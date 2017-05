Bei aller Ernüchterung

Die Revolution wird verteidigt. Tag für Tag Foto: REUTERS/Desmond Boylan

»Soy Cuba« (Ich bin Kuba), sagt die Off-Erzählerin im gleichnamigen Sowjetfilmklassiker von Michail Kalatosow (»Wenn die Kraniche ziehen«), während im Gegenlicht urwüchsige Landschaften vorbeiziehen. »Mein Zucker wurde auf Schiffen fortgebracht, meine Tränen wurden hier zurückgelassen.« Das Epos von 1964 besingt die Befreiung der Insel aus dem Griff der Yankee-Mafia mit einer Euphorie, die es nicht mehr gibt. Aber die Revolution wird verteidigt. Tag für Tag. Trotz aller Ernüchterung.

Wie das im einzelnen aussieht, zeigt das »¡Soy Cuba!«-Filmfestival, das heute in Berlin eröffnet wird mit »Ya no es antes« (Not like before, 2016, Regie: Lester Hamlet), einem Film über entfremdete Liebende. Sie ist vor 40 Jahren ausgewandert und nun für eine Nacht in seiner Wohnung in Havanna. Beide fühlen sich zueinander hingezogen, beide sind desillusioniert, aber doch grundverschieden. Als sie einen Joint ansteckt, flippt er aus. Luis Alberto García, in Havanna als bester Hauptdarsteller geehrt, kommt zur Berlin-Premiere.

In weiteren Beiträgen sind die an ein US-Visum geknüpften Erwartungen noch riesig, genauso die Kleinbürgerträume der Jugend von einer eigenen Pizzeria. In Musikdokus spielt etwa Chucho Valdés den großen Ernesto Lecuona oder Julian Temple kommentiert das Rolling-Stones-Konzert in Havanna 2016. Der Klassiker »Soy Cuba« läuft am 24. Mai in einer restaurierten Fassung. (jW)