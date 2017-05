Psychiaterstreit um Zschäpe

Seit längerem Forschungsobjekt von Experten: Die Hauptangeklagte im Münchner NSU-Prozess Foto: Peter Kneffel/dpa

Pedro Faustmann hat am Dienstag im Münchner NSU-Prozess nicht selbst eine Einschätzung darüber abgegeben, ob Beate Zschäpe psychisch gestört und in 15 oder 20 Jahren noch gefährlich sei. Die Verteidiger der Hauptangeklagten hatten den Professor als methodenkritischen Gutachter benannt, um die Expertise des Psychiaters Henning Saß in Zweifel zu ziehen. Dieser hatte Zschäpe im Prozess um die Mord- und Anschlagsserie des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) volle Schuldfähigkeit bescheinigt. Außerdem hatte er nahegelegt, dass von ihr weiterhin Gefahr ausgehe. Aus Faustmanns Sicht hat Saß dies aber nicht nachvollziehbar begründet.

Zur Erleichterung vieler Prozessbeobachter scheute sich der Vorsitzende Richter Manfred Götzl am Dienstag nicht, Faustmann nach der Bedeutung von Fachbegriffen wie »Operationalisierung« zu fragen. Gemeint war die Benennung von Maßstäben, Kriterien und Rahmenbedingungen, die Saß nach Faustmanns Dafürhalten versäumt hatte. Zumindest im Fall der Prognose, die er abgegeben hatte, nachdem er bei Zschäpe keine krankhafte Persönlichkeitsstörung feststellen konnte. Saß habe nicht nachvollziehbar gemacht, inwieweit er hier psychopathologische Kriterien auf das Normale angewendet habe und warum er sie für übertragbar halte, so Faustmann. Eine Kriminalprognose sei nicht seine Aufgabe als Psychiater, wenn keine Erkrankung vorliege. Einzelne Merkmale wie das Fehlen von Reue, Schuldgefühlen und Scham könnten dann nicht einfach aus dem Kriterienkatalog herausgepickt und für einen Blick in die Zukunft verwendet werden.

Mit der Ladung des methodenkritischen Gutachters wollten Zschäpes »Altverteidiger« Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl und Anja Sturm wohl vor allem die Möglichkeit einer Sicherungsverwahrung für ihre Mandantin abwenden. Zschäpe wollte Heer, Stahl und Sturm schon mehrfach entpflichten lassen – auch sie selbst hatten dies nicht nur einmal beantragt. Nachdem dies abgelehnt worden war, zeigten sie sich allerdings bemüht, ihre Rolle als Verteidiger trotzdem auszufüllen.

Götzl befragte Faustmann am Dienstag zunächst ruhig und sachlich. Als er ihm aber einmal ins Wort fiel, wurde Heer aktiv und lieferte sich ein heftiges Wortgefecht mit dem Richter, den er unter anderem zurechtwies, er solle seine »Gefühlsausbrüche« lassen und sich »Höflichkeit« angewöhnen.

Faustmann wies darauf hin, dass Erfahrungswerte, die gängigen Beurteilungskriterien zugrunde liegen, sich vor allem auf Männer beziehen. »Es gibt hinsichtlich der methodischen Anwendbarkeit hier große Bedenken«, betonte der Gutachter.

Zschäpe hatte sich in einer Ende 2015 von ihrem Vertrauensanwalt Mathias Grasel verlesenen Erklärung als hörige, unglückliche Frau dargestellt. Mit den Morden ihrer Freunde, der Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sei sie nicht einverstanden gewesen, habe sich aber im Untergrund nicht von den inzwischen toten Männern lösen können. Gestützt wird ihre Darstellung durch den Psychiater Joachim Bauer, mit dem sie auf eigenen Wunsch gesprochen hatte, als der Prozess bereits dreieinhalb Jahre lief. Er attestierte ihr eine abhängige Persönlichkeitsstörung und folglich eine verminderte Schuldfähigkeit.

Der von Faustmann kritisierte Professor Saß hat die vierjährige Hauptverhandlung von Anfang an verfolgt. Allerdings hatte Zschäpe sich geweigert, mit ihm zu sprechen. Saß musste sich daher bei der Persönlichkeitseinschätzung auf Akten, Zeugenaussagen und Beobachtungen im Gerichtssaal stützen. Dies war jedoch nicht Faustmanns Angriffspunkt: Es sei nicht selten, dass sich Angeklagte nicht befragen lassen, und es gebe international von Wissenschaftlern anerkannte Methoden, mit denen man aufgrund mimischer Veränderungen auf den emotionalen Zustand schließen könne, stellte er klar.

In der Mittagspause sprach sich die Nachricht herum, dass Stephan Lange, der frühere Leiter der deutschen »Division« des Neonazinetzwerks »Blood and Honour«, aus dem mehrere NSU-Unterstützer kamen, nach ARD-Recherchen offenbar V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) war. Wie tagesschau.de am Dienstag berichtete, vermittelte das Landeskriminalamt Berlin den Mann in den 1990er Jahren an das BfV. Dies geht aus einem geheimen Vermerk des LKA hervor. Der entstand nach einem Gespräch des LKA mit einem anderen V-Mann, dem sächsischen »Blood and Honour«-Aktivisten Thomas S. Dieser hatte gesagt, Lange stehe in der Szene unter Spitzelverdacht, da er bei einem Strafverfahren mit einer vergleichsweise milden Geldbuße von 3.000 D-Mark davongekommen war. Daraufhin notierte das Berliner LKA, Lange sei »durch das LKA 514 an das BfV vermittelt« worden. Es sei »anzunehmen, dass dies im anhängigen Strafverfahren dafür sorgte, dass die Entscheidung für den Erlass eines Ordnungsgeldes der einer Verurteilung vorgezogen wurde«.