Nach North Beach fand Jaime ihr Elternhaus am unteren Ende von Pacific Heights bieder, kleinbürgerlich und erdrückend. Das Haus selbst allerdings war wunderschön. Sie liebte es, liebte diesen hölzernen viktorianischen Bau mit unechtem Ziergiebel, einem eckigen, reichlich Spitzentüll zeigenden Erkerfenster und der kleinen, von unechten dorischen Säulen flankierten Eingangsveranda am oberen Ende einer Treppe aus Holzimitat. Das Haus war blassgelb gestrichen, sämtliche Verzierungen, Säulen und Holzgeländer beidseits der Treppe aber waren weiß. Rote Rosen zogen sich an den Spalieren hoch, und hinter einem winzigen, halb verwilderten Rasen wucherten Zantedeschien an der Grenze zum Nachbarn. Es lag an einer Straße honorig wirkender, zweistöckiger Häuser. Manche davon waren in kleine Wohnungen aufgeteilt, alle standen sie adrett und gepflegt hinter einer Reihe hoher, großblättriger, rotblühender Eukalyptusbäume. Jaime hatte schon ihr Leben lang hier gewohnt, das erste Jahr ausgenommen, das sie draußen in Sunset verbracht hatte, woran sie sich aber nicht mehr erinnern konnte. Und während all dieser Zeit hatte sie die verräterische Hoffnung gehegt, das Einkommen ihrer Familie möchte sich derart bessern, dass sie weiter nach Norden ziehen konnten, über den Hügelrücken ins eigentliche Pacific Heights, dorthin, wo die wirklich reichen Leute wohnten. Ihr Vater jedoch, ihr armer, alter, alkoholkranker Vater, arbeitete als Journalist für den San Francisco Chronicle, und als Jaime älter wurde und das Leben besser verstehen lernte, begann sie zu begreifen, dass ihre Familie niemals zu den Reichen gehören würde, auch wenn sie und ihre Mutter sich dies noch so sehr wünschten. Dafür gehörte ihr Vater einfach zur falschen Sorte Journalisten.

Nachdem Charlie sie mit einem Grinsen und »Bis bald!« aus dem Wagen gelassen hatte, schleppte sich Jaime die Stufen hoch. Sie kam nicht allzu oft nach North Beach, da sie wusste, dass sich dort die meisten Schriftsteller herumtrieben, und eben deshalb mied sie die Gegend. Allerdings war sie davon auch fasziniert, wie sie zugeben musste. Und Charlie war attraktiv, bloß viel zu alt für sie; er hatte schon Falten um die Augen. Helle Augen. Hellbraun, fast Grün. Hübsche Augen. Und er konnte gut schreiben, wenn auch ziemlich wild und mit der schlechtesten Rechtschreibung, die sie je gesehen hatte. Dass er darin so schlecht war, gab ihr ein gutes Gefühl. Immerhin gehörte sie zu den Leuten, die die Rechtschreibung beherrschten.

Sie liebte die Haustür. Es war eine schwere Tür, weiß gestrichen, mit einem alten, massiven, verzierten Messingknauf sowie einem ebensolchen Klopfer direkt unter den Butzenscheiben. Es war eine gewichtige Tür, eine respekteinflößende Tür. Jaime öffnete sie mit ihrem respekt­einflößenden Sicherheitsschlüssel. Wie gewöhnlich war es drinnen kühl und still, es roch nach frischen Blumen und Bohnerwachs. »Mom?« Keine Antwort. Ihre Mutter war nicht da, sie spielte Bridge. Das war in Ordnung. Jaime hatte das Haus gern für sich allein. Ihr Bruder, mittlerweile fünfundzwanzig, arbeitete für die Regierung und lebte in Taipan. Jaime war in sein Zimmer gezogen, in den oberen Stock, Blick über den Hof. Sie stapfte die Treppe hinauf, ihre Bücher an die Brust gepresst. Die Tapete zeigte Bilder vom Landleben, Jagdszenen aus dem viktorianischen England, wie sie vermutete. Auf den Stufen lag ein Perserläufer, das Treppengeländer war aus dunklem polierten Holz. Alles so ehrbar. Im Flur hing gar ein echter Kristalleuchter. Warum nur war sie eifersüchtig auf Charlies kleine, mönchische Bleibe?

Ihr Zimmer war größer als Charlies ganze Wohnung, zwei ordentlich gemachte, nebeneinandergestellte Betten, ein kleiner Tisch mit ihrer Hermes-Reiseschreibmaschine, ein dick gepolsterter, mit geblümtem Stoff bezogener Sessel und eine antike Wandlampe, unter der sie gern saß und las. Sie hatte ihre eigenen Bücherregale, die aber natürlich nicht mit der prächtigen, parterre gelegenen Bibliothek ihrer Eltern mithalten konnten, mit Erstausgaben von Hemingway, Faulk­ner, Steinbeck und Fitzgerald in Glasschränken, dazu über dem eigenartigen Kamin aus dunkelrotem Ziegel eine große handsignierte Radierung von Picasso. Sie merkte, wie sehr sie diese Reichtümer ablehnte und Charlies Freiheit vorzog.

Worüber würde sie je schreiben können? Sie nahm die blauen Prüfungshefte zur Hand. Zwei plus. Vielleicht war sie doch nicht so talentiert, wie sie gehofft hatte. Walter Van Tilburg Clark sollte es wissen. Er war der angesehenste Autoren­dozent an der State. Von ihm stammte »Ritt zum Ox-Bow«, ein klassischer ­Western, den Jaime allerdings nicht besonders mochte, auch wenn er sehr gut geschrieben war. Ihr gefiel Clarks Geschichte »Hook, der Falke« besser. An der Uni erzählte man sich, Clark habe das fertige Manuskript in den Papierkorb geworfen, und seine Frau habe es wieder herausgeholt und an Atlantic Monthly geschickt. Die letzte Fassung von »Ox-Bow« soll er ebenso weggeworfen haben, woraufhin seine Frau sie pflichtschuldig gleichfalls aus dem Papierkorb gefischt und an Random House geschickt hatte. Offenbar litt Clark immer wieder unter solchen Depressionsanfällen, die ihn glauben ließen, seine Arbeit stinke zum Himmel und müsse in den Papierkorb geworfen werden. Jaime kannte dieses Gefühl. Ehrlich gesagt, sie spürte, wie es sie gerade jetzt wieder überkam.

Jaime hörte, wie die Haustür zuschlug, und nahm an, dass ihre Mutter zurück war. Sie zog sich aus und ging nackt über den Flur, weil sie duschen wollte, als ihr Vater die Treppe hochkam. Sie kreischte und rannte zurück ins Schlafzimmer. »Daddy!« schrie sie, doch kaum hatte sie die Tür hinter sich zugezogen, fasste sie sich wieder und lachte. Ich bin ja so cool, dachte sie. Schicklich in ihren rosafarbenen Chenille-Morgenrock gehüllt wagte sie sich wieder aus dem Zimmer. Ihr Vater war im elterlichen Schlafzimmer und lag auf dem Bett, bis auf das Jackett vollständig angezogen. Er lag auf dem Rücken und starrte die Decke an; ein untersetzter, etwas fülliger Mann mit runder Silberrandbrille, einem blauweiß gestreiften Hemd, knallroter Strickkrawatte, gelbgrün gestreiften Hosenträgern und mittelgrauer Hose, die Budapester aus Korduanleder zu cremigem Hochglanz poliert. Jaime liebte ihren Vater, auch wenn sie wusste, dass er betrunken war. Warum sollte er sonst schon zu Hause sein?

»Tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe«, sagte sie. Er schaute sie nicht an, kniff statt dessen die Lippen zusammen und atmete schwer durch die Nase. Ein strenger Geruch nach Alkohol breitete sich im Zimmer aus.

»Heute frei?« fragte sie fröhlich.

»Ich wurde gefeuert«, erwiderte ihr Vater grimmig. Jaime lachte und ging ins Bad, um zu duschen. Sie drehte den Hahn auf und wollte sich gerade unters Wasser stellen, als ihr klar wurde, dass er das nicht sarkastisch gemeint hatte. Man hatte ihn wirklich gefeuert. Noch im selben Moment sah sie, wie alles in Rauch aufging, ihr Haus, die Familie, die Uni, ihre Karriere. Man hatte ihren Vater gefeuert. Bestimmt wegen Trunkenheit, auch wenn sie bislang angenommen hatte, dass die meisten Journalisten die meiste Zeit betrunken waren. Aber vielleicht war ihr Vater ja ein besonders betrunkener Journalist. Sie war nie dagewesen, um es mit eigenen Augen zu sehen, hatte aber von den langen Nachmittagen und Nächten im Hanno’s gehört, der Bar in der Gasse hinter dem Zeitungsgebäude. Besoffene Reporter, die rumsaßen und über Sport und Hemingway redeten. Ihr Vater mittendrin. Bis heute.

*

Jaimes Vater hatte sich eine Geliebte gehalten und starb in ihrer Wohnung, genaugenommen in ihrem Bett. Jaime fand dies allerdings erst am Abend vor der Beerdigung heraus. Bis dahin hatte sie nur gewusst, dass er irgendwo außer Haus an einem Schlaganfall gestorben war. Es wäre übertrieben gewesen, wollte man behaupten, Jaime und ihr Vater hätten sich zum Zeitpunkt seines Todes auseinandergelebt, auch wenn sie sich ziemlich oft in den Haaren gelegen hatten. Natürlich wegen Charlie. Nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht hatte Charlie sie gegen acht Uhr früh an einem strahlenden, klaren, verheißungsvollen Morgen nach Hause gebracht. Jaime war längst bis über beide Ohren in ihn verliebt, wusste es nur noch nicht. Sie nahm sogar an, man würde sich immer so fühlen, wenn man sich die ganze Nacht geliebt hatte. Und es freute sie, sich bestimmt noch oft in ihrem Leben so zu fühlen. Sie verstand überhaupt nicht, warum sie so lange damit gewartet hatte. »Das hier, ja?« fragte Charlie und betrachtete mit zusammengekniffenen Augen das Haus. »Ist ja die reinste Villa«.

Jaime küsste ihn und stieg aus dem Wagen.

»Wir sehen uns im Seminar.« Sie grinste ihn an.

»Aber sicher.« Er grinste zurück.

Es überraschte sie, ihren Vater im Ess­zimmer in seinem Bademantel zu sehen. Vielleicht, weil sie vergessen hatte, dass er vor die Tür gesetzt worden war, oder sie hatte sich nicht klargemacht, dass dies bedeutete, er würde von nun an ständig zu Hause sein. Jedenfalls solange er keine neue Stelle bekam. Er sah schrecklich aus in diesem Morgenmantel aus blauem Satin mit blassrotem Aufschlag. Außerdem hatte er keine Brille auf, und seine rotunterlaufenen Augen erinnerten irgendwie an die eines Affen, eines Primaten im Zoo. Traurige, irre, alte Augen, dachte Jaime und versuchte, sich erhobenen Hauptes der Situation zu stellen.

»Morgen, Dad«, sagte sie und setzte sich an ihren üblichen Platz am Tisch.

»Was zum Teufel hat das zu bedeuten, dass du erst um acht Uhr früh nach Hause kommst?«

»Ich habe Hunger«, sagte sie genau in dem Moment, als ihre Mutter aus der Küche kam, verkatert und in ihrem rosafarbenen Morgenrock sowie mit der alten rosafarbenen Haube auf dem Kopf, die sie wie Martha Washington aussehen ließ. Mom brachte die Kaffeekanne, und während ihr Vater begann, Jaime Vorhaltungen zu machen, hielt sie ihrer Mutter eine Tasse hin. Natürlich war Charlie zu alt für sie.

Und er parkte Autos, auch wenn er Schriftsteller werden wollte. Schriftsteller wollten schließlich alle werden. Vorläufig war er jedenfalls nur ein Einparker und eigentlich auch ein Vergewaltiger, denn irgendwie musste er Jaime ja verführt und sie dazu gezwungen haben. Jaime fragte sich, was ihr Vater wohl sagen würde, wenn er wüsste, dass Charlie für sie der Erste gewesen war, aber sie sagte nichts, ließ die Predigt erhobenen Hauptes über sich ergehen und nippte dabei an ihrem Kaffee. Sie würde sich verdammt noch mal kein schlechtes Gewissen einreden lassen. Schließlich hatte sie nichts zu bereuen. Ihr Vater aber bestand darauf, dass sie nie wieder mit Charlie ausging, doch ihre Mutter rettete sie.

»Mein Lieber«, sagte sie zu ihrem Mann. »Wir können nicht von ihr verlangen, dass sie nicht mehr ausgeht.«

»Aber wir können durchaus verlangen, dass sie sich von Männern fernhält, die doppelt so alt sind wie sie!« sagte er aufgebracht, und sein rotes Gesicht lief noch dunkler an.

»Nein, können wir nicht«, erwiderte ihre Mutter leise. Und damit war es vorbei. Ihr Vater musste mit einer schlechten Meinung von seiner Tochter gestorben sein.

Bill, Jaimes Bruder, flog von Taipan nach Hause, braungebrannt und gramgebeugt. Am Nachmittag vor der Beerdigung wurde eine Art Totenwache abgehalten, zu der viele Journalisten in ihren besten blauen Anzügen kamen, um im Wohnzimmer herumzustehen, sich zu betrinken und dabei über die guten alten Zeiten zu plaudern. Nachdem der letzte betrunkene Reporter nach draußen gedrängt worden war, saßen Jaime und Bill mit überkreuzten Beinen auf ihren Einzelbetten in jenem Zimmer, das früher einmal Bills Schlafzimmer gewesen war, und redeten. Jaime wusste nicht, was sie von Bill halten sollte. Er hatte ihren Vater immer gehasst, weshalb sie seine Trauer und Schuldgefühle nur schwer erträglich fand. Natürlich war er ihr Bruder, und das hatte sicher was zu bedeuten, trotzdem fühlte sie sich ihm gegenüber erstaunlich reserviert, obwohl er doch so lange fort gewesen war. Bill hatte sich zwei Jahre in Übersee aufgehalten, und er war sechs Jahre älter als Jaime, ein reifer junger Mann, der sich für ein Leben als Beamter entschieden hatte. Sein Gesicht war so hager wie seine Figur, und mit einssechsundsiebzig überragte er alle anderen Familienmitglieder. Das einzig Attraktive an ihm waren seine blauen Augen, härter und dunkler noch als ihre.

»Du weißt, wo Dad gestorben ist, oder?« fragte er schließlich. Und er berichtete von der Geliebten, erklärte Jaime, dass ihr ganzes Leben eine Farce, die glückliche Familie eine Lüge gewesen war. Ihr Vater hatte seit Jahren rumgehurt. Für diese letzte Freundin hatte er sogar die Miete bezahlt.

»Woher hatte er das Geld? hörte sie sich aus den Tiefen ihrer Benommenheit fragen.

Bill wusste nichts über das Geld; er wusste nur, dass ihr Vater mitten im Geschlechtsakt gestorben und gleich in die Leichenstarre gefallen war, weshalb es nicht einfach gewesen sein konnte, ihn aus der Wohnung in der Pine Street zu holen. Die anwesenden Cops und Sanitäter lachten und rissen Witze, da sie alle den alten Farley Froward gekannt hatten und wussten, der Faire Farley wäre ebenso abgebrüht gewesen und hätte mindestens genauso viele Witze gerissen.

»Woher weißt du das?« fragte sie Bill. Er grinste sein kleines böses Grinsen und sagte: »Hast du unten denn nicht zugehört?«

»Ich habe jedenfalls niemanden belauscht«, gab sie gehässig zurück. Bei all dem fühlte sie sich, als wäre sie jemand anderes, schwebte in einer Zimmerecke und blickte hinab auf diese närrischen Menschen. Sie selbst eingeschlossen, die es nicht für möglich gehalten hatte, dass ihr eigener Vater untreu sein könnte. Oder dass ihn irgendeine Frau haben wollte. Hatte ihre Mutter ihn denn auch betrogen?

»Und was ist mit Mom?« fragte sie.

»Mom hat es jahrelang ertragen«, antwortete er. »Was glaubst du denn, warum sie so verdammt viel trinkt?«

»Ich habe nie drüber nachgedacht.« Ihr Vater war tot, in zwei Tagen sollte seine Asche im Pazifik verstreut werden. Und wie es aussah, hatte sie so gut wie gar nichts über ihn gewusst.

»Hast du mir sonst noch irgendwelche Familiengeheimnisse zu erzählen, ehe du zurückfliegst?«

Er warf ihr einen seltsamen Blick zu. »Was meinst du?«

»Trifft Mom sich mit anderen Männern? Ist unser Haus nur gemietet? Heißen wir tatsächlich Froward? Ist da sonst noch was, das ich über mich wissen sollte?«

Ihr Bruder wurde rot im Gesicht und stand auf. »Du brauchst ja nicht gleich so biestig zu werden«, sagte er rätselhafterweise und verließ das Zimmer.

Seit der Nacht, in der sie mit ihm ins Bett gegangen war, hatte sie Charlie mehrere Male wiedergesehen, und sie hatten sich seither auch ein weiteres Mal geliebt, auf der Rückbank seines De Sotos auf einem Parkplatz am Lake Merced. Dieses zweite Mal hatte manches geklärt, denn bis dahin hatte Jaime nicht gewusst, ob Charlie wirklich etwas an ihr lag oder sie für ihn nur eine schnelle Nummer war. Nach einigen komischen Verrenkungen hatten sie extrem leidenschaftlichen Sex gehabt, und am Ende hatte Charlie gesagt, dass er sie liebe.

»Nicht, Charlie«, erwiderte sie, da sie ihm nicht glauben konnte. »Das musst du nicht sagen.«

»Ich weiß«, sagte er. »Aber ich tu’s trotzdem.«

»Ich mag dich, Charlie«, hörte sie sich sagen, »aber für die Liebe bin ich noch nicht bereit.« Es war wie der Dialog aus einem schlechten Film. Charlie lachte und meinte: »Du musst für gar nichts bereit sein.« Daraufhin fuhr er sie zur Uni.

Und dann starb ihr Vater. Sie weigerte sich, deshalb von der Uni zu gehen. Als sie Charlie vorm Clark-Seminar traf, wusste er schon Bescheid und hielt ihr wortlos die Hände hin. Sie lehnte ihren Kopf an seine Brust. Einer der anderen Jungs aus dem Seminar grinste sie an und sagte: »Das passt.«

»Kümmere dich um deinen Kram«, erwiderte Charlie und nahm Jaime in die Arme. »Vielleicht solltest du gar nicht hier sein«.

»Ich brauche das«, sagte sie, ohne zu wissen, ob sie damit das Seminar oder seine Umarmung meinte. Während der Semesterferien traf sie sich nicht mit Charlie. Sie überbrückte die Zeit mit Schreiben und Lernen und verbrachte viel Zeit mit ihrer Mutter. Nach North Beach fuhr sie nicht zurück; sie dachte sogar daran, die Leute dort nie wiederzusehen, sich nach und nach einfach von San Francisco abzusetzen. Sie könnte irgendwelche Jobs annehmen, das Leben kennenlernen, zur Übung einige Kurzgeschichten schreiben und sich dann an einen Roman wagen.

Sie würden das Haus verkaufen müssen. Auch wenn sie Farleys Abfindung bekamen, blieben sie hoch verschuldet. Die teuren Möbel und den Wagen, einen Buick Baujahr ’57, mussten sie ebenfalls abstoßen. Am Ende wären sie pleite und bettelarm. Edna hatte vor langer Zeit einmal für den Chronicle gearbeitet, hasste inzwischen aber die Zeitung und gab den Redakteuren die Schuld an Farleys Tod. »Ihretwegen hatte er Bluthochdruck, und dann haben sie ihm den Rest gegeben«, erklärte sie grimmig ihrer Tochter, während sie in dem Zimmer saßen, das vorläufig noch ihr Wohnzimmer war. Beide hielten ein Glas Wein in der Hand. Edna hatte gegen Jaimes neue Trinkgewohnheiten offenbar nichts einzuwenden. Dadurch kamen sie einander näher.

»Und womit sollen wir unser Geld verdienen?« fragte Jaime.

»Keine Ahnung«, sagte Edna. »Ich bin vierundvierzig, und ich fürchte, damit bin ich nicht mehr jung genug, einfach ein bisschen abzunehmen und mir einen neuen Brötchenverdiener an Land zu ziehen.« Sie kicherte und guckte ein wenig verschmitzt. »Schätze, das wirst du übernehmen müssen.«

»Einen Brötchenverdiener heiraten?«

»Brötchenverdiener sind klasse«, sagte ihre Mutter. »Ach, ihr Brötchen. Was habt ihr verdient?«

Jaime lachte und lachte, doch das Problem blieb. Ihre Mutter hatte gesagt, wenn sie das Haus verkaufen und in eine nicht ganz so teure Gegend ziehen würden, sollte das Geld für Jaimes Stu­dium reichen. Beide erwähnten mit keinem Wort Ednas langgehegten Wunsch, in die andere Richtung zu ziehen, ins wahre Pacific Heights. Ihre Mutter bekäme niemals, was sie sich wünschte. Das Leben würde ihr nichts mehr schenken. Für Edna war es vorbei.

»Ach, Mom«, sagte Jaime traurig.