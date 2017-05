Keine Schweinemast auf früherem KZ-Gelände!

Die Gruppe »Gegen Antiroma­ismus« Dresden war am Sonnabend bei der Gedenkfeier am ehemaligen Roma-KZ in Lety/Tschechien zu Gast. Darüber berichtete die Initiative am Sonntag in einer Presseerklärung:

Am Samstag, dem 13. Mai, fuhr die Dresdner Gruppe Gegen Antiromaismus mit etwa 30 Unterstützern vor allem aus Dresden und Leipzig zur offiziellen Gedenkfeier am ehemaligen Konzentrationslager Lety in Tschechien. Dort sprachen unter anderem der tschechische Minister für Menschenrechte und der Kulturminister, der Leiter der deutschen Botschaft in Prag, Hansjörg Haber, sowie mehrere Botschafter vor etwa 200 Teilnehmern. Die Gruppe Gegen Antiromaismus bekräftigte ihre Forderung, die Schweinemastanlage auf dem Gelände abzureißen und so ein würdiges Gedenken zu ermöglichen.

Im KZ Lety kamen während der Nazizeit mehrere hundert Menschen um, die meisten davon Roma und Sinti. Auf dem Gelände steht seit den 1970er Jahren eine industrielle Schweinemastanlage. Erstmals liefen dieses Jahr offiziell Verhandlungen über einen Aufkauf der Farm, die aber momentan wegen der Regierungskrise in der Tschechischen Republik auf Eis gelegt wurden. Mehrere Redner forderten die Regierung auf, das Vorhaben endlich umzusetzen.

Jan Feldmann, Pressesprecher der Gruppe Gegen Antiromaismus, erklärt hierzu: »Den Abriss der Schweinefarm schon wieder zu vertagen ist eine Frechheit. Die Anlage muss endlich verschwinden, damit in Lety eine richtige Gedenkstätte entstehen kann. Das wäre auch ein wichtiges Signal der Anerkennung an die tschechischen Roma. Die deutsche Regierung hat sich ihrer Verantwortung für die Vernichtung der tschechischen Roma bisher entzogen. Diese Verantwortung anzunehmen würde mindestens bedeuten, die Finanzierung dieses Anliegens zu übernehmen.«

Am Rande eines Infostandes in Dresden-Löbtau wurde am Freitag ein Fahrzeug der Partei Die Linke beschädigt. Dazu teilte deren Landesverband Sachsen mit:

Gegen 12.50 Uhr hatte ein Helfer der Partei den Bus des Landesverbandes in der Gröbelstraße abgestellt, um sich zu dem Infostand mit der Parteivorsitzenden Katja Kipping und dem Mitglied des Landtages An­dré Schollbach zu begeben. Bereits zu diesem Zeitpunkt bepöbelte ihn ein etwa 25jähriger Mann mit den Worten »Raus aus meinem Revier, Gesindel«. Derselbe Mann gesellte sich dann zu zwei anderen Männern an den Eingang der Löbtau-Passage. Während des Infostandes kam es gelegentlich zu Pöbeleien und Beleidigungen, insbesondere gegen Katja Kipping.

Nach Abbau des Standes kehrten Kipping, Schollbach und der Helfer in die Gröbelstraße zurück und sahen aus etwa 80 Metern Entfernung, wie der Mann, der bereits durch die Pöbeleien aufgefallen und weiterhin in Begleitung der beiden anderen Männer war, gegen den Bus trat. Danach entfernten sich die Männer schnell in Richtung Wernerstraße. (…) Die Polizei hat Spuren an dem Fahrzeug gesichert, eine Anzeige ist erstattet worden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Der Vorfall ist der sechste Übergriff auf die sächsische Linke im laufenden Jahr. Bereits zuvor gab es fünf Sachbeschädigungen an Abgeordnetenbüros, zuletzt Schüsse auf das Wahlkreisbüro Linxxnet in Leipzig.