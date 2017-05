Abwehrkämpfe der Arbeiter

Arbeiter der insolventen Kingcoal Group im südrussischen Gukowo nahe der Grenze zur Ukraine fordern seit dem ­vergangenen Jahr mit täglichen Mahnwachen ihre ausstehenden Löhne ein, hier eine Aktion am 24. August 2016 Foto: Sergey Pivovarov/dpa

Gukowo im russischen Bezirk Rostow am Don ist eine Bergarbeiterstadt mit 67.000 Einwohnern direkt an der Grenze zur Ukraine. Käme der Ort nicht regelmäßig in den Lagemeldungen der OSZE (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) vor, hätte wahrscheinlich niemand im Westen je von ihm gehört. Doch die OSZE interessiert sich nur für das Geschehen am Grenzübergang. Was wenige Kilometer weiter im Stadtzentrum passiert, ist nicht ihr Mandat. Dort versammeln sich seit fast einem Jahr regelmäßig morgens um elf Arbeiterinnen und Arbeiter vor dem ehemaligen Verwaltungsgebäude des Bergwerkskonzerns Kingcoal. Der hat 2015 seine Insolvenz erklärt, und seitdem haben die Beschäftigten der vier Kohlegruben von Kingcoal keinen Lohn mehr bekommen. Umgerechnet rund sechs Millionen Euro blieb das Unternehmen seinen Arbeitern schuldig. Im Sommer 2016 reichte es ihnen. Sie machten mit Protestaktionen auf sich aufmerksam: »Wo ist unser Geld?« ist die zentrale, immer wieder gestellte Frage. Im August 2016 traten sie zusätzlich in den Hungerstreik.

Eine Stunde Mahnwache pro Tag hat ihnen die Stadtverwaltung immerhin zugestanden. Mal nehmen einige hundert Leute teil, bei schlechtem Wetter oder Frost sind es weniger. Aber die Protestierer sind ausdauernd. Zwei Monate nach Beginn des Hungerstreiks veranlasste die Regionalregierung, dass Teile des Lohnrückstands ausgezahlt wurden. Bis zum Januar soll so nach Angaben der Behörden rund die Hälfte der Außenstände getilgt worden sein. Dann jedoch unterbrach die Verwaltung die Auszahlungen, weil die protestierenden Arbeiter wegen der Lohnrückstände Strafanzeige gestellt hatten.

Die Aufmerksamkeit der Staatsanwaltschaft war nicht das, was die Behörden sich wünschten, also nutzten sie den Zahlungsstopp als Mittel der Disziplinierung – allerdings erfolglos. Die Bergleute von Gukowo wollten eine Delegation nach Moskau schicken, um die Zentralregierung auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Doch die der Region unterstehende Polizei hinderte ihre Busse daran, die Stadt zu verlassen. Durch die Anfrage eines kommunistischen Abgeordneten im Parlament bekam die Regierung allerdings Wind von dem Konflikt und ordnete an, die Restschulden in Raten zu bezahlen. Bis zum Juni soll alles erstattet sein. Wenn es dabei bleibt, wäre immerhin einer der gut 1.100 Konflikte in Betrieben, die das unabhängige – aber wohl der Kommunistischen Partei KPRF nahestehende – »Zentrum für Ökonomische und Politische Reform« (ZEPR) für 2016 gezählt hat, mit einem Teilerfolg für die Arbeiter beigelegt. Einen neuen Job haben sie damit freilich noch nicht.

»Putin, hilf!«

Die Auseinandersetzung in Gukowo ist in mehreren Punkten typisch für aktuelle Arbeitskämpfe in Russland. Erstens: Sie sind fast alle defensiv. Sie richten sich gegen Lohnrückstände, Entlassungen, Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen und Lohnsenkungen. Zweitens: Sie sind grundsätzlich betrieblich, richten sich gegen das Management konkreter Unternehmen. Drittens: die Staatsmacht wird in der Regel nicht als Gegner wahrgenommen, sondern als Unterstützer und Schiedsrichter. In diesem Vertrauen, dass eine Intervention der Zentralregierung oder des Präsidenten persönlich das Problem lösen könne, sind sie grundsätzlich staatsloyal. Ein Beispiel: Im vergangenen Jahr fuhren streikende Busfahrer in Belgorod nicht weit von Gukowo ihre Fahrzeuge auf ein Feld und stellten sie so auf, dass die Dächer, von oben gefilmt, die Worte »Putin, pomogi« (»Putin, hilf«) zeigten. Das unterscheidet sie von den Antikorruptionsprotesten Ende März, die auf einen Regierungswechsel abzielen. Viertens: Die Regierung weiß vermutlich, dass wütende Arbeiter eine im Sinne der Herrschaftssicherung kritischere Masse darstellen als bloggende Mittelständler. Schon deshalb, weil die soziale Stabilisierung seit 2000 die wesentlichste Legitimitätsressource Putins ist und seine nach wie vor hohe Popularität davon abhängt, dass das so bleibt oder zumindest so wahrgenommen wird.

Taktische Interventionen

Die Erfahrungen des Jahres 2016, die das ZEPR in einer Studie ausgewertet hat, zeigen: zunächst versucht die Staatsmacht, solche Konflikte zu ignorieren. Aber wenn die regionale Stabilität gefährdet scheint, findet sie sich im Einzelfall zu einer Intervention zugunsten der Protestierenden bereit. So im zentralsibirischen Gebiet Kemerowo, wo die Beschäftigten eines Betriebs, der die ganze Stadt mit Fernwärme versorgt, in den Streik traten. Hier sorgte der seit 1997 amtierende Gouverneur Aman Tulejew dafür, dass der Betrieb Mittel erhielt, um die ausstehenden Löhne zahlen zu können. Denn ein Ausfall der Fernwärme hätte den Kreis der potentiellen Protestler nur vervielfacht.

In einer Stadt nahe der Pazifikküste wiederum streikten Beschäftigte eines Betriebs für Elektronikbauteile so lange, bis das Verteidigungsministerium die Fabrik mit einem Lieferauftrag für die nächsten drei Jahre über Wasser hielt. Ähnlich war es in der Region Samara rund um die Autostadt Togliatti an der Wolga. Hier, in der Heimat des »Schiguli« (»Lada«), streikten Beschäftigte von Subunternehmen etwa der ausgegliederten Polsternäherei monatelang wegen nicht gezahlter Löhne. Die Sache drohte zum Flächenbrand zu werden.

In der zitierten Studie des ZEPR werden die Reaktionen der Staatsmacht auf solche betrieblichen Konflikte in »destruktive«, »bedingt konstruktive« und »konstruktive« eingeteilt. Das Unterscheidungskriterium ist dabei, in welchem Ausmaß das Verhalten der Behörden dazu beiträgt, die Situation zu eskalieren bzw. zu entschärfen. Der Rat der Autoren an die Staatsmacht: Nehmt die Protestierenden ernst, lasst es gar nicht erst zu einer Radikalisierung kommen. Gut sozialdemokratisch also.