierzig und acht?«

Herwegh muss aber nicht nur den Verlust von Kampfgenossen auf dem Schlachtfeld beklagen, auch viele Freunde kehren ihm den Rücken. Einige suchen ihr Glück im Exil, nicht wenige vollziehen bis 1870 einen radikalen Wandel in ihren Anschauungen.

e Freundschaften

In dieser Phase der Reflexion über das Scheitern seiner Person, aber auch der Revolution helfen ihm drei wichtige Freunde. Da ist zunächst die leidenschaftliche Beziehung zu Alexander Herzen, dem russischen sozialrevolutionären Publizisten und Philosophen. Herwegh hilft ihm, seine Werke bekannt zu machen, sorgt für Übersetzung und Veröffentlichung. Die erste Auflage von Herzens Essay »Vom anderen Ufer« mit seiner sozialistischen Perspektive, aus Gesprächen mit Herwegh hervorgegangen, ist ihm gewidmet. Jedoch verwandelt sich die Freundschaft in ein Familiendrama, nachdem Herzens Frau ihre Liebe zu Herwegh bekannte. Die zweite wichtige Persönlichkeit ist Richard Wagner. »Der Componist – Revolutionär – Mensch – Richard Wagner – die bedeutendste Natur, die lebt – mein einziger Freund in tiefster Sympathie«, schreibt Herwegh 1852 an seine Frau. Herwegh und Wagner wollen Feuerbach nach Zürich holen, und Herwegh ist es, der Wagner mit Schopenhauers Philosophie bekanntmacht. Aber nachdem Wagner Zürich fluchtartig verlassen musste, gestaltet sich ihr Verhältnis ambivalent – zwischen hoher Wertschätzung und Kritik an der politischen wie auch künstlerischen Entwicklung des jeweils anderen. In Ferdinand Lassalle, der die erste politisch selbständige deutsche Arbeiterorganisation mit Massenbasis schuf, findet er noch einmal einen Freund. Herwegh selbst ist zwei Jahre lang ab 1863 Mitglied des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (als Ehrenkorrespondent der I. Internationale und Sympathisant der Sozialdemokratischen Partei Wilhelm Liebknechts und August Bebels engagiert er sich auch in den folgenden Jahren in der Arbeiterbewegung). Sein »Bundeslied«, das er auf Bitten Lassalles verfasst, ist noch heute in aller Munde, und die Verse »Alle Räder stehen still, / Wenn Dein starker Arm es will« sind geflügelte Worte. Nur wenige kennen noch den Verfasser. Mit dem Tod Lassalles im Duell verliert Herwegh nicht nur einen Freund, sondern auch einen wichtigen Gesprächspartner über Zeit und Gesellschaft.

Als Journalist hat Herwegh nichts von seiner Umtriebigkeit im Vormärz verloren. Er greift nach 1849 sofort wieder in die politischen, sozialen und künstlerischen Auseinandersetzungen ein – mit Literaturkritiken wie zu Franz Dingelstedts Lyrikband »Nacht und Morgen« – eine geniale Abrechnung mit Dichtern, die Herweghs Anspruch, ein Schriftsteller stehe naturgemäß in Opposition zum Staate, nicht gerecht werden, sondern ihr Heil im Konformismus und Opportunismus suchen –, mit Artikeln über den Materialisten Jacob Moleschott, über Bauprojekte Gottfried Sempers in Zürich und natürlich über Napoleon III. Seine Beiträge sorgen für Aufsehen – und Bewunderung. Auch die italienische Befreiungsbewegung liegt ihm am Herzen, 1859 übersetzt er die »Garibaldi-Hymne«, die zeitweilige italienische Nationalhymne. Sein Engagement geht dabei weit über die publizistische Tätigkeit hinaus, er unterstützt mit seiner Frau das Risorgimento auch konspirativ – bis hin zur Befreiung Felice Orsinis 1856 aus dem Gefängnis, der zwei Jahre danach auf Napoleon III. ein Attentat verüben wird. In diesem Politkrimi spielt Emma Herwegh die Hauptrolle.

Übergang zur Satire

Nicht nur in bezug auf seine Prosa kommen Herwegh seine weitreichenden Kontakte zu Redakteuren und Verlegern zugute. In der Schweiz gibt es in den 1850er Jahren, in Süddeutschland und Österreich nach 1859 Zeitungen freiheitlich-oppositionellen, demokratischen und sozialistischen Gepräges, und Herwegh erkennt als einer der ersten, wie wirkmächtig dieses Medium auch für die Dichtung ist. Nach 1849 vollzieht sich eine bemerkenswerte Veränderung in Herweghs Dichtkunst – als Antwort auf die Frage, was Lyrik nach der gescheiterten Revolution noch bewirken kann. Die Satire erlangt immer größere Bedeutung. Feuerbach bestärkt ihn in der Überzeugung, dass sie der einzig zeitgemäße Ausdruck der Poesie sei. Herweghs Gedichte sezieren mit Ironie, Wortwitz und Sarkasmus das Geschehen. Schonungslos stellt er die Protagonisten der europäischen Politik an den Pranger und kommentiert die sozialen Folgen ihrer Entscheidungen.

Bis ins Formale zieht sich dieses Konzept. Jubelgedichte von Zeitgenossen greift Herwegh auf. Die Persiflagen lesen sich eigenartig holprig, da sie nicht nur inhaltlich, sondern auch formal die servilen Verseschmiede entlarven sollen, mit ihrem poetischen Mangel spielen. Wie ein Karikaturist braucht Herwegh nur wenige Striche, um Personen, Ereignisse und Kausalitäten zu charakterisieren. Wie im Falle des dreitägigen Verschwindens des Bayernkönigs Ludwig II. kurz vor dem Ausbruch des Deutschen Krieges 1866: »Im Baierland, im Baierland, / Da war der König durchgebrannt / (…) Die Baiern sind sehr übel dran – / Was fängt man ohne König an?« Den Mächtigen waren die Verse ein Dorn im Auge und die Maschinerie von Polizei und Geheimdienst fahndete nach jenen »Machwerken«, die sich auch in Flugschriften ihren Weg bahnten. Und obwohl anonym oder unter einem Pseudonym veröffentlicht, Intellektuelle wie Karl August Varnhagen von Ense wussten, wer der Urheber war.

Andere Gedichte Herweghs bestechen durch ihre klare Botschaft. Beste Beispiele sind das »Bundeslied« und »Die Arbeiter an ihre Brüder«. Sie sind einprägsam und inspirieren Komponisten zur Vertonung. Die Arbeiterklasse, die sich gerade zu organisieren beginnt, übernimmt diese Gedichte dankbar in ihr Liedgut. Unzählige Anthologien, die bis heute erscheinen, zeugen von der Wirkkraft dieser Texte.

Eine neue Sammlung herauszugeben, gelingt Herwegh zu Lebzeiten trotz vieler Anläufe nicht mehr. Dass die auch in wirtschaftlicher Hinsicht – die immer größer werdenden finanziellen Probleme nahmen die ganze Familie seit den 1850er Jahren in Geiselhaft – wichtige Veröffentlichung nicht zustande kommt, hat fast ausschließlich mit dem Charakter der Gedichte zu tun. Noch 1877 – zwei Jahre nach Herweghs Tod – werden die »Neuen Gedichte« sofort in Deutschland verboten.

Gegen Nationalismus und Krieg

Kein Wunder! Denn das Bedeutsamste am späten Herwegh sind seine lyrischen Kommentare zur Reichseinigung. Mit größtem Misstrauen verfolgt er den Einigungsprozess. Der Deutsch-Französische Krieg 1870/71 und die sich daran anschließende Kaiserkrönung werden von der Mehrheit der Deutschen euphorisch bejubelt. Herwegh bleibt da ein »einsamer Rufer« im tosenden Einheitsrausch. Für ihn gibt es keine von oben verordnete Einheit, diese kann nur durch eine Massenbewegung erreicht werden und ist nur ein erster Schritt zu einem Europa frei von nationalen Egoismen und kriegerischer Expansion. Der Aristokratie und der Bourgeoisie traut Herwegh die Umsetzung seiner europäischen Vision nicht zu. Emanuel Geibel hatte noch zehn Jahre zuvor gedichtet: »Und es mag am deutschen Wesen / Einmal noch die Welt genesen.« Welch einen Antagonismus stellt da Herweghs »Epilog zum Kriege« von 1871 dar:

»Du bist im ruhmgekrönten Morden / Das erste Land der Welt geworden: / Germania, mir graut vor Dir. // Mir graut vor Dir, ich glaube fast, / Daß Du, in argen Wahn versunken, / Mit falscher Größe suchst zu prunken, / Und daß Du, gottesgnadentrunken, / Das Menschenrecht vergessen hast.«

Nicht wenige haben ob dieser Verse, in denen die große Katastrophe von 1914 mitschwingt, Herwegh eine prophetische Gabe attestiert. Fakt ist, dass ihm als kenntnisreichem Analytiker seiner Zeit die drei blutigen Kriege, die Preußen im Vorfeld der Reichseinigung gegen die Dänen, Österreicher und Franzosen führte, genug Anlass für sein Grauen bieten. Herwegh betrachtet nach 1848 mit größter Sorge die Entwicklung in Europa, den zunehmenden Nationalismus (»Nationalität trennt, Freiheit verbindet«), die aufkommende Rassentheorie, die nach Herwegh eher ins Gestüt gehört als in die große Politik, den Chauvinismus und die durch die »glorreichen Siege« Preußens ins Alltägliche greifende Armee, den aufkeimenden Militarismus.

Umso bemerkenswerter, dass Herwegh Optimist bleibt, nicht den Glauben an eine freiheitliche Entwicklung Europas verliert. 1848, als er über die verheerenden Folgen einer Wahl Louis-Napoléons so dunkel nachsann, stellte er trotz allem in bezug auf das allgemeine Stimmrecht fest, dass sich das Volk diese Errungenschaft »nur mit seinem Leben wieder entreißen« lasse, denn sie sei der einzige Garant der Volkssouveränität. Und 1870, als Napoleon III. von den Preußen gefangengenommen und durch die Dritte Französische Republik abgesetzt ist, ruft Herwegh den Franzosen zu: »Sehen Sie zu, daß Sie endlich eine Republik errichten, um die Sie ganz Europa beneidet und die dazu verlockt, Ihrem Beispiel zu folgen. Machen wir aus der Niederlage einen Sieg, so wie der Feind bereits seinen Sieg in eine Niederlage verwandelt hat, und zwar in der Gestalt eines Kaiserreichs, das anscheinend mit demjenigen rivalisieren will, von dem Sie das Unglück auf so glückliche Weise befreit hat, hoffentlich für immer.«