»Freier Tag ist wichtig für das Familienleben«

Die Auflagen für die Gewährung eines verkaufsoffenen Sonntags sind hoch. Allein ein zu erwartender Kundenandrang ist keinesfalls genug Foto: Peter Steffen/dpa

Die Gewerkschaft ver.di geht juristisch gegen eine Verordnung der Stadt Potsdam vor, mit der die verkaufsoffenen Sonntage bestimmt werden. Auf welche Grundlage stützen Sie ihre Klage?

Potsdam hält schlicht die Rechtsvorschriften nicht ein, die für eine Freigabe von Sonntagen für die Ladenöffnung gelten. Alljährlich werden durch die Kommunen per Verordnung Sonntage bestimmt, an denen Läden aufschließen dürfen. In der letzten Zeit hat die Rechtsprechung aber immer eindeutiger festgelegt, unter welchen Bedingungen eine Sonntagsöffnung gewährt werden darf. Die Potsdamer Verwaltung ignoriert das. Sie geht her und handelt nach dem Motto: »Im Gesetz steht, dass an bis zu sechs Sonntagen im Jahr geöffnet werden darf, also suchen wir uns auch sechs Sonntage heraus.« Sie wählt sich also irgendwelche Anlässe aus und gibt dann den Läden im gesamten Stadtgebiet die Erlaubnis, zu verkaufen.

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit eine Verwaltung eine Sonntagsöffnung bewilligen darf?

Es gibt dazu Urteile des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2015, die in der Folge von Oberlandesgerichten weiter konkretisiert wurden. Eine »anlasslose Genehmigung« ist von vornherein ausgeschlossen. Zudem muss die Veranstaltung, die zur Rechtfertigung einer Ladenöffnungserlaubnis herangezogen wird, prägend sein für den Raum, in dem die Läden aufsperren dürfen. Dazu reicht ein großer Besucherandrang nicht aus. Vielmehr muss klar sein, dass die Zahl der Teilnehmer des Ereignisses höher ist als die der Kunden in den geöffneten Läden. Außerdem muss eine Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben zwischen der Fläche, auf dem das Ereignis stattfindet, und der freigegebenen Verkaufsfläche der Filialen.

Das sind einige Bedingungen für verkaufsoffene Sonntage. Welche der von Potsdam vorgeschlagenen Tage erfüllen die Anforderungen?

Kein einziger. Am 28. Mai sollen zum Beispiel Läden im gesamten Stadtgebiet öffnen dürfen, weil die sogenannte Antikmeile stattfindet. Das ist eine Veranstaltung, die sich auf zwei kleinere Straßen im Stadtzentrum konzentriert. Würde man das freigegebene Gebiet eingrenzen, wäre das wohl zulässig. Aber es ist doch nicht nachvollziehbar, dass auch das acht Kilometer entfernte Stern-Center öffnen soll. In dem Fall würde eindeutig die Ladenöffnung den Kundenstrom auslösen, nicht das Ereignis selbst.

Nicht einmal die fünf Weihnachtsmärkte, die wir am 1. Advent in Potsdam haben, rechtfertigen einen verkaufsoffenen Sonntag für das gesamte Stadtgebiet. Dafür ist ihre Auswirkung einfach zu begrenzt.

Ihre Gewerkschaft verteidigt den Sonn- als Ruhetag vehement. Warum ist Ihnen und den Beschäftigten das Thema so wichtig?

Weil es sich um kollektive Arbeitsruhe handelt. Theoretisch können schon jetzt die Einzelhandelsläden 24 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche aufsperren. Wenn da überhaupt noch so etwas wie ein gemeinsames Familien- und Vereinsleben für die Angestellten möglich sein soll, braucht es einen freien Wochentag. Denn man will doch gemeinsam zusammenkommen.

Mit dem Argument sind Sie offenbar nicht zu den Verantwortlichen in Potsdam durchgedrungen. Wer ist dort für die von Ihnen kritisierte Verordnung zuständig?

Letztlich wird sie von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet. Vorbereitet wurde sie von Herrn Stefan Frerichs aus der Wirtschaftsförderungsabteilung der Stadt. Meine Kolleginnen in Potsdam haben mehrfach versucht, ihm unsere Sicht nahezubringen. Am Schluss kam dabei aber raus, dass Potsdam es »wie immer« handhaben wollte. Nur hat sich zwischenzeitlich die Rechtslage geändert, so »wie immer« geht es nicht mehr. Das muss die Stadt jetzt leider schmerzhaft lernen.

Aber in der Stadtverordnetenversammlung stellen doch Die Linke und die SPD eine Mehrheit der Abgeordneten. Sind die Parteien nicht geneigt, Ihnen zuzuhören?

Offensichtlich nicht. Das haben wir schon erfahren, als die Landesregierung, die auch von beiden Parteien gebildet wird, kürzlich das Ladenöffnungsgesetz geändert und »flexibilisiert« hat. Wir haben sehr ausführlich dargestellt, warum das schlecht ist. Doch keines unserer Argumente wurde aufgenommen, keiner unserer Vorschläge umgesetzt. Im Gegenteil. Man ging her und sagte uns, dass wir doch als Tarifpartei schauen sollten, dass kein Beschäftigter mehr als sechs Sonntage im Jahr arbeiten muss.