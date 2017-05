Konkretes à la Schulz

Der SPD-Kanzlerkandidat und Parteivorsitzende Martin Schulz am Samstag im Berliner Willy-Brandt-Haus Foto: Kay Nietfeld/dpa

Die Sozialdemokraten haben den Abwärtstrend in der Wählergunst bisher nicht gestoppt. Laut einer aktuellen Umfrage von Emnid für Bild am Sonntag liegt die SPD jetzt bei 25 Prozent (minus eins). Die Union bleibt unverändert bei 38 Prozent. Der SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Martin Schulz versuchte derweil am Samstag in der Berliner Parteizentrale gegenzusteuern. Mit einer Rede zur Wahlkampagne unter den Schlagworten »Freiheit – Gerechtigkeit – Europa« reklamierte er trotz der Umfragewerte seinen Anspruch, als Kanzler die derzeitige Regierungskoalition fortzuführen.

Als eine konkrete politische Forderung nannte er die Wiedereinführung der Parität der Einzahlungen in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Die jeweils hälftige Bezahlung der Beiträge durch Unternehmer einerseits und die Beschäftigten andererseits war im Sinne der Wirtschaft zuungunsten der Lohnabhängigen verändert worden. Die Abschaffung der Parität im Jahr 2005 hatte die SPD-geführte Regierung zu verantworten.

In der Europapolitik legte Schulz das Gewicht auf verteidigungspolitische Themen und unternahm auch dabei einen Spagat: Einerseits sei »die Europäische Union kein Aufrüstungsprojekt«, andererseits seien es SPD-Verteidigungsminister gewesen, »die unsere Armee einsatzfähig gemacht haben«. Den ersten deutschen Angriffskrieg seit 1945 mit dem Bombardement Belgrads 1999 unter Verantwortung der Koalition aus SPD und Grünen erwähnte Schulz dabei nicht. Er wolle neue Abrüstungsinitiativen, zugleich aber auch, dass »die Hubschrauber tatsächlich abheben können«. Die EU beschrieb Schulz als »Friedensprojekt«, das »strukturelle Nichtangriffsfähigkeit durch ökonomische Verzahnung« gebracht habe.

In den am 14. Mai inaugurierten neuen französischen Staatspräsidenten setzt Schulz große Hoffnungen: »Macron und ich haben eine ziemlich ähnliche Sicht.« Dieser hatte kürzlich die Einführung eines europäischen Finanzministers gefordert, was gleichbedeutend mit der Fiskal­union, der teilweisen Zusammenlegung der nationalen Haushalte der EU-Staaten nach dem Vorbild der Bundesrepublik, ist. Nachdem Schulz sein letztlich imperialistisches Wahlprogramm vorgestellt hatte, gab er sich noch einmal volksnah: Seine schlecht sitzenden Anzüge und sein biederes Brillengestell seien Ausweis der Tatsache, dass er für die einfachen Angestellten da sei, meinte er.