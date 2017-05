Die Welt als NATO-Notfall

Kein Aberglauben ohne Abergläubische, kein Wahn ohne Wissenschaftler. Am Donnerstag schreiben Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik sowie Christian Mölling, stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, auf Zeit online: »US-Präsident Trump liegt oft falsch, wenn er sich zur Verteidigungspolitik äußert.« In einem Punkt aber habe er recht: »Die Europäer in der NATO geben zuwenig für ihre Verteidigung aus. Sie sind sicherheitspolitische Trittbrettfahrer: Europa verlässt sich darauf, dass die USA im Notfall zur Hilfe kommen, und gibt das eigene Geld lieber für anderes aus.«

Bemerkenswert sind hier Worte wie »Notfall« und »Verteidigungspolitik«. Das globale Netz von mehr als 700 US-Militärbasen könnte ja zu der Frage veranlassen: Müssen sich die USA gegen die gesamte Welt verteidigen? Ist die Welt der Notfall, oder sind es die USA? Wozu unterhält die US-Navy sieben Flotten, die auf allen Weltmeeren kreuzen? Weil von überallher ein Angriff droht? Und vor allem: Wie viele Kriege muss Washington noch anzetteln, dass die Vokabel »Verteidigung« im Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten als irre eingestuft wird?

Aber es klappt ja. Kriege hat es gegeben, und jetzt leben wir seit 70 Jahren im Frieden, wie der Bundesbürger so sagt. Heute gibt es lediglich »Einsätze«, »Missionen« oder »Operationen«. Und wenn die USA und ihre Verbündeten Krieg führen, ist das per Definition keiner. Wer anderes behauptet, ist Extremist, erfüllt einen Gesinnungsstraftatbestand.

Da also, so die zwingende Schlussfolgerung, US- und NATO-Kriege keine sind, sondern von Korea über Kuba und Vietnam, vom Irak und Jugoslawien über Afghanistan und wieder den Irak bis Libyen und Syrien reine Verteidigung – dann sind sie ein Segen für die Menschheit, für den die europäischen NATO-Mitglieder auch gefälligst mehr springen lassen können.

Anders gesagt: Trump, Frau Major und Herr Mölling haben recht. Wahnsysteme sind unwiderlegbar. Es wäre zu einfach, die beiden Deutschen als Agenten der neusten US-Kriegspropaganda zu bezeichnen. Sie lassen vielmehr erkennen, dass sie zutiefst dem Glauben an »Verteidigung« verpflichtet sind. Wo aber der wahre Glaube herrscht, gibt es keine Toleranz. So auch hier: »Ohne die USA ist Europas Verteidigung aufgeschmissen.« Hinzu kommt: Die NATO-Europäer waren nahe dran, vom rechten Glauben abzufallen und verteidigungspolitischem Heidentum zu verfallen – sie strichen angeblich jahrelang ihre Rüstungsetats zusammen. Aber dann kam Wladimir Putin, die Personifikation des Notfalls: »Das änderte sich erst 2014, als mit der Ukraine-Krise eine greifbare militärische Bedrohung nach Europa zurückkehrte.« Welch ein Glück, dass endlich wieder ein Oberteufel dingfest gemacht werden kann. Kein anständiger Verteidigungswahn ohne einen Beelzebub, der mit Atombomben, Panzern und Truppenkontingenten gequält werden muss. Bei den beiden Trump-Propheten hat die »greifbare militärische Bedrohung« durch Russland etwa den Stellenwert, den die unbefleckte Empfängnis für gläubige Katholiken hat: Putsch in Kiew? Faschisten in der Regierung? Der Westen hatte daran nicht den geringsten Anteil, es war der Heiliger Geist.

Letztes Gebot: Wenn die NATO-Länder Europas mehr Geld fürs Schießgerät ausgeben, dann bitte »effizient«. Bisher kaufte jedes seins. »Dabei könnten die Europäer so viel mehr aus jedem investierten Euro herausholen, wenn sie gemeinsam Waffensysteme planen und beschaffen würden.« Mehr Krieg, pardon, mehr Verteidigung aus jedem Rüstungs-Euro durch gemeinsame Planung. Sagen die Bundeskanzlerin und die Verteidigungsministerin auch. Die Übereinstimmung ist reiner Zufall. Bei Frau Major und Herrn Mölling handelt es sich um Wissenschaftler.