Wieder da: Ein Lenin-Monument

Niemand will heute mehr Lenin-Denkmäler sehen? Fast überall in Ostdeutschland wurden die Monumente mit Abbildern des Revolutionsführers nach 1990 schnellstens abgebaut. So auch im sächsischen Großenhain, einer Kleinstadt nördlich von Dresden. Genau am 27. Oktober 1992 wurde dort auf dem Radeburger Platz das klotzige Betondenkmal, auf dem ein Lenin-Zitat und Szenen aus der Geschichte der revolutionären Arbeiterbewegung zu sehen waren, abgebaut – und verschwand.

Aber nicht für immer. Und das ist dem Geschichtsbewusstsein einiger Großenhainer zu danken, die beschlossen hatten, das zeitgenössische Kunstwerk – geschaffen vom Dresdner Bildhauer Johannes Peschel – für die Nachwelt als Museumsstück zu erhalten. Vor allem wollte man es jedweder Bilderstürmerei entziehen. Also verschwand das Teil, und nur wenige Eingeweihte wussten, wohin. In einer Nacht- und Nebelaktion wurde das abgebaute Denkmal auf dem ehemaligen Exerzierplatz der Großenhainer Husaren (dem sogenannten Exer) in einer Erdmulde vergraben, musste später jedoch aufgrund von anstehenden Bauarbeiten wieder ausgegraben und an einen anderen Ort gebracht werden. Erstaunlich, dass das nicht weiter bemerkt wurde, denn immerhin war zum Transport des Kolosses schweres Gerät erforderlich. Seinen neuen Platz fand die Betonplastik schließlich hinter einer schnell hochgezogenen Mauer mit extra Dach, einer Art geschlossener Verschlag also. Die Tarnung wurde perfekt, als ebendiese Mauer wie alle Wände rund um das soziokulturelle Zentrum »Alberttreff« im Verlauf eines Workshops mit Graffiti besprüht wurde. So geriet das Monument langsam in Vergessenheit.

Nun aber wurde nach rund 25 Jahren das Denkmal aus seinem Dornröschenschlaf geweckt und erhielt nach spektakulärer Transportaktion Mitte Mai seinen Platz auf dem Gelände des privaten Museums von Marcel Reichel. Der Großenhainer Hobbyhistoriker hat in einem ehemaligen, schwer gesicherten Bunker, einem ehemaligen Waffenlager der sowjetischen, später russischen Armee auf dem Großenhainer Flugplatzgelände zahlreiche Exponate aus der Zeit der Stationierung zusammengetragen. Es steht nun genau neben einer Betonstele, die von den russischen Streitkräften zum Zeitpunkt ihres Abzuges 1993 errichtet worden war, und die mit den Jahreszahlen 1949–1993 an die Zeit des sowjetischen Militärflugplatzes und damit auch an einen Teil der Stadtgeschichte erinnert.

Hier noch einige Eckdaten:

– Aufbau des anlässlich des 100. Geburtstages von Wladimir Iljitsch Lenin geschaffenen Denkmals am 11. Juni 1971 auf dem Radeburger Platz (damals Lenin-Platz);

– Höhe des Denkmals: 4,80 Meter, Gewicht etwa zehn Tonnen;

– Es ist ein expressiv geformter Betonblock mit drei Reliefdarstellungen und einer Schriftseite (Lenin-Zitat)

– Das Denkmal wurde nach dem Gipsmodell bei einer Großenhainer Baufirma gegossen;

– Abbau des Monumentes am 27.10.1992