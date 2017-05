Anschlag erschüttert Manchester

Manchester nach dem Anschlag: Polizisten patrouillieren am Dienstag durch die nordwestenglische Stadt Foto: Danny Lawson/PA Wire/dpa

Ein Anschlag am Ende eines Popkonzerts im Zentrum der nordwestenglischen Großstadt Manchester forderte nach Angaben lokaler Rettungsdienste bisher 22 Menschenleben. Weitere 59 Personen wurden verletzt. Um 22.30 Uhr am Montag abend gab es eine Explosion im Eingangsbereich der »Manchester Arena«, der größten Veranstaltungshalle Europas.

Zu dieser Zeit fand ein Konzert der US-amerikanischen Sängerin Ariana Grande statt, mit bis zu 22.000 Besuchern, darunter viele Jugendliche und Kinder. Sie waren teilweise aus ganz Nordengland und Schottland angereist.

Die Einwohner der Arbeiterstadt Manchester reagierten mit Solidarität auf den Anschlag. Obdachlose, die an den Ausgängen der Arena um Geldspenden betteln wollten, leisteten erste Hilfe. Taxifahrer fuhren Betroffene kostenlos nach Hause oder in Krankenhäuser. Hotels standen unter Schock herumirrenden Menschen offen, ebenso viele Privatwohnungen. Tausende gingen am folgenden Tag Blut spenden.

Der »Islamische Staat« (IS) soll sich zu dem Anschlag bekannt haben. Noch ist aber unklar, ob der IS ihn tatsächlich ausgeführt hat. Der mutmaßliche Täter sei bei der Explosion ums Leben gekommen, so die Polizei. Am Dienstag wurde das »Arndale Centre«, ein großes Einkaufszentrum in der Nähe der »Manchester Arena«, zeitweise geräumt und mindestens eine Person festgenommen. Zudem fanden Hausdurchsuchungen statt.

Bürgermeister Andrew Burnham erklärte in einer Stellungnahme, der Geist Manchesters werde überleben. »Soweit möglich, wird heute ein normaler Arbeitstag sein«, hieß es weiter. Teile der Innenstadt blieben jedoch den ganzen Tag gesperrt.

Für Dienstag abend war eine große Trauerveranstaltung auf dem Rathausplatz angekündigt. In einer Stellungnahme sagte der lokale Gewerkschaftsbund: »Wir sind solidarisch mit allen Gemeinschaften, die in Manchester leben. Wir richten uns gegen reaktionäre Kräfte, die den Anschlag für ihre widerlichen Zwecke missbrauchen wollen.«