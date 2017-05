Von Nürnberg nach Vietnam

Am 16. März 1968 ermordeten US-Soldaten im vietnamesischen My Lai (Son My) fast alle Bewohner des Dorfes: 504 Zivilisten, darunter zahlreiche Kinder, Frauen und Greise. Später konnte auch mit Hilfe des Russell-Tribunals gezeigt werden, dass dies kein Einzelfall war Foto: Ronald L. Haeberle/picture alliance / CPA Media Co. Ltd

In den USA erschien 1970 ein Buch mit dem deutlichen Titel »Nuremberg and Vietnam: An American Tragedy«. Der Autor war kein Geringerer als der ehemalige Chefankläger der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesse, Telford Taylor (1908–1993). Die Botschaft des Buches war klar: Die USA müssten angesichts der Kriegsverbrechen in Vietnam vor ein internationales Tribunal gestellt werden. Allein, wer sollte ein solches abhalten? Bereits vier Jahre vor Erscheinen des Titels hatte der hochbetagte britische Mathematiker, Philosoph und Literaturnobelpreisträger Bertrand Russell (1872–1970) ein »Vietnam War Crimes Tribunal« (»Vietnam-Kriegsverbrechen-Tribunal«) ins Leben gerufen. Neben Russell wirkte der britische Politiker und Schriftsteller Ken Coates (1930–2010) von der ersten Stunde an mit. Coates, ehemaliger Kohlebergarbeiter aus Nottinghamshire, der sich seit 1956 dem Trotzkismus zugewandt hatte, war Vorsitzender der Bertrand Russell Peace Foundation.

Bertrand Russell hatte in seiner Rede auf dem ersten Treffen am 13. November 1966 in London das Tribunal in die Tradition der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse gestellt, aber dennoch erklärt, dass es ein Novum in der Geschichte sei. Im Gegensatz zu Nürnberg würde das »Vietnam War Crimes Tribunal« über keine Mittel zur Durchsetzung seiner Beschlüsse verfügen – mit dem Vorteil, dass die Untersuchungen ohne staatliche Beeinflussungen bleiben könnten. Das mit moralischen Prinzipien verbundene politische Ziel machte er deutlich: »Wir müssen die Wahrheit in Vietnam aufzeichnen. Wir müssen Urteile fällen über das, was wir als Wahrheit erkennen. Wir müssen ferner die Meinung zurückweisen, dass nur gleichgültige Menschen unparteiisch seien. Wir müssen die degenerierte Konzeption von individueller Intelligenz zurückweisen, welche offene mit leeren Köpfen verwechselt.« Geplant war, in Paris zu tagen, um der Frage nachzugehen, ob die US-Führung (und die Regierungen von Australien, Neuseeland und Südkorea) Aggressionshandlungen im Sinne des Völkerrechts begangen und dabei auch zivile Einrichtungen getroffen hat bzw. haben. Nach einem vom damaligen französischen Präsidenten Charles de Gaulle erwirkten Verbot beschloss das Tribunal jedoch, sich statt dessen in Stockholm zu versammeln, wo vom 2. bis zum 10. Mai 1967 die erste Sitzungsperiode abgehalten wurde. Eine zweite sollte in Kopenhagen stattfinden, doch die dänischen Behörden verboten eine Durchführung dort, und so tagte man in Roskilde. Das Tribunal hatte sich viel vorgenommen: Es sollten alle US-amerikanischen Kriegsverbrechen im Vietnamkrieg nach 1954 untersucht und dokumentiert werden.

USA wollten Sieg um jeden Preis

Seit dem Rückzug der Franzosen im Herbst 1954 waren die Vereinigten Staaten in Südvietnam mehr oder weniger verdeckt militärisch aktiv, um den drohenden Sturz des verbündeten autoritären Regimes durch die von der Kommunistischen Partei dominierte Nationale Front für die Befreiung Südvietnams (FLN) zu verhindern. Bis Anfang 1965 war die Anzahl der sogenannten Militärberater der USA auf rund 23.000 gestiegen, im März desselben Jahres eskalierte mit der Operation »Rolling Thunder«, der Bombardierung des Ho-Chi-Minh-Pfades, und der Entsendung regulärer Kampftruppen der offene Krieg. Am 8. März 1965 gingen die ersten US-Bodentruppen bei Da Nang an Land, 3.500 Marines in voller Kampfmontur. Rasch wurde deren offizielle Mission, US-amerikanische Anlagen zu schützen, ausgeweitet. Präsident Lyndon B. Johnson und sein oberster General William Westmoreland betrauten die US-Truppen mit der Aufgabe, im Landesinneren »Vietcongs« aufzuspüren und zu töten. Die imperialistische Kriegsstrategie Washingtons war die Verteidigung der US-Basen an der südvietnamesischen Küste und in Saigon, die Ausweitung der Search-and-Destroy-Missionen, um die Guerillas »zu liquidieren«, sowie die Ausschaltung der verbliebenen Kommunisten. Es galt, einen endgültigen Sieg um jeden Preis zu erringen. Schwere Bombenangriffe auf Nordvietnam sollten den Gegner erschöpfen und nicht nur seine Entschlossenheit zum Kampf im Süden schwächen, sondern auch den sozialistisch orientierten Norden mittels Krieg zermürben. Doch die Tyrannisierung der bäuerlichen Bevölkerung Südvietnams führte zu einem weiteren Nachschub an Kämpfern für die FNL. Angriff sei die beste Verteidigung, meinte Westmoreland, doch die Offensiven wurden mit noch entschlosseneren Gegenattacken der kommunistischen Guerilla beantwortet. Zu Jahresende 1965 waren 84.000 GI’s im Einsatz, drei Jahre später stand eine halbe Million US-Soldaten in dem fernen asiatischen Land.

Obwohl Johnson alles versuchte, die Eskalation der Aggression vor der Öffentlichkeit zu verheimlichen, gelangten per Fernseher drastische Bilder des Geschehens in die Wohnzimmer in den USA und in Europa. Im Vietnamkrieg wurden von Beginn an die Einspielfilme für die Nachrichten von den US-amerikanischen TV-Gesellschaften gedreht, es gab keine militärische Zensur. So konnten die Fernsehzuschauer beispielsweise am 5. August 1965 in den Abendnachrichten der CBS einem Bericht über eine GI-Aktion in einem Dorf namens Cam Ne folgen, in dem ein US-Soldat das Strohdach einer Bauernhütte in Brand steckte. Eine radikale kleine Minderheit der Bürgerrechtsbewegung und der Students for a democratic society (SDS) setze auf öffentliche Aktionen und Demonstrationen, um nicht bloß als passiver Betrachter dieser schockierenden Bilder in stiller Empörung zu verharren. Die breite US-amerikanische Öffentlichkeit verlor jedoch bald das Interesse an den immergleichen Bildern, stumpfte ab, die Einschaltquoten bei den Sonderberichten aus Vietnam gingen stark zurück.

»Do-it-yourself-Nürnberg«

Einer sich formierenden neuen Linken kam es in dieser Zeit daher darauf an, Gegenöffentlichkeit zu erzeugen. Das Russell-Tribunal ist unter den zahlreichen Versuchen einer der prominentesten, beinhaltete aber mit seiner an die bürgerliche Öffentlichkeit adressierten und um Anerkennung bemühten Botschaft die klassischen Elemente des traditionellen Volksfrontkonzepts. Die Sowjetunion stand dem Tribunal wohlwollend bis skeptisch gegenüber. Zu sehr dominierten in ihrer Wahrnehmung trotzkistische Strömungen die Initiative, Moskau stand in Konkurrenz mit der maoistischen Strömung des Weltkommunismus und war um Deeskalation und friedliche Koexistenz im Kalten Krieg mit den USA bemüht. So vermeldete auch die Wochenzeitung Die Zeit kurz vor Beginn des Russell-Tribunals in einer voller Häme mit »Nicht für Chinesen« übertitelten Kurznachricht: »Zu Bertrand Russells Vietnam-›Tribunal‹ wollen die Sowjets und ihre Freunde nun, ebenfalls in Stockholm, eine ›Friedenskonferenz für Vietnam‹ veranstalten. Sie wird von Ilja Ehrenburg und dem Weltfriedensrat organisiert. Kommunisten chinesischer oder trotzkistischer Färbung sind nicht zugelassen. Auch Rumänien und Albanien haben abgesagt. Die Nordvietnamesen werden wahrscheinlich gleichfalls fernbleiben. Der wesentliche Unterschied zum Russell-Tribunal: Eine krasse Verurteilung Amerikas soll vermieden werden.«

Naturgemäß brachten die westlichen Mainstreammedien dem »Do-it-yourself-Nürnberg« (Newsweek) wenig Verständnis und Sympathien entgegen. Nach einem Briefwechsel mit der New York Times im Jahre 1963 stand das Redaktionsurteil über Russells Anliegen fest: Er betreibe kommunistisch Propaganda. Auch Der Spiegel in Westdeutschland höhnte über »Englands Glamour-Greis« im »Kampf gegen das Böse aller Art« und wollte herausgefunden haben, dass der wahre Prozessmacher »ein junger, mysteriöser Amerikaner« sei, »dessen Einfluss der greise Lord in den letzten Jahren zunehmend zu verfallen scheint«. Die Rede ist von dem damals 31jährigen Ralph Benedict Schoenman, über den es im Wochenmagazin am 8. Mai 1967 weiter hieß: »Schoenman, dessen trügerisches Barockengelgesicht von Bürstenhaar und Backenbart gerahmt wird, glüht vor Hass auf den amerikanischen ›Imperialismus‹. Deshalb stieß der ebenso intelligente wie fanatische Princeton-Absolvent 1957 zu Russells Atomtod-Kämpfern – und verwandelte die humanistische Aktion des Philosophen in ein antiamerikanisches Spektakel.«

Wer war dieser vom Spiegel als kommunistisch-antiamerikanischer Strippenzieher präsentierte Schoenman? Der 1935 in Brooklyn/New York geborene und aufgewachsene linke Aktivist und Medienschaffende war wichtiges Mitglied der Campaign for Nuclear Disarmament (CND) und wurde nach seiner Übersiedlung nach England Russells privater Sekretär. Ohne seine wiederholte Reisetätigkeit – besonders nach Vietnam – wären den Anklägern der USA wichtige Informationen vorenthalten geblieben. Von ihm stammen auch Zuspitzungen, wonach die Vereinigten Staaten in Vietnam einen Völkermord begangen hätten: »Es ist nicht möglich, jeden Tag vier Millionen Pfund an Bomben auf ein Land der Größe von New York und Pennsylvania zu werfen, ohne dabei die Zivilbevölkerung auszulöschen.« Im Dezember 1969 beendete Russell, in seiner Funktion als Ehrenpräsident des Tribunals, seine Zusammenarbeit mit dem öffentlich unter Beschuss geratenen Schoenman.

Das Russell-Tribunal setzte auf große Namen und internationale Beteiligung. »Geschäftsführender Präsident« war der französischer Philosoph und Schriftsteller Jean-Paul Sartre, Vorsitzender und Sitzungsleiter der jugoslawische Schriftsteller, Professor für moderne Geschichte und zwischen 1945 und 1952 mehrfach Mitglied der jugoslawischen UN-Delegation, Vladimir Dedijer. Das Tribunal setzte sich aus Personen aus insgesamt 18 Ländern zusammen, meist prominente Vertreter der Friedensbewegung und anderen Bürgerbewegungen, Schriftsteller, Wissenschaftler oder Politiker, darunter Wolfgang Abendroth, Günther Anders, Peter Weiss und James Baldwin. Russell selbst konnte aufgrund seines Alters an keiner der Sitzungen persönlich teilnehmen, und Jean-Paul Sartre kam schließlich eine tragende Rolle in der Ausrichtung zu. Er verlegte auch das Büro des Tribunals von London nach Paris, was dazu führte, dass der Einfluss der Führung der Bertrand Russel Peace Foundation marginalisiert wurde.

Während beider Sitzungen gaben mehr als 30 Personen Aussagen zu Protokoll, darunter US-Militärpersonal und Vertreter der Kriegsparteien in Vietnam. Die FNL und die Regierung der Demokratischen Republik Vietnam sicherten dem Tribunal ihre Unterstützung bei der Informationsbeschaffung und bei der Überprüfung der Zuverlässigkeit des Materials zu. Der kambodschanische Staatsführer Prinz Sihanouk unterbreitete ein ähnliches Angebot. Die US-Regierung, die eingeladen worden war, selbst Beweismaterialien beizusteuern und Repräsentanten zu entsenden, verweigerte jegliche Zusammenarbeit. Die Zusammensetzung der Unterstützer trug dazu bei, dem Tribunal öffentlich und von interessierter Seite den Stempel eines »Schauprozesses« gegen die USA zu verleihen. Tatsächlich jedoch verlegte es sich aufs Dokumentieren von Kriegsverbrechen in akribischer Kleinarbeit.

Als Ergebnis der ersten Sitzungsperiode wurde befunden, dass die USA des Verbrechens gegen den Frieden, des Bruchs des internationalen Rechts, insbesondere des Paktes von Paris von 1928, des Briand-Kellogg-Paktes, der Charta der Vereinten Nationen sowie des Abkommens der Indochinakonferenz von 1954 schuldig seien. Die Regierungen von Australien, Neuseeland und Südkorea wurden der Komplizenschaft für schuldig befunden. Die USA wurden weiterhin der Bombardierung ausschließlich zivil genutzter Einrichtungen (Krankenhäuser, Schulen etc.) und des Einsatzes von Splitterbomben gegen die Zivilbevölkerung überführt.

Der Protest gegen den Vietnamkrieg war weltumspannend und vielgestaltig, das Russell-Tribunal unter den zahlreichen Versuchen, eine Gegenöffentlichkeit herzustellen, einer der prominentesten (Demonstration gegen die US-Aggression in Vietnam am 14.11.1969 im New Yorker Central Park) Foto: dpa - Bildfunk

Der Schuldspruch

In der am 10. Mai 1967 veröffentlichten Abschlusserklärung, die von dem Präsidenten des Tribunals, Jean-Paul Sartre unterzeichnet wurde, heißt es: »Das Ausmaß der Bombardierungen ist beträchtlich, und das Tribunal ließ durch seine Untersuchungskommissionen die von der Demokratischen Republik Vietnam veröffentlichten Angaben darüber genauestens prüfen. Gemäß ihrer Erhebungsmethode konnten die Untersuchungskommissionen die ihnen gemachten Angaben an Orten ihrer Wahl überprüfen. Was zum Beispiel die medizinischen Einrichtungen betrifft, so konnten von den von der vietnamesischen Kommission zur Untersuchung der Kriegsverbrechen als zerstört gemeldeten 95 Einrichtungen von den Untersuchungskommissionen des Tribunals 34 überprüft werden, also 36 Prozent. Diese Erhebungen erhalten besonderes Gewicht durch ihre Streuung; die 34 untersuchten Krankenhäuser befinden sich in acht von den zwölf von Bombenangriffen betroffenen Provinzen.

Das Tribunal hat, unabhängig von den zahlreichen einzelnen ihm vorgelegten Zeugenaussagen, Gesamtberichte über die Bombardierungen der verschiedenen Kategorien ziviler Ziele zur Kenntnis genommen: Berichte über getroffene Krankenhäuser, Schulen, Kultstätten (Kirchen, Pagoden), Deiche sowie über die Bombardierungen der Zivilbevölkerung auf dem Land und in urbanen Zentren. Es hörte außerdem einen zusammenfassenden Bericht über die Bombardierungen der beiden Provinzen Nghe An und Than Hoa. Alle diese Berichte wurden durch Dokumente, Zeugenaussagen und Beweisstücke belegt.

Das Tribunal hat den lebenswichtigen Charakter der Deiche und anderer wasserregulierender Anlagen für das vietnamesische Volk festgestellt und sich von der großen Gefahr einer Hungersnot überzeugt, die der Zivilbevölkerung durch die Versuche der amerikanischen Streitkräfte, die Deiche zu zerstören, droht.

Das Tribunal hat alle notwendigen Informationen über die Varianten und Möglichkeiten der gegen die Demokratische Republik Vietnam angewandten Waffen erhalten, ebenso Informationen über die Umstände ihrer Anwendung (schwere Sprengbomben, Napalmbomben, Phosphor- und Splitterbomben etc.). Von Napalm schwer Verletzte sind vor dem Tribunal erschienen, und es wurden medizinische Gutachten über diese Verwundeten vorgelegt. Die Aufmerksamkeit des Tribunals richtete sich insbesondere auf den massiven Gebrauch zahlreicher Arten antipersoneller Bomben, die in der amerikanischen Terminologie CBU-Bomben und in der Terminologie der Vietnamesen Kugelbomben genannt werden.«

Auch Thailand und die Philippinen wurden als Komplizen der von der US-Regierung ausgehenden Aggression gegen Vietnam schuldig gesprochen. Bei der Frage der Komplizenschaft Japans stimmten acht Mitglieder des Tribunals für eine Verurteilung, drei dagegen, weil sie zwar eine beträchtliche Unterstützung für die US-Regierung vorliegen sahen, es jedoch ablehnten, von einer Komplizenschaft der US-Aggression zu sprechen.

Einstimmig mit Ja wurden folgende Fragen beantwortet: Ist die US-Regierung der Aggression gegen die Bevölkerung von Laos, laut Definition durch internationales Recht, schuldig? Haben die US-Streitkräfte mit Waffen experimentiert oder Waffen benutzt, die laut Kriegsrecht verboten sind? Wurden vietnamesische Kriegsgefangene Behandlungen unterzogen, die durch das Kriegsrecht verboten sind? Haben US-Streitkräfte die Zivilbevölkerung inhumaner, verbotener Behandlungen unterzogen? Ist die US-Regierung des Genozids am vietnamesischen Volk schuldig?

Im Geiste des Tribunals

Der österreichische Historiker Berthold Molden urteilte über das Tribunal: »Russells Tribunal lief darauf hinaus, den Vietnamkrieg auf Grundlage der Nürnberger Urteile gegen die NS-Hauptkriegsverbrecher zu betrachten. Damit trug das Tribunal nicht nur zu einer Neuausrichtung des Genozidkonzeptes bei, sondern brachte die Holocaust-Referenz – ob explizit oder implizit – in einen Diskurs antikolonialer Befreiung ein.« Der Völkerrechtler Anthony D'Amato lobte die Arbeit des Tribunals, dessen Dokumente und Protokolle mit eidesstattlichen Erklärungen, Niederschriften und Zeugnissen »mindestens ebenso formal« gestaltet gewesen seien wie diejenigen, die in verschiedenen Kriegsverbrecherprozessen nach dem Zweiten Weltkrieg zugelassen wurden. Heutige Politikwissenschaftler und Historiker würdigen das Russell-Tribunal als einen Weg, die Nürnberger Prinzipien auch dort anzuwenden, wo eine strafrechtliche Verfolgung der Täter nicht möglich ist.

So wurden die Ergebnisse auch wichtig angesichts des lange vertuschten Massakers von My Lai (Son My), bei dem im Frühjahr 1968 504 ­Zivilisten in einem kleinen südvietnamesischen Dorf durch US-amerikanische Soldaten getötet wurden. Die offiziell angestrengten Prozesse zu dem Massaker verliefen erwartungsgemäß im Sande, erst später konnte im Rückgriff auf die Dokumente des Russell-Tribunals gezeigt werden, dass Kriegsverbrechen wie in My Lai keine isolierten Fälle, sondern eine Folge der US-amerikanischen Kriegsstrategie waren.

Kaum verwunderlich, dass die Erfahrung des Russell-Tribunals zur Weigerung offizieller Kreise in den USA beitrug, sich an einem unabhängigen Internationalen Strafgerichtshof zu beteiligen. 2005 wurde ein »World Tribunal on Iraq« zur US-Invasion im Irak von 2003 ausgerichtet. Er steht in einer langen Kette von Versuchen, die Intention des ersten Russell Tribunals aufzugreifen. Das dritte Russell-Tribunal beispielsweise, abgehalten zwischen 1977 und 1979 über die Situation der Menschenrechte in der Bundesrepublik Deutschland, wurde zunächst durch eine öffentliche Kampagne gegen den sogenannten Radikalenerlass und die politische Repression in Zuge der Auseinandersetzung zwischen der Roten-Armee-Fraktion und der BRD angelegt. Ihre wichtigsten Initiatoren kamen aus dem Sozialistischen Büro. Der Kommunistische Bund schloss sich an und trieb die Kampagne mit eigenen Veranstaltungen und Publikationen voran. Ihm gehörten unter anderem die Schriftstellerin Ingeborg Drewitz, der Theologe Helmut Gollwitzer, der Pastor Martin Niemöller und der norwegische Friedensforscher Johan Galtung an.

Über das in Frankfurt-Harheim und Köln-Mülheim abgehaltene Tribunal urteilte Der Spiegel seinerzeit, es sei »antideutsch« motiviert: »Zwei Dutzend Ausländer, unter ihnen Sozialisten und Kommunisten, schicken sich an, die Bundesrepublik Deutschland zu verurteilen«. Wenn das Erste Russell-Tribunal »antiamerikanisch« war, das dritte »antideutsch«, wie dürfte dann wohl das bislang letzte, das 2009 zur Lage der Menschenrechte in den besetzten Gebieten Palästinas abgehaltene, von den Verteidigern der herrschenden Ordnung, die symbolisch auf die Anklagebank gesetzt werden, bezeichnet werden?