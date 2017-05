Europa-Nationalismus und Neonazis

Dresden, 13. Februar 2010: Aufmarsch von Neonazis am Bahnhof Neustadt Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Das Ende des »Sowjetblocks« war zugleich der Startschuss für den Beginn einer neuen Runde im Kampf der imperialistischen Staaten um die Neuaufteilung der Welt. Dabei geht es jetzt erstens um die Erlangung des größten Stückes der Beute aus dem Zerfall der »zweiten Welt«, der Sowjetunion und der sozialistischen Staaten Europas; dabei geht es zweitens um die Rekolonialisierung bzw. durchgängige Neokolonialisierung der Länder der »dritten Welt«, denen mit der Sowjetunion und deren europäischen Verbündeten ein wichtiger Rückhalt in ihrem Widerstand gegen die imperialistischen Aggressionen verlorengegangen ist. Verflochten damit geht es drittens um den Kampf um die immer knapper werdenden Rohstoffressourcen, vor allem um jene nur noch für Jahrzehnte ausreichenden des Erdöls. (…)

Der deutsche Imperialismus hat aus den zwei Niederlagen, die er erlitt, als er im Alleingang bzw. mit nur so schwachen Bundesgenossen wie Österreich und der Türkei im Ersten Weltkrieg, Italien und den Satellitenstaaten der »Achse« Berlin–Rom in Europa im Zweiten glaubte, die ganze übrige Welt niederringen zu können, gelernt und daraus die Schlussfolgerung gezogen: Er kann den dritten Anlauf zum Griff nach der Weltherrschaft nicht mehr mit einem durch Waffengewalt unterworfenen Europa als Hinterland unternehmen, sondern nur mit einem, das Deutschland als die stärkste ökonomische und politische Macht des Kontinents als Führungskraft einer Europäischen Union anzuerkennen bereit ist.

In der Tat hat die BRD als stärkste ökonomische Macht in Europa und dritt- oder gar zweitstärkste ökonomische Macht in der Welt die Vorherrschaft in der EU erlangt und strebt danach, sie unter deutscher Führung zur ökonomisch, politisch und militärisch den USA zunächst ebenbürtigen, dann aber sie überholenden Macht auszubauen.

Noch aber ist diese EU ein sehr lose vereintes und wegen der zahlreichen Interessendivergenzen ihrer nun schon 25 Mitglieder (dieser Artikel erschien 2005, jW) ein noch recht labiles Gebilde, das aus der Zone der Einsturzgefahr noch nicht herausgekommen ist und noch vor schweren Belastungsproben, z. B. in der Frage der Aufnahme der Türkei als Vollmitglied, steht. Wenn der deutsche Imperialismus diese EU zu der Basis gestalten will, von der aus er den Kampf mit dem US-Imperialismus als Kampf aller Mitglieder der EU und des ganzen Kontinents Europa um die Nummer eins im Weltmaßstab mit Erfolg führen kann, dann muss er die Empfindlichkeit der europäischen Völker, die er im Zweiten Weltkrieg unter seine Stiefel getreten hat, berücksichtigen, dann gefährden schrille revanchistische und nationalistische »Deutschland über alles!«-Töne noch mehr als die Duldung von Antisemitismus das Vorhaben. An ihre Stelle muss die Propagierung eines »Europa-Patriotismus« treten, zu dem jedoch gehören darf und soll, dass die »deutschen Tugenden« tragende Elemente eines Europa auf dem Wege »zur modernsten, sich am raschesten entwickelnden und wissenschaftlich führenden Region« (auf einem EU-Sondergipfel in Lissabon im Jahr 2000 proklamiertes Ziel für 2010, jW) sind.

Dieser Interessenlage des deutschen Imperialismus müssen alle seine Parteien vom rechten bis zum linken Rand Rechnung tragen, was allerdings vor allem für die Parteien im rechten Spektrum – angefangen bei der CDU bis zu den die deutschnationalistische und antisemitische Nazitradition pflegenden neofaschistischen Parteien und Organisationen – nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten vor sich geht.

Aber gerade im Bereich der äußersten Rechten kann man da an Traditionen aus dem Nazireich anknüpfen, hat doch schon die SS den »Europa-Gedanken« gepflegt und den Begriff »SS-Europa« geprägt. Über den »›Europa-Nationalismus‹ der SS« schrieb schon 1993 Jürgen Lloyd (Leiter der Karl-Liebknecht-Schule in Leverkusen, jW) in einer Veröffentlichung der VVN-BdA Bielefeld mit dem Titel: »Die ›Neue‹ Rechte«: Der Europa-Nationalismus »versucht, die ideologische Begründung für die geänderte Aufgabenstellung an den Neofaschismus zu liefern. Die Interessengegensätze zwischen den westeuropäischen Staaten hatten an Bedeutung verloren. Verursacht auf der einen Seite durch die gewachsene innereuropäische Kapitalverflechtung, zum anderen durch die mehr in den Vordergrund gerückten Konflikte Europa/USA; (…) Dieser geänderten Situation passte der Neofaschismus nun seine Strategie an. Vorbild war ihm dabei keineswegs etwas Neues, sondern ein Kernstück des historischen Faschismus: die SS. (...)«

Trotz dieser Vorarbeit für die »Europäisierung« der neofaschistischen Szene in Deutschland ist von einer Umstellung der Hauptparteien in dieser Richtung noch kaum etwas zu spüren. Der Grund dafür liegt in der inneren Situation des deutschen Imperialismus.